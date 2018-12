Panamá Pacífico, premiada como Mejor Zona Franca de las Américas

CIUDAD DE PANAMA, 27 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El avance alcanzado a través del Plan Maestro de Panamá Pacífico, el desarrollo constante del talento, los grandes clientes que conforman la comunidad comercial de la zona, y su amplia oferta residencial han logrado que el Área Económica Especial sea premiada como la Mejor Zona Franca de las Américas, alcanzando así nueve galardones en los premios "Global Free Zones of the Year 2018", iniciativa del centro de estudios fDi Intelligence, asociado al diario Financial Times.