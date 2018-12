Panamá Pacífico recebe o prêmio de Melhor Zona Franca das Américas

Esses prêmios mostram as vantagens de se ter um Plano Mestre e deixam claro também que a Panamá Pacífico é considerada, em todo o mundo, uma área de desenvolvimento econômico e social, inspirada no urbanismo integral e sustentável. Demonstra, além disso, que se trata de uma plataforma única de oportunidades para a criatividade, o crescimento e o bem-estar das pessoas, empresas e instituições que fazem parte dela.

No projeto há também uma equipe dedicada a criar e desenvolver atividades culturais, esportivas e de recreação para o público, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.

Este ano, o Financial Times premia pela segunda vez a Panamá Pacífico como a Melhor Zona Franca das Américas e nas categorias Melhor Zona Franca para Educação, Colaboração Acadêmica, Workforce Training & Development e Career Development Support. Para ganhar novamente os prêmios, foi fundamental o trabalho conjunto com universidades, com escolas da região e instituições acadêmicas como ADEN, INCAE e INADEH. Assim, os residentes, colaboradores e habitantes de Panamá Oeste têm oportunidade de se desenvolver nas variadas etapas da educação formal.

Desde 2016, o projeto oferece escritórios e lojas com certificação LEED. Entre as principais características desses prédios sustentáveis estão: sua eficiência energética, baixo consumo de água, uso responsável dos materiais e detritos, espaços internos saudáveis e inovação. Tudo isso tem como objetivo gerar o bem-estar e a satisfação de todos os envolvidos.

A Panamá Pacífico desenvolve produtos de acordo com as necessidades dos clientes, inclusive iniciativas que respeitam o meio ambiente, como a chamada "Gran Cliente", criada para reduzir os gastos com energia de todos os clientes por meio de acordos com provedores de geradores de painéis fotovoltaicos. As áreas residenciais também incorporaram tecnologias inovadoras, como a domótica.

O fDi Intelligence classificou também a Panamá Pacífico em sexto lugar como a "Melhor Zona Franca Global", e lhe concedeu outros prêmios: "Melhor Zona Franca Inquilinos Grandes das Américas", "Melhor Zona Franca para Expansões" e "Melhor Zona Franca para Oneconnectivity". Cada um desses prêmios estende-se a importantes parceiros do setor privado industrial que acreditam nesse macroprojeto: Grupo STT, ZPMC, Dell, Grainger, 3M, FedEx, BASF, Lacoste, VF Corp, EY, PepsiCo, Cummins, Agrekko, Damco, Ingersoll Rand, Kuehne + Nagel, Man Diesel, Nipro, Quest, Avon, Wilhelmsen, PriceSmart, PPG Industries, Rozo.

O setor governamental também se destaca, através da parceria público-privada, que integra a operação de 18 entidades governamentais em um Sistema Integrado que facilita os trâmites dos usuários.

Esta importante comunidade modelo aumentará seu impacto com o desenvolvimento de megaobras de infraestrutura como a ampliação de oito pistas da rodovia Pan-americana, que terá aproximadamente 10 km e cinco cruzamentos; a quarta ponte sobre o Canal do Panamá, com um custo superior a $ 1 bilhão, e considerada a maior obra desse país, depois da ampliação do Canal do Panamá; e a terceira linha de metrô que será um monotrilho que partirá de Albrook, fará sua primeira parada na estação da Panamá Pacífico e beneficiará mais de 1,7 milhão de usuários.

Para mais informações, acesse http://www.panamapacifico.com/ ou entre em contato Diana Castro - dcastro@panamapacifico.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/800719/BPP_3.jpg

FONTE Panamá Pacífico

