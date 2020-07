Panaxia Global rapporte des recettes record pour ses opérations israéliennes

Sur la base de ces projections, les recettes de la société au cours du premier semestre 2020 devraient totaliser au moins 26,2 millions, soit une augmentation de 357 % par rapport aux recettes du premier semestre 2019, ayant totalisé 5,7 millions.

Le Dr Dadi Segal, CEO de Panaxia Global, a déclaré : « Nous sommes heureux de terminer un autre trimestre avec un chiffre d'affaires record, nous permettant de réaliser 11 trimestres consécutifs avec des recettes en hausse. Cette croissance constante reflète l'expansion de nos opérations sur le marché israélien, ainsi qu'un fort vote de confiance au nom de nos patients. Parallèlement, nous nous préparons à commencer à vendre en Europe au cours du second semestre 2020 en tant que première société israélienne de cannabis médicinal certifiée comme respectant les BPF de l'UE pour la production et l'exportation de matières premières et de produits finis. Les BPF de l'UE, les accords stratégiques de commercialisation et de distribution conclus en Europe, les progrès réalisés vers l'achèvement de l'installation de production à Malte, et la réception attendue des approbations réglementaires de commercialisation en Allemagne, positionnent Panaxia comme la société qui a ouvert la porte à l'Europe pour l'industrie israélienne du cannabis.

« Nous sommes impatients d'atteindre cet objectif important parallèlement à une croissance continue en Israël. »

Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de 2020 se base sur les estimations de la direction à ce stade et n'a pas été audité ou révisé.

À propos de Panaxia Israel

Panaxia Labs Israel, Ltd. est une société cotée à la Bourse de Tel-Aviv (TASE : PNAX). Il s'agit du plus grand fabricant et distributeur à domicile de produits à base de cannabis médicinal, et le premier à avoir reçu l'approbation du ministère israélien de la Santé pour la fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis médicinal (en vertu de la directive IMC-GMP) ainsi que la certification pour respect des BPF de l'UE requise pour la production commerciale et l'exportation de cannabis médicinal et ses produits en Europe. La société fabrique plus de 30 produits médicinaux à base de chanvre et a accumulé un large socle d'expériences cliniques basées sur des dizaines de milliers de patients.

Panaxia est une filiale du groupe Segal Pharma, détenu par la famille Segal et fondé il y a plus de quarante ans. La société fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents qui sont distribués dans plus de 40 pays à travers le monde. Panaxia Labs Israel est une filiale de Panaxia Pharmaceutical Industries. Elle a été créée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Adv. Assi Rotbart, et constitue la division cannabis du Groupe Segal Pharma. Sa filiale sœur Panaxia US fabrique en Amérique du Nord plus de 60 produits médicinaux à base de chanvre, dont des comprimés sublinguaux, des pastilles, des huiles et des inhalateurs conçus pour traiter des maladies telles que le TSPT, le cancer, la douleur chronique, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres maladies. Le groupe Panaxia emploie plus de 150 personnes, qui mènent également tous ses essais cliniques.

Le groupe Segal Pharma possède également Luminera Derm, qui fabrique des produits injectables de comblement dermique, et Tree of Life Pharma, qui fabrique des médicaments vendus sans ordonnance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Panaxia à l'adresse https://panaxia.co.il/

