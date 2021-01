Panchshil Office Parks comissiona Fase II do Panchshil Business Park em Baner-Balewadi, no distrito comercial Western Pune

Qualys – 26.100 metros quadrados

Veritas – 25.300 metros quadrados

VMware – 17.500 metros quadrados

Os novos ocupantes âncoras se juntam a empresas líderes como T-systems, Siemens, Fundtech, Thyssenkrupp, Nutanix, Redbrick e The Executive Center, todas com espaços alugados para suas necessidades de longo prazo na Fase II do Panchshil Business Park, que abrange uma área de 149 mil metros quadrados e é um desenvolvimento conjunto e propriedade dos parceiros Panchshil Realty e Blackstone Real Estate.

Com uma área de mais de 251 mil metros quadrados, o Panchshil Business Park está estrategicamente localizado próximo à rodovia arterial Mumbai-Bengaluru. Com mais de 102 mil metros quadrados, a Fase I foi desenvolvida pela Panchshil Realty e vendida à Cummins para sua sede na Índia.

Atul Chordia, presidente da Panchshil Realty, disse: "É com entusiasmo que anuncio o comissionamento da Fase II do Panchshil Business Park e tenho o prazer de receber nossos parceiros ocupantes. O sólido sucesso na locação dos nossos espaços de escritórios no Panchshil Business Park e a contínua aceitação dos nossos projetos pelos grandes ocupantes corporativos, juntamente com o enorme interesse em nossos próximos projetos, indicam a contínua atratividade e resiliência do mercado de escritórios de Pune e a excelente oferta do Panchshil. Esta tendência reflete bastante o significativo impulso observado recentemente em alguns dos principais mercados de escritórios do país. Esperamos que a atividade de locação e a demanda dos ocupantes para o nosso pipeline e ofertas atuais continuem a se manter dinâmicas e robustas nos próximos meses."

Os principais destaques do Panchshil Business Park incluem:

Recebeu a pré-certificação LEED Gold pelo U.S. Green Building Council (USGBC), que é uma classificação de sustentabilidade de Construção Verde aclamada internacionalmente.

A missão do LEED, o programa líder para edifícios e comunidades verdes em todo o mundo, é transformar a maneira como os edifícios e comunidades são projetados, construídos e operados, habilitando um projeto social e ambientalmente responsável, saudável e próspero que melhora a qualidade de vida.

É avaliado, auditado e certificado pelo British Safety Council por ter implementado políticas, procedimentos e acordos apropriados, relativos ao controle da COVID-19 no local de trabalho, de acordo com as diretrizes do Governo indiano e do British Safety Council

Notavelmente, a Panchshil Realty foi o primeiro grupo imobiliário na Índia e em toda a região Ásia-Pacífico a validar de modo independente e com benchmark suas medidas de controle relacionadas à COVID-19 em seus locais de trabalho.

As conveniências de serviço oferecidas incluem uma ampla praça de alimentação com cerca de 7.400 metros quadrados com diversas opções de culinária, auditórios, uma academia, diversas lojas de alimentos e bebidas e estilo de vida, além de vagas de estacionamento em vários pavimentos.

Panchshil Office Parks

O portfólio de escritórios da Panchshil Realty em Pune compreende mais de 1,6 milhão de metros quadrados de projetos de referência como a EON Free Zone, World Trade Center, Business Bay e o International Convention Centre, e seus campi abrigam empresas líderes globais como Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS e Vodafone, entre muitas outras.

Negócios da Panchshil – Principais destaques

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty é de cerca de 2,1 milhões de metros quadrados somados a 1,8 milhão de metros quadrados em construção.

Os três principais setores de negócios da Panchshil Realty são comercial, hotelaria e residencial.

Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado e administrado pela Blackstone Group LP.

Sobre a Panchshil Realty

Fundada em 2002, a Panchshil Realty é uma das principais marcas de imóveis de luxo da Índia. Reconhecida pela liderança e excelência no desenvolvimento imobiliário, a abordagem do grupo está focada em desenvolvimento planejado, criação de ativos de valor e criação de experiências de estilo de vida por meio de projeto e arquitetura. Para mais informações, visite o site www.panchshil.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1419775/Panchshil_Office_Parks_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1419783/PBP.jpg

FONTE Panchshil Realty

