Panda Express anuncia descuento de agradecimiento para los trabajadores de la salud y los profesionales de primeros auxilios por el resto del año

ROSEMEAD, California, 11 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor a la Semana Nacional de los Hospitales (10-16 de mayo), el pionero de la comida chino-americana Panda Express® ha creado un programa de descuentos de agradecimiento para el personal de los hospitales y los profesionales de primeros auxilios para mostrar su profundo aprecio y gratitud a estos héroes cotidianos durante esta crisis de salud global. A partir del 11 de mayo, el personal de los hospitales y los profesionales de primeros auxilios podrán disfrutar todo el año del 10 por ciento de descuento en las compras realizadas en las tiendas participantes de Panda Express y Panda Inn, al mostrar su credencial de empleo al momento del pago*. Este descuento de agradecimiento es una de las diferentes iniciativas que Panda ha implementado como parte de su compromiso continuo de proteger, inspirar y mejorar a las comunidades en las que sirven.

Desde marzo, el brazo filantrópico de la compañía Panda Cares® y los cofundadores Andrew y Peggy Cherng han donado casi $9 millones para apoyar varios esfuerzos de ayuda contra el COVID-19, incluida la asociación con Feeding America® y el suministro de comidas calientes y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) a trabajadores de la salud. Más de 4 millones de N95, KN95 y máscaras quirúrgicas han sido adquiridas y asignadas a hospitales en 13 ciudades, con el compromiso de donar 50,000 comidas para atender a la comunidad de la salud en junio. Panda continuará recaudando fondos para su Fondo de Atención Comunitaria COVID-19 con un nuevo enfoque, el cual es la lucha para encontrar una cura, apoyando a un equipo de renombrados científicos que están desarrollando un tratamiento para el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Esta iniciativa está dirigida por el Dr. David Ho, un famoso virólogo que fue pionero en el tratamiento del VIH/SIDA en la década de 1990.

"En el momento en que la conexión parece difícil de comprender, esperamos brindar consuelo y esperanza al retribuir y dejar que nuestras comunidades sepan que no están solas", dijo la Dra. Peggy Cherng, cofundadora y codirectora ejecutiva de Panda Restaurant Group. "El programa de descuento de agradecimiento para los trabajadores de hospitales y los profesionales de primeros auxilios es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros. Continuaremos apoyando a los hospitales con equipos de protección personal y donaciones de alimentos. Nuestro compromiso con el cuidado de nuestros trabajadores en la primera línea se extiende más allá de la Semana de los Hospitales: haremos todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea grande o pequeño, para cuidar a nuestros héroes ".

Como resultado del impacto filantrópico de la marca de restaurantes a lo largo de la pandemia y el apoyo constante de los Cherngs al espacio de la salud, Panda Express ha sido recientemente elegido como el socio exclusivo para almuerzos y cenas de MED 4 OUR WORLD, una organización que se enfoca en proporcionar atención médica a comunidades necesitadas, y que desde el brote del COVID-19 se está enfocando en proporcionar comidas gratuitas a los hospitales de todo el país. Para dar inicio a esta asociación, Panda patrocinó la celebración del Día Nacional de Enfermeras (6 de mayo) de MED 4 OUR WORLD con 450 comidas calientes para el personal de Palomar Health Foundation en San Diego, California.

Desde marzo de 2020, todas las donaciones de Panda Cares se asignan al Fondo de Atención Comunitaria COVID-19 de Panda para donar equipo de protección personal a los hospitales que lo necesitan, para que así los médicos y las enfermeras estén mejor equipados para atender a sus pacientes. Para obtener más información sobre cómo Panda está trabajando durante el COVID-19, visite www.pandaexpress.com/forourpandafamily.

*Esta oferta solo es válida para pedidos en la tienda en ubicaciones participantes de Panda Express y Panda Inn en los EE. UU. y Canadá. No es válido para pedidos realizados en internet, a través de la aplicación móvil Panda Express o de cualquier servicio de entrega de terceros. Esta oferta no se puede combinar con ningún otro descuento, código o promoción. Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Panda Restaurant Group, Inc. se reserva el derecho de modificar o descontinuar este descuento en cualquier momento sin previo aviso. Se pueden aplicar restricciones adicionales.

Acerca de Panda Express ®

Con la misión de inspirar mejores vidas, el pionero de la comida chino-americana, Panda Express es el concepto de comida asiática más grande en los Estados Unidos. Panda Express es una compañía familiar y privada, fundada por Andrew y Peggy Cherng en 1983. Es conocida por crear una amplia variedad de recetas que son las primeras en la industria, incluyendo su platillo más vendido the Original Orange Chicken® y su galardonado Honey Walnut Shrimp, que han definido la categoría de la auténtica cocina chino-americana. Cada platillo de Panda Express, incluidas las opciones Wok Smart® que son mejores para ti, está cuidadosamente elaborado con ingredientes de calidad inspirados en los sabores chinos y sus principios culinarios. La marca de restaurantes cuenta con más de 2,200 ubicaciones en todo Estados Unidos y ha presentado la cocina china americana en diez países. Desarrollado por su familia global de asociados, Panda Cares®, el brazo filantrópico de la organización, ha recaudado más de $196 millones y ha donado innumerables horas de voluntariado para mejorar la salud y la educación de más de 12 millones de jóvenes, así como para apoyar a comunidades necesitadas desde 1999. En el 2020, Panda estableció el Programa de Becas de Panda Cares para proporcionar los fondos necesarios, el apoyo académico y el desarrollo de liderazgo a estudiantes de la secundaria y universitarios, y así puedan aprender, liderar y prosperar hacia un futuro brillante. Para más información, visite pandaexpress.com, o encuéntrenos en Facebook, Twitter o Instagram.

