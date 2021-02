Panda Express® invita a los clientes a celebrar los momentos que realmente importan en este Año Nuevo Lunar con la nueva experiencia digital del sobre rojo

Para dar vida al espíritu del Año Nuevo Lunar, e invitar a aquellos que no estén familiarizados con él, Panda presenta un nuevo cortometraje de 3 minutos . El cortometraje cuenta la historia a través de un joven que descubre el significado de la celebración a su manera, siendo testigo del deseo de una persona de reunirse con sus seres queridos y desearles buena suerte. Un valor universal, que de hecho, nos conecta a todos.

"Aunque el Año Nuevo Lunar se celebre de forma diferente en todo el mundo y tenga un significado distinto para cada persona, la fiesta nos une bajo un mismo ideal universal", afirma Andrea Cherng, directora de marca de Panda Express. "La fiesta invoca sentimientos de esperanza para el futuro y nos inspira a todos a saborear momentos significativos juntos. Como empresa familiar fundada por inmigrantes chinos, nos sentimos honrados de compartir con nuestros clientes el significado que hay detrás del Año Nuevo Lunar, de manera nueva, y de presentarles oportunidades que nos permitan difundir la esperanza renovada y la buena fortuna a quienes los rodean".

La festividad no estaría completa sin una comida familiar repleta de platos simbólicos que traigan consigo nuevos comienzos. El Firecracker Chicken Breast® de Panda Express, tan vibrante como los fuegos artificiales que iluminan el cielo nocturno en la víspera del Año Nuevo Lunar, regresa con los mismos sabores ruidosos y audaces. El menú Wok Smart® presenta una pechuga de pollo criada sin antibióticos, pimientos frescos, cebollas, judías verdes y chiles secos enteros, todos salteado al wok en una sabrosa salsa de frijoles negros. Los clientes podrán disfrutar de este plato y de otros favoritos del Año Nuevo Lunar, como los fideos Chow Mein para la larga vida, el Orange Chicken para la prosperidad, el Honey Walnut Shrimp que representa la felicidad, y los Spring Rolls que se asemejan a lingotes de oro para la riqueza, con el nuevo menú familiar de $29.00 de Panda que estará disponible por tiempo limitado. La oferta del sobre rojo digital puede canjearse este año por $2 de descuento en la compra de un plato de dos entradas con el Firecracker Chicken Breast®, por una bebida de 22 onzas gratis, o un pedido de los Vegetable Spring Rolls gratis.

Al extender la emoción del Año Nuevo Lunar en cada punto de contacto con sus clientes, Panda está facilitando que las familias y las comunidades participen hoy más que nunca de este alegre momento del año. De acuerdo con la enseñanza a distancia de muchas escuelas, Panda ha llevado su programa de educación cultural del aula al mundo virtual. Con el programa online gratuito Let's Explore!: Lunar New Year(¡Vamos a explorar: El Año Nuevo Lunar!), se le ofrece a los educadores y padres de todo el país las herramientas necesarias para despertar la curiosidad cultural de los alumnos. Además, Panda se ha asociado con Joy Cho, fundadora y directora creativa de Oh Joy! para crear unos kits de celebración de edición limitada para toda la familia. El kit de celebración del Año Nuevo Lunar incluye delantales exclusivos para niños y adultos de Oh Joy!, un libro de recetas, ocho tarjetas de sobres rojos para la buena fortuna, hojas de actividades del Panda Cub Club y mucho más. Los invitados pueden adquirirlos en shop.pandaexpress.com hasta agotar existencias.

Acerca de Panda Express

Con la misión de inspirar mejores vidas, Panda Express®, es el concepto de comida asiática más grande en los Estados Unidos, de propiedad familiar y operado desde 1983 por sus cofundadores y codirectores generales Andrew y Peggy Cherng. Panda Express es conocido por crear una amplia variedad de recetas que son las primeras en la industria, incluyendo su platillo más vendido The Original Orange Chicken® y su galardonado Honey Walnut Shrimp™, que han definido la categoría de la auténtica cocina chino-americana. Cada platillo de Panda Express, incluidas las opciones Wok Smart®, está cuidadosamente elaborado con ingredientes de calidad inspirados en los audaces sabores chinos y en sus principios culinarios. La marca de restaurantes cuenta con más de 2,200 ubicaciones y ha presentado la cocina chino-americana en doce países. Desarrollado por su familia global de asociados, Panda Cares®, el brazo filantrópico de la organización ha contribuido con más de $216 millones e innumerables horas de voluntariado para mejorar la salud y la educación de más de 12 millones de jóvenes, así como para apoyar a comunidades necesitadas desde 1999. En 2020, la organización creó el programa Panda Cares Scholars para proporcionar la financiación necesaria, el apoyo académico y desarrollar el liderazgo necesario para ayudar a los estudiantes de escuela secundaria y universitarios a aprender, liderar y prosperar hacia un futuro brillante. Para más información, visita pandaexpress.com o sigue a Panda Express en Facebook, Twitter e Instagram.

