Pandemia de coronavírus impulsiona mercado de limpeza

Empresa de limpeza Albatroz prevê crescimento de 30% em São Paulo e Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 16 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Um dos setores que vêm ganhando destaque em meio à pandemia do coronavírus é o mercado de limpeza profissional, por conta das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que solicita mais critério e atenção de higienização nos ambientes. O Grupo Albatroz, empresa de limpeza, segurança e tecnologia, conta que a demanda cresceu 30% nas regiões de São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Campinas e Rio de Janeiro, em especial para os setores hospitalar, varejo, distribuição, industrial, aeroportos, terminais de passageiros, etc.

Segundo o diretor Marco Antônio Borges, a Albatroz, que faturou R$ 650 milhões em 2019, prevê um crescimento de 30% em 2020 para a área de limpeza. "Estamos estruturados para atender com precisão e exatidão as demandas de limpeza profissional, pois entendemos que é uma questão de saúde, que envolve vidas humanas e, consequentemente, suas famílias".

Para a área de limpeza profissional, há um time dedicado para montar estratégias operacionais de acordo com cada segmento. Isso envolve entendimento do negócio, quantidade de pessoas que circulam no local, análise de periodicidade de limpeza, desenvolvimento de fluxo operacional, escalonamento de equipe, plano de análise de como a limpeza deve ser feita e por quanto tempo. "Parece uma estratégia simples, mas requer profundidade de análise para que o resultado seja efetivo", avisa Borges.

Segundo relatório da Fiesp sobre plano de retomada da atividade econômica, "manter o ambiente de trabalho sempre higienizado e desinfetado (superfícies, mesas, objetos, telefone e teclados)" é a recomendação da OMS. Sendo assim, empresas que estão se preparando para voltar à operação deve se planejar e testar seu planejamento de limpeza.

Sobre o Grupo Albatroz

O Grupo Albatroz já soma 29 anos de atuação nas áreas de vigilância, segurança pessoal, combate a incêndio e segurança eletrônica para empresas privadas, estatais e multinacionais de diversos segmentos de mercado. A companhia se destaca no setor público, responsável por 85% dos seus contratos, número que garantiu R$ 650 milhões de faturamento em 2019. Fazem parte de sua carteira de clientes grandes players como o Banco do Brasil, Grupo Pão de Açúcar e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

FONTE Grupo Albatroz

SOURCE Grupo Albatroz