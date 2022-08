Pando Asset lista primeiro ETP de criptomoedas na SIX Swiss Exchange

ZURIQUE, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O Pando Asset, quinto novo emissor de ETP de criptomoedas a ingressar na SIX Swiss Exchange este ano, tem atraído muita atenção do mercado desde sua listagem em 27 de julho. Como o primeiro ETP de criptomoedas do Pando Asset listado na SIX Swiss Exchange, em 3 de agosto, o Pando Asset crypto 6 ETP fechou em US$ 21,66, com um aumento de 9,78% em comparação com o preço de emissão de US$ 19,73, negociado com o símbolo Bloomberg "PNDS".

A listagem bem-sucedida do Pando Asset na SIX Swiss Exchange (PRNewsfoto/Pando Asset AG)

O Pando Asset está domiciliado na Suíça e é formado por um grupo de profissionais do setor de finanças, tecnologia de blockchain e espaço de ativos de criptomoedas, como Huobi Group, 21 Shares AG e Deutsche Boerse AG. O Pando Asset fez parceria com a maior custodiante de criptoativos, a Coinbase, e é 100% lastreado. Junfei Ren, sócio do Pando Asset, enfatizou e disse: "A missão do Pando Asset é permitir que os investidores participem com segurança, praticidade e eficiência de ativos de criptomoedas, sem se preocupar com os riscos de armazenamento de chaves privadas e questões sistemáticas de segurança. Isso desenvolve confiança e é a porta de entrada perfeita para novos investidores e investidores institucionais tradicionais se tornarem os principais participantes desta nova era de criptomoedas."

O ETP Pando Asset Crypto 6 acompanha principalmente o índice Vinter Pando crypto basket 6, que oferece aos investidores a oportunidade de participar do desempenho de uma cesta de ativos digitais que consiste nos maiores ativos de contratos inteligentes por capitalização de mercado. Os investidores podem comprar ou resgatar o ETP com o mesmo preço em tempo real da Coinmarketcap por meio de suas contas de corretagem durante o horário de negociação regular na SIX Swiss Exchange.

Atualmente, o índice contém os seis maiores ativos de criptomoedas por capitalização de mercado. O índice é redistribuído trimestralmente e ponderado para permitir que os investidores diversifiquem, enfatizem e evitem que os dois maiores ativos dominem a cesta. Os ativos digitais são mantidos em armazenamento a frio com o custodiante institucional classificado e regulamentado. Juntamente com outras medidas de segurança, como autorização por assinatura múltipla, endereços permitidos e trilha de auditoria, o Pando6 ETP foi desenvolvido para oferecer aos investidores um produto totalmente garantido no qual investir.

Com a adesão do Pando Asset, Christian Reuss, diretor da SIX Swiss Exchange, destacou: "Estou muito satisfeito em ver que nosso crescente mercado de ETF e ETP atraiu o quinto novo emissor de criptomoedas este ano. Recebemos calorosamente o Pando Asset, que recentemente ofereceu sua cesta de criptomoedas ETP em nossa exchange."

