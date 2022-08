Pando Asset : premier ETP cryptographique coté à la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- Pando Asset, cinquième nouvel émetteur d'ETP cryptographiques à rejoindre la SIX Swiss Exchange cette année, a attiré l'attention du marché depuis sa cotation le 27 juillet. Pando Asset étant le premier ETP cryptographique coté à la SIX Swiss Exchange, au 3 août, l'ETP Pando Asset crypto 6 a clôturé à 21,66 dollars, soit une hausse de 9,78 % par rapport au prix d'émission de 19,73 dollars, négocié sous le symbole Bloomberg « PNDS ».

The successful listing for Pando Asset on SIX Swiss Exchange

Pando Asset est domicilié en Suisse et a été constitué par un groupe de professionnels de la finance, de la technologie blockchain et du domaine des crypto-actifs, tels que Huobi Group, 21 Shares AG et Deutsche Boerse AG. Pando Asset s'est associé à Coinbase, le plus grand dépositaire de crypto-actifs, et est 100 % garanti. Comme l'a souligné Junfei Ren, associé chez Pando Asset : « La mission de Pando Asset est de permettre aux investisseurs de participer en toute sécurité, de manière simple et efficace aux crypto-actifs sans se soucier des risques liés au stockage des clés privées et des problèmes de sécurité systématiques. Elle permet d'instaurer la confiance et constitue la passerelle parfaite pour que les nouveaux investisseurs et les investisseurs institutionnels traditionnels deviennent des acteurs clés de cette nouvelle ère des crypto-actifs. »

L'ETP Pando Asset Crypto 6 suit principalement l'indice Vinter Pando Crypto Basket 6, qui offre aux investisseurs la possibilité de participer à la performance d'un panier d'actifs numériques composé des plus grands actifs de contrats intelligents par capitalisation boursière. Les investisseurs peuvent acheter ou racheter l'ETP au même prix en temps réel que Coinmarketcap par le biais de leurs comptes de courtage pendant les heures de cotation régulières sur la SIX Swiss Exchange.

Actuellement, l'indice contient les six plus grands actifs cryptographiques par capitalisation boursière. L'indice est rééquilibré chaque trimestre et pondéré pour permettre aux investisseurs de diversifier, de consolider et d'empêcher les deux plus grands actifs de dominer le panier. Les actifs numériques sont conservés à froid auprès du dépositaire institutionnel et réglementé. Grâce à d'autres mesures de sécurité telles que l'autorisation de signatures multiples, la liste blanche des adresses et la piste d'audit, l'ETP Pando 6 est conçu pour fournir aux investisseurs un produit entièrement garanti.

Avec l'arrivée de Pando Asset, Christian Reuss, directeur de SIX Swiss Exchange, a souligné : « Je suis ravi de constater que notre marché croissant des ETF et ETP a attiré le cinquième nouvel émetteur de produits cryptographiques cette année. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Pando Asset qui propose désormais son ETP de panier de crypto-actifs sur notre bourse. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870770/image_5015475_32269350.jpg

SOURCE Pando Asset AG