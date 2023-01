PANDORUM INTERNATIONAL ENGAGE EVOLUTION LIFE SCIENCE PARTNERS

SAN CARLOS, Californie, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PANDORUM International Inc. a engagé EVOLUTION Life Science Partners pour aider la société à lever des capitaux afin de financer le développement continu de ses actifs, principalement la cornée liquide bioingéniée, un traitement avancé pour promouvoir la régénération de la cornée. Le capital soutiendrait la traduction clinique du premier traitement de reprogrammation régénérative des tissus humains de sa catégorie par le biais d'études de phase 1/2a, ainsi que l'avancement de la plateforme technologique exclusive de Pandorum qui permet la production de traitements régénératifs avancés avec contrôle, évolutivité et cohérence, pour la cornée et autres tissus. Alors que PANDORUM est actuellement en collaboration avec l'USFDA pour la traduction clinique de son pipeline pour la cornée, l'objectif majeur est de passer des traitements pour la régénération d'un seul tissu (comme la cornée, le foie et le poumon) aux traitements régénératifs multitissulaires, avec la possibilité de prolonger la durée de vie. La société étudie également les possibilités de licences et de fusions et acquisitions de ses actifs avec diverses sociétés pharmaceutiques, avec l'aide d'EVOLUTION.

Tuhin Bhowmick, cofondateur et PDG de PANDORUM, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec EVOLUTION. Pandorum a atteint un point crucial dans son parcours qui nécessitera une levée de fonds plus importante et une expertise du marché des capitaux. Nous pensons que ce partenariat avec EVOLUTION nous aidera à atteindre notre objectif immédiat ainsi que la vision plus large de faire de la médecine régénérative une réalité évolutive et efficace pour soigner des millions de personnes dans le besoin à travers le monde. »

Neal Fischer, directeur général d'EVOLUTION, a indiqué : « Les partenaires chez EVOLUTION sont très intéressés par la technologie unique de la plateforme d'exosomes manufacturés de Pandorum et nous sommes impatients d'aider la société à accéder au capital et à explorer d'autres options stratégiques pour faire progresser son pipeline. »

EVOLUTION Life Science Partners est une banque d'investissement dans le domaine des sciences de la vie, spécialisée dans l'octroi de licences, le conseil stratégique, les fusions et acquisitions et la mobilisation de capitaux. Pour en savoir plus sur EVOLUTION, rendez-vous sur www.evolutionlsp.com

PANDORUM International Inc. est une société de médecine régénérative dotée d'une plateforme exclusive de régénération tissulaire. Fondée en 2011 par des entrepreneurs universitaires, PANDORUM dispose de laboratoires à San Carlos, aux États-Unis, et à Bangalore, en Inde. Pour en savoir plus sur PANDORUM, rendez-vous sur www.pandorum.com

