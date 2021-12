Pangiam i Google Cloud podejmują współpracę w celu transformacji bezpieczeństwa branży lotniczej

AGS Airport Ltd przeprowadzi testy technologii opartej na sztucznej inteligencji w obiektach bezpieczeństwa portów lotniczych w Aberdeen, Glasgow i Southampton

LONDYN, 16 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Pangiam, przy współpracy z Google Cloud, ogłosiła dzisiaj szczegóły Projektu DARTMOUTH, inicjatywy ukierunkowanej na transformację bezpieczeństwa na lotniskach, poprzez wykrywanie zagrożeń ukrytych w bagażach i innych przesyłkach znajdujących się na terenie lotniska.

W ramach Projektu DARTMOUTH wykorzystane zostaną technologie Pangiam oraz narzędzia rozpoznawania obrazów od Google Cloud oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML), takie jak Platforma Vertex AI. Technologia ta będzie poddana testom w obiektach bezpieczeństwa AGS Airport Ltd, właścicieli i operatorów portów lotniczych w Aberdeen, Glasgow i Southampton, w Wielkiej Brytanii.

Współpraca ta oznacza, że technologia opracowana przez Pangiam spełniająca wymagania bezpieczeństwa narodowego i rozległe doświadczenie w zakresie kontroli zagrożeń w lotnictwie zostaną po raz pierwszy uzupełnione o technologie sztucznej inteligencji Google Cloud o czołowej pozycji w branży.

Celem Projektu DARTMOUTH jest poprawa bezpieczeństwa transportu lotniczego poprzez integrację sztucznej inteligencji w działania obejmujące bezpieczeństwo bagażu i monitoring na lotniskach. Technologia ta przede wszystkim ma być skoncentrowana na szybkiej identyfikacji zagrożeń znajdujących się w bagażu, zapewniając zwiększoną przepustowość w punktach kontroli bezpieczeństwa, rozwiązując problem punktów krytycznych wydłużających czas oczekiwania pasażerów podróżujących samolotami, jak również zapewniając wsparcie zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Na kolejnych etapach technologia będzie rozwijana z widokiem na rozwiązanie problemu innych punktów kontroli bezpieczeństwa powodujących napięcia i obejmie szerszy zakres działalności portu lotniczego.

Modele AI i ML będą uczyć się wykrywania zakazanych przedmiotów w czasie rzeczywistym, w momencie kontroli bagaży z wykorzystaniem rentgenowskich urządzeń skanujących. Zostaną również zastosowane do wykrywania nieprawidłowości i nietypowych wzorców, które mogłyby wskazywać na nowe lub skoordynowane próby naruszenia bezpieczeństwa, przed tym, jak personel bezpieczeństwa otrzyma powiadomienie o potrzebie dalszego zbadania sprawy.

Alexis Long, dyrektor ds. strategii w Pangiam powiedział: „technologia ta stanowi ważny krok na drodze do automatyzacji bezpieczeństwa w branży lotniczej i wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa międzynarodowego. Przede wszystkim, ta technologia przyczyni się do poprawy doświadczeń podróżnych, przedstawicieli lotniska i władz publicznych. Aby to osiągnąć, wybraliśmy Google Cloud na dostawcę technologii pierwszego wyboru - jako lidera w obszarze technologii sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej".

Mark Palmer, dyrektor ds. sektora publicznego na region EMEA w Google Cloud powiedział: „jesteśmy zachwyceni współpracą z Pangiam nad tą przełomową inicjatywą w celu zapewnienia ochrony sieci pasażerów i klientów AGS. Możliwości sztucznej inteligencji są nieograniczone i z niecierpliwością oczekujemy na poprawę działalności szeroko rozumianej branży lotniczej".

Komentując komunikat, dyrektor ds. operacyjnych w AGS Airports Ltd, Mark Johnson stwierdził: „Google Cloud i Pangiam są światowymi liderami w dziedzinie sztucznej inteligencji i cieszymy się z partnerstwa z tymi organizacjami obejmującego ten innowacyjny projekt, który może przyczynić się do transformacji bezpieczeństwa naszych pasażerów i personelu.

„Lotnictwo jest sektorem, który nigdy nie stoi w miejscu, a jako jedna z największych grup portów lotniczych w Wielkiej Brytanii, nieustannie poszukujemy nowych sposobów na rozwój i przystosowanie się do nowych okoliczności. Jest to szczególnie ważne jeśli chodzi o bezpieczeństwo milionów pasażerów, których obsługujemy każdego roku. Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie narażonym na pojawiające się nowe zagrożenia i istotne jest przystosowanie się do nowych technologii i ich przejecie, co pozwoli zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo znajdującym na pierwszej linii na zapewnienie bezproblemowych i bezpiecznych wrażeń dla naszych klientów" – dodał.

Projekt DARTMOUTH, którego nazwa nawiązuje do Konferencji w Dartmouth pn. 1956 Dartmouth Summer Research Project on AI, powszechnie uznawanej za moment narodzin sztucznej inteligencji, jest opracowywany od niemal roku, przy czym ogłoszono go dopiero dzisiaj. Projekt DARTMOUTH poprawi monitoring bagażu i przesyłek i nie obejmuje technologii rozpoznawania twarzy.

Pangiam

Pangiam jest podmiotem utworzonym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, tworzącym sieć partnerów branżowych, której celem jest rewolucjonizowanie przyszłości działań i bezpieczeństwa na lotniskach, w portach i na lądowych przejściach granicznych z zastosowaniem pojawiających się nowych technologii.

Jako zespół specjalistów ds. odprawy celnej i bezpieczeństwa z łącznie ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w pracy na szczeblu kierowniczym władz rządowych w Wielkiej Brytanii i USA, Pangiam charakteryzuje się głębokim zrozumieniem wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, uproszczeniem procedur i reagowaniem w sytuacji kryzysowej przed którymi stoją rządy i liderzy branży lotniczej na całym świecie.

AGS Airports Ltd

Spółka AGS Airports Limited została założona w 2014 roku w celu przeprowadzenia inwestycji w międzynarodowe porty lotnicze w Aberdeen, Glasgow i Southamptom i jest drugą co do wielkości grupą portów lotniczych w Wielkiej Brytanii.

Współudziałowcami spółki AGS Airport Limited są Ferrovial (za pośrednictwem Faero UK Limited) i AGS Airports International Sarl (spółki z siedzibą w Luksemburgu, z większościowym pakietem w posiadaniu Macquire European Infrastructure Fund 4, zarządzanej przez Macquire Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited).

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

