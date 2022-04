Pantene celebra y da visibilidad a la Comunidad Trans en su camino de aceptación y expresión

Desde el 2009, cada año en el 31 de marzo se conmemora el día Internacional de la Visibilidad Trans. Es una fecha que busca crear conciencia y sensibilizar sobre la discriminación y violencia hacia el colectivo, buscando un mundo con igualdad de trato y oportunidades.

La infancia de Isa fue difícil y llena de auto-resentimiento, no disfrutaba verse al espejo porque no se aceptaba y sabía que su imagen exterior no conectaba con su identidad interior. Uno de los momentos que más la marcó fueron los XV años de su vecina, donde Isa fue chambelán. Fue complicado, porque mientras usaba un traje, lucía con el pelo corto y bailaba como chambelán, anhelaba ser la mujer a la que le celebraban su fiesta de quince. Lo que nunca imaginó, es que esto lo iba a celebrar unas décadas después…

La historia de Isa, la valiente mujer que decidió ser fiel a ella misma.

Las fiestas de quince años en América Latina conmemoran la transformación de niñas a mujeres. La mayoría de las mujeres trans nunca llegan a tener esta fiesta porque al ser un tema sujeto a tantas críticas, prejuicios y dificultades, les toma muchos años tomar la decisión para transicionar e incluso llegan a evitarlo por temor al rechazo y los riesgos ocasionados por la transfobia.

"No importa cuándo o a qué edad alguien descubre quién es, ya sea a los 15 o a los 44 años. Ese momento en que se sienten cómodos siendo ellos mismos y lo comparten, es un momento para celebrar.", mencionó Martina Brubacher, Directora de Comunicaciones para Pantene para Latinoamérica, "Como marca, conocemos el poder del cabello y cómo el mismo es una declaración del verdadero yo, por lo que era importante para nosotros presentar historias como la de Isa, una mujer trans, que celebra este viaje."

Junto a Pantene, Isa logró tener la fiesta que siempre había deseado, donde le expresó al mundo: "Aquí estoy. Esta soy yo. Soy una mujer y por fin tuve los Quince de mis sueños".

"El día de mis Quince me sentí viva y protegida. Es algo por lo que luché tanto, por lo que estuve tantos años en secreto y en silencio… de pronto estar ahí y que me haya visto la gente, fue muy similar a la primera vez que salí a la luz con mi verdadera identidad, aceptándome como la mujer que soy", relata Isa, quien el día de la fiesta lució su pelo largo rojo y con ondas y un vestido con los colores de la bandera trans.

Poco más de 40 años fue el tiempo que le tomó a Isa para aprender a amarse y respetarse. Ahora, puede verse frente al espejo y se da cuenta de que la hermosa mujer mexicana, de piel morena con cabello rojo y largo es el reflejo de la mujer que vivió en su interior. Isa sabe que tiene una gran vida por delante como mujer y como madre; que va a cumplir muchos sueños; y que cada día de su vida será significativo mientras siga siendo fiel a ella misma.

"Hoy hablo por mí, pero también hablo por los papás y las mamás trans, que han tenido que vivir su identidad de género en silencio, y que tuvieron que vivir ese proceso llenos de culpa entre la ignorancia y el ser juzgados por una sociedad que no los comprendía, y les digo que no se rindan", mencionó Isa.

Pantene quiere reafirmar constantemente su compromiso con eliminar los sesgos relacionados al cabello, además de contribuir en la construcción de unos estándares de belleza más inclusivos y representativos que desafíen el status quo y generen un impacto positivo en la sociedad.

