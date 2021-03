Pantum accélère son expansion sur le marché européen et lance une imprimante laser d'une vitesse de 40 pages par minute

La série SS « simple et intelligente » (comprenant la série P2500, la série M6500, la série M6550 et la série M6600) : Équipée de la technologie WiFi, elle est conçue pour les utilisateurs professionnels les plus divers, des petites entreprises aux groupes de travail d'entreprise, grâce à ses fonctions d'impression mobile et d'installation du pilote en une seule étape

La série 4S « rapide, stable, intelligente et simple » (comprenant les séries P3010, P3300, M6700, M6800, M7100, M7200 et M7300) : Vitesses d'impression rapides (jusqu'à 33 PPM) et impression recto verso automatique, associées à une installation du pilote en une seule étape pour une efficacité accrue

La série BP5100 et la série BM 5100 : Équipé du WiFi, avec des vitesses d'impression impressionnantes de 40 PPM et un grand bac à papier

Ces modèles sont particulièrement adaptés aux scénarios d'impression à domicile, de travail à distance, d'éducation et de bureaux gouvernementaux. Ils sont non seulement dotés d'une installation transparente du pilote en une seule étape, de la fonction WiFi-Direct, de l'impression mobile et d'autres fonctions pratiques, mais ils sont également compacts, durables et d'une conception exquise, répondant aux besoins d'impression de la plupart des consommateurs. Pantum se concentrera d'abord sur les marchés clés d'Europe occidentale et d'Europe centrale et orientale, avant d'étendre sa couverture commerciale à d'autres zones de la région.

Pour soutenir l'expansion rapide de ses activités, Pantum renforce son réseau logistique d'entreposage et ses services à la clientèle en Europe. Son entrepôt principal, situé aux Pays-Bas, lui servira de plate-forme logistique. Pantum a également établi de solides partenariats avec des distributeurs et des grossistes au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Roumanie et en Turquie. Parallèlement, elle a également établi un centre de service après-vente en Espagne et en France, coopérant avec des partenaires locaux pour fournir des services rapides et efficaces aux clients du pays. Au fur et à mesure que Pantum avance dans sa stratégie d'expansion, elle mettra en œuvre encore plus d'activités de marketing, de vente et de service.

2021, année charnière de Pantum, marque le début d'une stratégie européenne ambitieuse, portée par le succès de l'entreprise sur d'autres marchés internationaux. Grâce à sa grande expertise en matière de R&D, Pantum dispose d'un riche portefeuille de produits, capable de répondre aux demandes les plus diverses des clients. Dans le cadre de son expansion mondiale, Pantum s'engage à offrir des valeurs encore plus grandes à davantage d'utilisateurs dans le monde.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes qui propose des imprimantes, des supports d'impression ainsi que des solutions et des services d'impression. L'entreprise a commencé à étendre ses activités à l'étranger en 2011 et est aujourd'hui présente dans de nombreux pays de partout dans le monde. Avec sa technologie brevetée, Pantum entend répondre aux besoins d'impression en constante évolution en offrant des produits économiques, conviviaux et écoénergétiques ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum apporte également de plus grandes valeurs à ses clients grâce à ses produits rentables et ses services de qualité.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Europe

Jack Hao

Directeur des ventes pour l'Europe

Téléphone : +86 15916279793

E-mail : [email protected]

Espagne

M. José Ballesteros

Directeur Régional Iberica

(+34) 670439744

[email protected]

