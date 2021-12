Pantum amplia linha de produtos e presença global para garantir sucesso contínuo nos negócios

ZHUHAI, China, 29 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pantum, uma marca que desenvolve, fabrica e vende impressoras a laser e cartuchos de toner para usuários do mundo todo, está comemorando seu 11o aniversário em dezembro deste ano, completando mais de uma década de sólida otimização e inovação de produtos. Nos últimos 11 anos, a empresa formou um portfólio abrangente de impressoras simples, multifuncionais, monocromáticas, coloridas, A4 e A3. Durante este período, também expandiu sua rede de vendas atuando em 80 países e regiões do mundo, com o objetivo de oferecer aos usuários globais produtos e serviços excepcionais e eficientes.

Este ano, a Pantum lançou a nova série Elite e, com velocidades de impressão A4 de até 40 páginas por minuto (PPM), é o modelo mais rápido da empresa até o momento. A série Elite, que inclui a série BP5100 (BP5100DN/BP5100DW) e a série BM5100 (BM5100ADN/BM5100ADW, BM5100FDN/BM5100FDW), pode ajudar substancialmente a resolver os desafios diários como lentidão de impressão e longas esperas. Além da bandeja padrão de 250 páginas e da bandeja multifuncional de 60 páginas, duas bandejas adicionais de grande capacidade de 550 páginas aumentarão a capacidade máxima de alimentação para 1.410 páginas. O objetivo é atender às necessidades de uma ampla gama de clientes comerciais, que vão de PMEs e governos até grandes instituições, com recursos mais convenientes como instalação de driver em uma etapa e impressão duplex automática. A instalação do driver em uma etapa pode ajudar na identificação inteligente de métodos de conexão da impressora como USB, rede ou conexão Wi-Fi. A impressão duplex automática permite que os usuários economizem 50% de seu uso de papel e reduzam 50% de suas despesas.

Durante o período da pandemia, a empresa também promoveu a série 4S Efficiency, que é "rápida, estável, inteligente e simples", para oferecer soluções de impressão econômicas. A Pantum implementa mudanças constantes para melhorar a experiência do usuário de PMEs, observando e pesquisando ambientes e hábitos do local de trabalho. Com foco na facilidade de uso diário e economia de longo prazo, a Pantum identificou e melhorou os recursos das impressoras que mais beneficiam as PMEs. A velocidade de impressão e as entradas de papel são otimizadas para usuários de PMEs que imprimem volumes pequenos a médios de documentos e não precisam reabastecer com frequência a bandeja de entrada de papel. Também direcionadas para o trabalho remoto, as impressoras Pantum são as companheiras perfeitas durante a pandemia graças a recursos como impressão móvel.

Em 2021, a Pantum está comprometida em melhorar continuamente sua linha de produtos. A série Elite da Pantum não só complementou o setor de ponta da oferta da empresa, mas também deu aos clientes mais opções para atender a suas várias necessidades. À medida que o mundo aguarda 2022, a Pantum continuará a canalizar seus esforços para otimizar suas impressoras e serviços, de modo a oferecer aos usuários do mundo todo opções de produtos mais diversificadas e experiência de usuário conveniente.

Para mais informações, acesse nosso site, Facebook, Instagram e YouTube.

Para consultas da imprensa, entre em contato com: Pantum, [email protected].

FONTE Pantum

https://global.pantum.com/global/



