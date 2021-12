Pantum élargit la gamme de produits et la présence mondiale pour assurer la réussite continue de l'entreprise

ZHUHAI, Chine, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pantum, une marque qui développe, fabrique et vend des imprimantes laser et des cartouches de toner pour les utilisateurs du monde entier, fête son 11e anniversaire en décembre, qui marque plus d'une décennie d'optimisation et d'innovation de produits inaltérables. Au cours des 11 dernières années, l'entreprise a constitué une gamme complète d'imprimantes A4 et A3, couleur, monochromatiques, à fonction unique ou multifonctionnelles. Au cours de cette période, elle a également étendu son réseau de vente à 80 pays et régions à travers le monde dans le but de fournir aux utilisateurs mondiaux des produits et des services exceptionnels et efficaces.

Cette année, Pantum a lancé la toute nouvelle série Elite, et avec des vitesses d'impression A4 allant jusqu'à 40 pages par minute (PPM), c'est le modèle le plus rapide de l'entreprise à ce jour. La série Elite, qui comprend les séries BP5100 (BP5100DN/BP5100DW) et BM5100 (BM5100ADN/BM5100ADW, BM5100FDN/BM5100FDW), peut aider considérablement à résoudre les défis quotidiens, y compris les vitesses d'impression lentes et les temps d'attente. En plus du bac standard de 250 pages et du bac multifonction de 60 pages, deux bacs de grande capacité de 550 pages supplémentaires augmenteront la capacité d'alimentation maximale à 1 410 pages. La série a été conçue pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients commerciaux, des PME et des gouvernements aux grandes institutions, avec des fonctionnalités plus pratiques telles que l'installation en une étape d'un pilote et l'impression recto verso automatique. L'installation en une étape d'un pilote peut faciliter l'identification intelligente des méthodes de connexion d'imprimante telles que l'USB, le réseau ou la connexion Wi-Fi. L'impression recto verso automatique permet aux utilisateurs d'économiser 50 % de leur consommation de papier et de réduire leurs dépenses de 50 %.

Au cœur de la pandémie, l'entreprise s'est maintenue et a fait la promotion de la série 4S Efficiency, plus « rapide, stable, intelligente et simple », fournissant ainsi des solutions d'impression économiques. Pantum modifie constamment ses pratiques pour améliorer l'expérience des PME en observant et en faisant des recherches sur les environnements et les habitudes de travail. En mettant l'accent sur la facilité d'utilisation quotidienne et les économies à long terme, Pantum a identifié et amélioré les caractéristiques des imprimantes qui profitent le plus aux PME. La vitesse d'impression et l'entrée de papier sont optimisées pour les PME qui impriment de petits volumes ou des volumes moyens de documents et n'ont pas besoin de remplir fréquemment le bac d'entrée du papier. Également destinée au travail à distance, l'imprimante est le compagnon idéal en cas de pandémie grâce à des fonctionnalités telles que l'impression mobile.

En 2021, Pantum s'engage à améliorer continuellement sa gamme de produits. La série Elite de Pantum n'occupe pas seulement le secteur haut de gamme de l'offre de la société, mais a également proposé aux clients un plus grand nombre d'options permettant de répondre à leurs divers besoins. En 2022, Pantum continuera de canaliser ses efforts vers l'optimisation de ses produits et services d'impression, afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier des choix de produits plus diversifiés et une expérience utilisateur facilitée.

