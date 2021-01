Pantum lança nova série global de impressoras Elite de alto padrão

Como uma empresa diligente, a Pantum irá melhorar e otimizar continuamente o desempenho das impressoras para uma melhor experiência do usuário. Com seu foco inabalável em expandir seu portfólio de produtos para atender às diferentes necessidades do mercado, a introdução da série Elite da Pantum é significativa por muitas razões. Ela não só completa o segmento de ponta do portfólio da Pantum, mas também oferece valores adicionais aos parceiros. Além disso, oferece aos consumidores maior possibilidade de escolha, atendendo às suas diversas necessidades.

Como uma das máquinas mais rápidas na atual linha de produtos A4 da Pantum, a nova BP5100DN/BP5100DW oferece máxima produtividade e um desempenho incomparável, com impressão em alta velocidade de 40 páginas por minuto (PPM) para papel A4 e 42 PPM para papel tamanho carta. O tempo de impressão da primeira página é de menos de 6,9 segundos. Além disso, oferece capacidade incrível, com o volume máximo de impressão mensal podendo chegar a 80.000 páginas, incrementada por uma poderosa bandeja multifuncional para 60 páginas. A impressão duplex automática também permite aos usuários uma economia de 50% de papel. O tambor e o toner separados são tanto ecológicos quanto econômicos, enquanto uma estrutura metálica robusta e durável oferece suporte confiável para impressão contínua.

Os modelos BP5100DN/BP5100DW da série Elite também são práticos para uso com a tecnologia de instalação de driver com um clique característica da Pantum, que permite aos usuários configurá-las com um único clique do botão. A própria impressão é facilmente realizada e pode ser feita em um celular, via aplicativo Pantum, Airprint ou Mopria. Além disso, os modelos têm um modo silencioso para garantir um ambiente de trabalho calmo e tranquilo. Sendo assim, ela é particularmente adequada para pequenas e médias empresas, grupos de trabalho empresariais e usuários do governo.

Com uma crescente rede global de vendas, a Pantum está atualmente presente em dezenas de países e regiões do mundo. Com sua nova série Elite sendo lançada no ano novo, a Pantum busca um promissor 2021, procurando oferecer aos usuários soluções de impressão mais completas do que nunca.

Sobre a Pantum

Fundada em 2010, a Pantum é uma fabricante de impressoras com negócios que englobam impressoras, materiais de impressão e soluções e serviços de impressão. Em 2011, a Pantum iniciou sua expansão para o exterior e hoje conta com uma presença global em dezenas de países. Com sua tecnologia patenteada, a Pantum está empenhada em atender às necessidades de impressão em evolução, oferecendo produtos econômicos, fáceis de usar e com eficiência energética, bem como soluções de impressão confiáveis. Hoje, a Pantum também agrega mais valor para seus clientes por meio de seus produtos com boa relação custo-benefício e serviços de alta qualidade.

