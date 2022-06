Pantum lança nova série M7310 de impressoras a laser três-em-um monocromáticas com conectividade e capacidade de impressão aprimoradas

Todos os modelos da nova série contam com conveniência e rapidez em impressão, digitalização e fotocópia. A nova série M7310 herda toda a funcionalidade robusta e os recursos inteligentes das antecessoras da série Pantum 4S de ponta, além de aproveitar as tecnologias pioneiras da Pantum para melhorar ainda mais a eficiência e a conectividade para ajudar as empresas a acelerar seu fluxo de trabalho.

A diferença do modelo multifuncional anterior, e também da inovação, é que a série M7310 otimiza a função de digitalização da mesa do scanner, permitindo que os usuários combinem várias digitalizações em um único arquivo e exportem com um clique, economizando o tempo gasto posteriormente para misturar as páginas digitais manualmente. Além disso, os novos modelos suportam Wi-Fi 5G e 2.4G, oferecendo velocidades mais altas de transferência sem fio e fortalecendo os recursos de anti-interferência para aprimorar a estabilidade operacional.

As novas impressoras M7310 atingem 33 ppm ao imprimir em papel A4. Alimentadas por Auto Duplex Printing e uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, elas ajudam os usuários a realizar trabalhos com facilidade, simplesmente clicando e arrastando. Também contam com uma função de impressão confidencial para maior proteção da privacidade e documentos importantes.

Pensando na sustentabilidade, toda a nova série também apresenta o projeto ecológico da Pantum. A solução, que separa a unidade de cilindro da impressora e o cartucho de toner, aumenta a longevidade da unidade de cilindro, permitindo que os usuários reduzam a pegada de resíduos e minimizem o impacto sobre o meio ambiente.

Sobre a Pantum

Fundada em 2010, a Pantum é uma fabricante de impressoras, com negócios que abrangem impressoras, materiais de impressão e soluções e serviços de impressão. Em 2011, a Pantum iniciou sua expansão internacional com uma presença global atual em dezenas de países. Com sua tecnologia patenteada, a Pantum está empenhada em atender às necessidades de impressão em constante evolução, oferecendo produtos econômicos, fáceis de usar e de baixo consumo energético, bem como soluções de impressão confiáveis. Atualmente, a Pantum também oferece um maior valor para seus clientes com seus produtos com boa relação custo-benefício e serviços de primeira linha.

FONTE Pantum

