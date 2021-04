PANTUM poursuit son expansion sur le marché européen des imprimantes haut de gamme avec la série Elite

Tant les modèles monofonctions BP5100 que les modèles multifonctions BM5100 offrent une productivité et une performance optimales et une vitesse d'impression de 40 pages par minute (PPM) au format A4. Le processus d'impression en lui-même est également convivial et peut être lancé depuis un appareil mobile, l'application de PANTUM, AirPrint ou Mopria. De plus, ces modèles d'une capacité hors pair peuvent également imprimer jusqu'à 80 000 pages par mois grâce à leur bac d'alimentation multifonction puissant pouvant contenir 60 pages et à deux bacs optionnels pouvant contenir 550 pages. Les imprimantes multifonctions BM5100ADN et BM5100ADW peuvent aussi copier et scanner, et les modèles BM5100FDN et BM5100FDW sont également munis d'une fonction de fax.

Le lancement de la série Elite de Pantum en Europe va non seulement venir compléter la gamme de produits que l'entreprise y offre déjà, mais aussi permettre à cette dernière d'illustrer sa puissance technique tout en donnant plus de choix aux utilisateurs.

Pour mieux promouvoir la série Elite, Pantum entend assouplir sa politique de vente dans les différents canaux commerciaux et offrir des promotions spéciales ou organiser des concours pour se démarquer sur le marché et auprès des utilisateurs.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes qui propose des imprimantes, des supports d'impression ainsi que des solutions et des services d'impression. L'entreprise a commencé à étendre ses activités à l'étranger en 2011 et est aujourd'hui présente dans de nombreux pays et régions du monde entier. Avec sa technologie brevetée, Pantum entend répondre aux besoins d'impression en constante évolution en offrant des produits économiques, conviviaux et écoénergétiques ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum offre également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et à ses services haut de gamme.

