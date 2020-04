Paolo Carli assume a posição de Vice-Presidente Regional dos Negócios de Biopharma da Merck na América Latina

Paolo possui décadas de sólida experiência em negócios e na indústria farmacêutica, com uma contínua trajetória de sucesso sob sua liderança. "Eu estou animado em integrar o time de Biopharma da América Latina, e assim poder trabalhar tanto em novas oportunidades para continuar expandindo o alcance dos nossos medicamentos quanto para trazer novas opções de tratamentos inovadores aos pacientes da região", disse Paolo Carli. O portfólio atual da Merck nos negócios de Biopharma da América Latina comtempla as áreas terapêuticas de Medicina Geral e Endocrinologia (incluindo Cuidados Cardiometabólicos), Fertilidade, Doenças Neurodegenerativas e Oncologia.

Carli entrou na Merck em 2008 como membro do time corporativo de Fusões e Aquisições, onde ele participou ativamente de aquisições e desinvestimentos chave. Em 2013, ele se mudou para Dubai para liderar a Merck Biopharma no Oriente Médio até 2017, quando expandiu suas responsabilidades para África, Turquia e Rússia & países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes) como Vice-Presidente Regional da região MEAR (Oriente Médio & África, Turquia, Rússia & CEI). Sob sua liderança, a região obteve contínuos crescimentos acima do mercado e se tornou uma das maiores contribuintes para o crescimento mundial do negócio de Healthcare. Antes de ingressar na Merck, Paolo trabalhou no Deutsche Bank, na Itália e na Alemanha, onde contribuiu com sucesso para a expansão regional da franquia de varejo na Europa e em vários mercados emergentes, como Índia, China, Turquia e Vietnã.

Paolo Carli possui graduação em Economia pela Universidade de Turin e um MBA Executivo da Ashridge Business School no Reino Unido.

Ele ficará instalado em Miami, nos Estados Unidos, sede regional dos negócios de Biopharma da empresa na América Latina.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera em Healthcare (Cuidados com a Saúde), Life Science e Performance Materials. Cerca de 57.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras de viver mais alegres e sustentáveis. Desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até a inteligência dos dispositivos - a empresa está em toda parte. Em 2019, a Merck gerou vendas de € 16,2 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram essenciais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a Merck prosperou desde a sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores de negócios da Merck operam como EMD Serono em Healthcare, MilliporeSigma em Life Science e EMD Performance Materials.

