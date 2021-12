PAPA FRANCISCO RECEPCIONA EM AUDIÊNCIA O PRÊMIO FAIR PLAY MENARINI

O Prêmio Fair Play, comprometido com o bem comum do esporte, reconhece, todos os anos, desde 1996, atletas e instituições de todo o mundo que se destacaram por sua ética e contribuição para a sociedade. Desde a primeira edição, os vencedores dos prêmios também se tornaram embaixadores do Fair Play Menarini, representando os valores mais notáveis do esporte e tornando-se modelos e exemplos positivos para as gerações futuras.

Durante a audiência desta manhã, uma grande delegação de embaixadores do Fair Play Menarini, representando vencedores de edições anteriores do Prêmio Fair Play Menarini, teve a honra de entregar uma placa comemorativa ao Santo Padre como embaixador do Fair Play.

"O Papa Francisco nos ensina todos os dias a importância de valores como irmandade, solidariedade e respeito pelos outros. Ser recebido em audiência pelo Santo Padre para reconhecer os valores saudáveis do esporte e da vida foi um presente precioso para os embaixadores do Fair Play Menarini" , declarou Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros do Conselho do Menarini. "As palavras do Papa Francisco, juntamente com os exemplos estabelecidos pelos embaixadores do Fair Play, lembram a todos como os verdadeiros campeões na vida são aqueles que, mesmo nos momentos mais difíceis, se apoiam em sua dedicação e talento, sempre respeitam as regras e estão dispostos a apertar a mão de seus adversários."

Veja abaixo a lista dos embaixadores e representantes do Fair Play Menarini presentes esta manhã:

Giuseppe Abbagnale – campeão olímpico no remo e presidente da Federação Italiana de Remo

Agostino Abbagnale – campeão olímpico no remo

Romano Battisti – campeão olímpico no remo e membro da equipe Luna Rossa

Romano Battisti – campeão olímpico no remo e membro da equipe Luna Rossa

Massimo Bonini – treinador de futebol

Serse Cosmi – treinador de futebol

Ferdinando De Giorgi – treinador da seleção italiana de vôlei masculino

Gabriella Dorio – campeã olímpica no atletismo

Andrea Giani - treinador de vôlei

Pietro Giurdanella – membro do Conselho FNOPI

Eleonora Goldoni – jogadora de futebol

Carolina Kostner – campeã olímpica na patinação no gelo

Andrea Lucchetta – ex-jogador de vôlei e comentarista de esportes

Carolina Morace – treinadora de futebol

Manuel Poggiali – campeão mundial de motociclismo

Francesca Porcellato – campeã paralímpica no atletismo e no esqui

Elisa Santoni – campeã olímpica na ginástica rítmica

Ylenia Scapin – campeã olímpica no judô

Giusy Versace – atleta paralímpica e membro do Parlamento

Foto anexada a este comunicado à imprensa:

todos os direitos desta foto pertencem à © Vatican Media

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

