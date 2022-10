PAPA JOHNS LANÇA COLAR TALISMÃ DE MOLHO DE ALHO PARA O HALLOWEEN

O produto Stranger Bling marca o retorno do personagem Jack! da marca

MILTON KEYNES, Inglaterra, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- As coisas ficaram assustadoras na Papa Johns com o lançamento de sua mais recente campanha de marketing internacional com o tema de Halloween.

Nessa campanha, a Papa Johns ressuscita sua série de filmes de terror de paródia dos anos 80, Jack!, com o lançamento de sua primeira peça de joalheria, o colar Stranger Bling.

The Stranger Bling necklace features in a striking new 4K teaser film, spotlighting the accessory’s inspiration and craftmanship Papa Johns has launched its first-ever piece of jewellery - the Stranger Bling necklace - inspired by its iconic Special Garlic Dipping Sauce

Imortalizando o icônico molho de alho especial da Papa Johns e inspirado no clássico cult de terror, o colar em estilo talismã recorre ao poder mítico do alho para proteger o usuário contra espíritos sobrenaturais e pizzas de Halloween possuídas.

Com toques de joalheria gótica, o colar Stranger Bling é forjado em prata esterlina 925 oxidada – um metal precioso que, acredita-se, afasta vampiros e lobisomens – e é articulado para simular a abertura e o fechamento de um pote de molho de verdade.

Destacando a inspiração e a habilidade técnica por trás do acessório exclusivo, o colar é apresentado em um novo filme teaser marcante, produzido pela Glacé Media e lançado antes do Halloween.

Uma versão exclusiva do colar Stranger Bling está disponível para compra internacional no: Black Feather Design.

O lançamento das joias de edição limitada também homenageia a série de filmes Jack!, na qual uma Jack O'Lantern Pizza assustadora é derrotada pelos poderes mágicos do molho de alho especial da Papa Johns e pelo entregador de pizza herói Bruce.

Criado exclusivamente para a Papa Johns, Jack! foi criado pela SKYCORP, especialista em filmes do YouTube de Los Angeles, utilizando CGI e SFX de ponta para transformar a Jack O'Lantern Pizza sazonal da Papa Johns em um vilão das telas. Sean Schemmel, mais conhecido por seu papel como Goku, do Dragon Ball Z, faz a voz aterrorizante de Jack!

Os fãs de filmes de terror cult dos EUA, como John Carpenter e The Evil Dead, reconhecerão instantaneamente os toques dramáticos do filme, enquanto a risada horripilante de Vincent Price, a lenda dos filmes de terror antigos, faz uma aparição póstuma em Jack!

Lawrence Felice, diretor de marketing internacional da Papa Johns na EMENA, comentou: "Este ano, estamos homenageando os clássicos do terror cult e servindo nostalgia, com nossa mais recente campanha de marketing com tema de Halloween. Além de trazer de volta nossa icônica série Jack!, temos o prazer de oferecer aos fãs uma recordação única que celebra nosso lendário molho de alho especial."

A nova campanha global multicanal será realizada este mês em mercados selecionados da Ásia, Oriente Médio, Europa e América Latina.

A linha de Halloween da Papa Johns, incluindo a pizza Jack O'Lantern, estará disponível para pedidos em mercados selecionados em www.papajohns.com ou por meio de aplicativos de pedidos locais.

Sobre a Papa Johns

A rede Papa Johns International, Inc. (NASDAQ: PZZA) abriu suas portas em 1984 com um objetivo em mente: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® A Papa Johns acredita que usar ingredientes de alta qualidade resulta em pizzas de qualidade superior. Sua massa original é feita de apenas seis ingredientes e é fresca, nunca congelada. Para o recheio das pizzas do Papa Johns, são utilizados queijo de verdade feito de mussarela, molho de pizza feito com tomates maduros que vão da plantação para lata no mesmo dia e carne sem enchimento. Foi a primeira cadeia nacional de entrega de pizzas a anunciar a remoção de sabores artificiais e corantes sintéticas de todo o seu cardápio de alimentos. A Papa Johns está sediada em Louisville, Kentucky, e é a terceira maior empresa de entrega de pizzas do mundo e, em 26 de setembro de 2021, contava com mais de 5.500 restaurantes em 50 países e territórios. Para mais informações sobre a empresa ou para pedir pizzas on-line, acesse www.PapaJohns.com ou baixe o aplicativo móvel Papa Johns para iOS ou Android.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920578/Papa_Johns_Stranger_Bling.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Kyc59vLC6lQ

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1758979/Papa_Johns_Logo.jpg

FONTE Papa John's International

