Papa realiza encontro histórico com Comitê Superior da Fraternidade Humana

Realizada na Casa Santa Marta, a reunião no Vaticano teve como foco estabelecer a estrutura organizacional e as atribuições do novo órgão, assim como assegurar sua independência como um comitê consultivo com poderes para avançar na meta de convivência pacífica definida no Documento sobre a Fraternidade Humana.

O Papa saudou os membros e chefes do secretariado do Comitê e entregou aos integrantes uma cópia do Documento sobre a Fraternidade Humana. Em seguida, expressou palavras de gratidão e elogiou o grupo como "artesãos da fraternidade", encorajando-os a iniciar novas políticas "não apenas de mãos estendidas, mas de corações abertos". Depois de ser recebido pelo Representante da Secretaria de Estado, Sua Excelência o Monsenhor Edgar Peña Parra, o Comitê retornou à Casa Santa Marta para iniciar os trabalhos.

Durante a sessão, os membros nomearam o presidente do Comitê, Sua Excelência o Monsenhor Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ, e o secretário Mohamed Mahmoud Abdel Salam, assim como os membros do Gabinete Executivo, Monsenhor Yoannis Lahzi Gaid, Yasser Hareb e Sultan Alremeithi. Eles também trabalharam na elaboração do texto do Estatuto que regulará a atividade do Comitê.

O Comitê expressou gratidão ao Papa Francisco pela acolhida e agradeceu as palavras de incentivo do Grande Imã de al-Azhar, Sua Eminência o Xeque Ahmed el-Tayeb. Sua Alteza o Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, também recebeu agradecimento pelo apoio que ofereceu à iniciativa.

Por fim, o Comitê marcou o próximo encontro para o dia 20 de setembro de 2019, em Nova York, quando se reunirá novamente para uma grande celebração da iniciativa em prol da fraternidade humana.

