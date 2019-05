Papier- und Kartonfabrik Varel i mplementiert Procemex-Kamerasysteme

WASHINGTON, 7. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Die Papier- und Kartonfabrik Varel implementierte Papierbahnüberwachungs- und Inspektionssysteme von Procemex und konnte Papierbahnabrisse somit auf ein Minimum reduzieren. Die Procemex-Lösungen haben das Wissen über die Problemursachen erheblich erweitert, was zu einem deutlichen Rückgang der Papierbahnabrisse führte. Eine Erfolgsgeschichte zwischen zwei Unternehmen, die zeigt, wie sich Investitionen in Qualitätsmanagement- und Inspektionssysteme langfristig auszahlen und tiefe Einblicke in den Papierherstellungsprozess ermöglichen.

Verbesserung der Qualität und Effizienz bei Papier- und Druckanwendungen

Für Papierhersteller ist es ein großes Anliegen, Papierbahnabrisse auf ein Minimum zu reduzieren. Egal ob Papier- oder Kartonhersteller, das Ziel ist immer, eine hervorragende Papierqualität bei möglichst hohen Produktionsgeschwindigkeiten zu liefern, ohne dabei unter großen Prozessausfallzeiten zu leiden. Ein führender Anbieter von Kameratechnologien für die Papierbranche, dessen Systeme helfen, diese Anforderungen zu erfüllen, ist Procemex. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in Papierbahnüberwachungs- und Inspektionssystemen (Web Monitoring und Inspection Systems - WMS und WIS), die bei verschiedenen Großkunden der Papierindustrie zum Einsatz kommen, unter anderem auch bei der Papier- u. Kartonfabrik Varel. Das Unternehmen ist ein bedeutender Hersteller von Verpackungspapier für den Lebensmittelbereich und produziert Karton und Wellpappe für die internationale Verpackungsindustrie. Im Jahr 2013 rüstete der Papierhersteller seine Papiermaschine 4 (PM4) zu einer Multifunktionsmaschine um und ersetzte in diesem Zusammenhang auch das alte System zur Papierbahnüberwachung. Dazu wurden Systeme mehrerer Hersteller getestet.

"Unser Ziel war es, nur qualitativ hochwertiges Papier an den Rollenschneider zu liefern, um Ausfallzeiten in den weiteren Prozessschritten zu reduzieren und Unterbrechungen zu vermeiden", sagt Holger Droege, Projektleiter bei Varel. Die Wahl fiel auf das Papierbahninspektionsund Überwachungssystem von Procemex. "Eine gute Lichtverteilung sowie die hohe Lichtempfindlichkeit der Procemex-Kameras waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung", sagt Droege. "Das integrierte Papierbahnüberwachungs- und Inspektionssystem bietet uns nun die Möglichkeit, unsere Produkte entlang des Prozesses mit nur einem System zu verfolgen. Zudem ließen sich die Procemex-Lösungen einfach und problemlos in unsere IT-Umgebung integrieren."

Problemursachen verstehen - Papierbahnabrisse reduzieren

Die Zusammenarbeit zwischen Procemex und Varel hat sich seither stetig weiterentwickelt. Was 2013 mit der Implementierung eines Piccolo-Systems in der PM4 begann, (ein kleines WMS mit wenigen Kameras zur Papierbahnabrissüberwachung) wurde 2014 bei der PM5 fortgesetzt. Zuvor waren beide Maschinen mit einem älteren System für Papierbahn- und Abrissüberwachung ausgestattet. In der nächsten Ausbaustufe implementierte Varel 2017 zudem Procemex- Inspektionssysteme für Papierbahnen an der PM4 und PM5, um die Ausfallzeiten des Rollenschneiders zu reduzieren. Nun wurde also ein Kamerasystem installiert, um Fehler und deren Ursachen zu erkennen. "Wenn wir Probleme entdecken, können wir sie jetzt frühzeitig identifizieren und so Ausfallzeiten der Rollenschneider reduzieren", sagt Thomas Müller, Fabrikationsleiter bei Varel.

Beide Papiermaschinen sind heute mit zwölf bis sechzehn Papierbahnüberwachungskameras ausgestattet. Die Papierbahninspektionsbalken haben eine Auflösung von 0,5 mm². Der Rollenschneider 5 verfügt über drei Kameras und auch der neue Rollenschneider 4 soll künftig ebenfalls mit Papierbahnüberwachungskameras ausgestattet werden.

Bei der Projektumsetzung war es für die Mitarbeiter von Varel wichtig, die Procemex-Systeme effizient zu implementieren. Die Produktionsunterbrechungen sollten dabei möglichst auf ein Minimum beschränkt werden. "Procemex hat viel Erfahrung mit der Vorbereitung und Durchführung solcher Projekte. So konnten wir die Installation des WIS-Balkens während eines kurzen Wartungsintervalls abschließen", erklärt Droege. Weitere Anforderungen, die Varel an Procemex stellte, waren der werksweite Zugriff auf das System, die Server-Virtualisierung sowie die Erfassung des Tambourdurchmessers. "Procemex hat unsere Wünsche alle umgesetzt und die Ergebnisse sind überzeugend: "Wir haben einen Rückgang von Papierbahnabrissen um 30% verzeichnet, was gleichzeitig bedeutet, dass das Produktionsvolumen deutlich gestiegen ist. Unser Team konnte gegen die bisher unbekannten Abrissursachen vorgehen und sie nun besser verhindern", fasst Droege zusammen.

Procemex entwickelt ein neues Kühlkonzept

Eine Besonderheit in der Zusammenarbeit zwischen Procemex und Varel war die Kühlung technischer Elemente, da Papierbahnüberwachungskameras in der Regel eine hohe Luftmenge benötigen - insbesondere für die Kühlung der Komponenten innerhalb der Trockenpartie. Die Anzahl der schon installierten Kameras bei Varel zeigte bereits einen hohen Luftbedarf, den der Papierhersteller mit dem Einsatz weiterer Komponenten nicht erhöhen wollte. Procemex fand auch eine Antwort auf dieses Problem. "Der Fall bot uns die Möglichkeit, eine Lösung zur Reduzierung des Luftverbrauchs zu entwickeln", sagt Mika Valkonen, CEO von Procemex. "Wir führten dazu einige Messungen und Tests vor Ort in Zusammenarbeit mit der Papier- und Kartonfabrik Varel durch, um daraus schließlich ein neues Kühlkonzept zu entwickeln, das den Einsatz von Wasser zur Kühlung erlaubt und auch eine Reihenschaltung der Kameras ermöglicht. Besonders erfreulich ist, dass diese Lösung auch für weitere Kunden einsetzbar ist und individuell angepasst werden kann. Auf diese Weise können wir auch andere Papierproduzenten dabei unterstützen, ihre Produktion auf ein neues Level zu heben."

Über die Unternehmen

Papier- und Kartonfabrik Varel ist ein führender Hersteller der deutschen Papierbranche und betreibt einen der größten Produktionsstandorte der europäischen Papierindustrie. Das Unternehmen produziert Recyclingkarton und Wellpappenpapiere für die nationale und internationale Verpackungsindustrie.

Procemex ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Kamera- und Beleuchtungslösungen zur Überwachung und Inspektion von Papierbahnen. Das Kerngeschäft von Procemex liegt in der optischen Bildgebung und Bildverarbeitung, beginnend mit der Kameraentwicklung um Papierbahnabrisse im Herstellungsprozess zu vermeiden und Ausfallzeiten zu minimieren

