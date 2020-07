Papiloxyl bietet Leitlinien zur Prävention des humanen Papillomavirus (HPV) bei Männern und Frauen

Wie sich HPV auf die Gesundheit eines Paares auswirkt

Es gibt eine hohe Prävalenz von HPV-Infektionen bei sexuell aktiven Erwachsenen und da es in vielen Fällen asymptomatisch ist, könnte jeder Partner eine latente Infektion über viele Jahre haben, ohne es zu wissen. Ein HPV ist also kein Zeichen der Untreue und man kann nie wissen, wer das Virus an wen übertragen hat und ob es aus einer früheren Beziehung stammt.