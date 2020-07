Papiloxyl offre des conseils sur la prévention du virus du papillome humain (HPV) chez les hommes comme chez les femmes

Comment le HPV affecte la santé d'un couple

MALAGA, Espagne, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Il existe une forte prévalence de l'infection par HPV chez les adultes sexuellement actifs et, comme il est asymptomatique dans de nombreux cas, l'un des partenaires peut avoir contracté une infection latente depuis de nombreuses années sans le savoir. Le fait d'avoir le HPV n'est donc pas un signe d'infidélité, et il n'est pas possible de dire qui a transmis le virus à qui, ou s'il a été transmis par une relation passée.