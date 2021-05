Para que todas as pessoas aproveitem os benefícios do 5G, SIMCom lança nova geração de produtos 5G

XANGAI, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Em 24 de maio, a fornecedora líder global de módulos e soluções IoT SIMCom lançou dois módulos, SIM8210C e SIM8210C-M2, que suportam o modo de rede 5G independente (SA). Os dois módulos especializados para cenários de aplicação de dados com maior desempenho de custo capacitarão melhor milhares de setores.

O SIM8210C e o SIM8210C-M2 são módulos de comunicação 5G desenvolvidos com base no modem Qualcomm 315 5G IoT. Eles suportam banda 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD e estão em conformidade com o protocolo R15, com uma taxa máxima de até 1,5Gbps. Ambos os módulos suportam GNSS e FOTA para atender à demanda dos clientes por posicionamento e atualização. Enquanto isso, eles têm várias interfaces, incluindo PCIe, USB3.1, GPIO, entre outras, com forte escalabilidade.

SIM8210C compatível com SIM8200G

SIM8210C adota o pacote LGA. As dimensões são 43,6*41 mm. Suas instruções de embalagem e software são completamente compatíveis com SIM8200G.

SIM8210C-M2 compatível com SIM8200EA-M2

SIM8210C-M2 adota o pacote M2. As dimensões são 52*30 mm. Suas instruções de pacote e software são completamente compatíveis com SIM8200EA-M2, o que permite aos clientes comutar rapidamente de acordo com suas necessidades de aplicação.

Yang Tao, presidente da diretoria da SIMCom, disse: "O sistema de RF e modem 315 5G IoT lançado pela Qualcomm acelerará a aplicação do 5G em IoT e capacitará mais ecossistemas. Os módulos 5G mais recentes da SIMCom estão equipados com o modem Qualcomm 315, solucionando efetivamente o alto custo dos módulos 5G. Eles podem acelerar a aplicação profunda do 5G na IoT industrial e acelerar a transformação digital do setor de IoT 5G."

Sun Gang, vice-presidente de marketing de produtos da Qualcomm, disse: "O modem Qualcomm 315 5G IoT foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de aplicação empresarial e industrial desde o início. Caracterizada pelo melhor desempenho de gigabits, baixo consumo de energia e dissipação eficiente de calor, é uma solução de IoT de nova geração com alta velocidade, funcionalidades potentes e desempenho superior. Temos o prazer de suportar os módulos 5G da SIMCom SIM8210C-M2 e SIM8210C com essa solução, de modo a atender às necessidades de setores como energia, automação e manufatura, agricultura de precisão, construção, mineração e locais públicos, criando assim uma sociedade conectada."

Sobre a SIMCom

A SIMCom Wireless Solutions Limited (SIMCom) é uma desenvolvedora e fabricante líder global de módulos e soluções sem fio máquina-a-máquina (M2M). Como protagonista no ecossistema de IoT, a SIMCom estabeleceu parcerias de longo prazo com centenas de parceiros estratégicos, clientes e agentes. Os produtos da SIMCom foram amplamente reconhecidos em todo o mundo com mais de 200 milhões de remessas anuais. Para mais informações, acesse www.simcom.com.

FONTE SIMCom

