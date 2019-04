Paradise Art Space präsentiert die Ausstellung Prism Fantasy: New ways to view light

Reflexion, Unendlichkeit, Spektrum und Illusion stehen im Zentrum der Betrachtungen elf weltbekannter Installationskünstler

INCHEON, Südkorea, 18. April 2019 /PRNewswire/ -- Das Art-Tainment-Zentrum Paradise City zeigt eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Prism Fantasy: New ways to view light", die vom 19. April bis 18. August 2019 in seinem Paradise Art Space Werke von 11 weltberühmten Künstlern zeigt. Die erste Ausstellung des Paradise Art Space im Jahr 2019 hat die vier Merkmale von Licht – Reflexion, Unendlichkeit, Spektrum und Illusion – als Unterthemen ausgewählt. Diese Kunstausstellung zeigt 25 Werke von 11 in- und ausländischen Künstlern, um den Zuschauern vielfältige Möglichkeiten der Unterhaltung und Inspiration zu bieten und das Thema Licht unter neuen Gesichtspunkten zu „beleuchten".