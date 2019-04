Paradise Art Space présente l'exposition Prism Fantasy: New ways to view light

La section intitulée Reflection présente des œuvres de Jeppe Hein (Danemark), Daniel Rozin (Israël) et Daniel Buren (France). La section Infinity présente des œuvres représentant l'infini de la lumière d'Ivan Navarro (Chili), Thomas Canto (France) et Lee Bul (Corée). La section Spectrum présente des œuvres de Gabriel Dawe (Mexique) et Bongchull Shin (Corée) qui traitent d'une grande variété de spectres lumineux. La section Illusion présente des œuvres de Ryota Kuwakubo (Japon), Lee Yongbaek (Corée) et Olafur Eliasson (Danemark) qui traversent la frontière entre réalité et imagination.

Complétée par une interaction incisive entre les spectateurs et les œuvres d'art, l'exposition suggère un large éventail d'approches de la lumière. La série Plexus produite pour s'adapter à l'espace du Paradise Art Space est l'un des incontournables de cette exposition d'art.

Divers programmes associés à l'exposition sont prévus. Une académie pour enfants sera réalisée dans le centre commercial Plaza. Little Artists, un programme de production de kits qui nécessite une réservation, est une académie associée à l'exposition. Il a été conçu à partir de l'idée d'un prisme qui dissout le blanc en diverses couleurs. De plus, l'exposition se poursuivra au Paradise Walk and Art Garden, deux de ses nouvelles installations qui ont ouvert l'an dernier. Vous trouverez de plus amples détails sur le site Web de l'événement (prismfantasy.org).

Elizabeth Chun, présidente de la Paradise Cultural Foundation, a rendu compte de cette exposition en ces termes : « Cette exposition présente différents styles d'œuvres d'artistes orientaux et occidentaux sur le thème de la lumière. C'est un défi expérimental que d'approfondir et d'élargir le Paradise Art Space à travers une sélection d'un récit qui diffère des précédents. J'espère que vous ferez l'expérience de la lumière avec une composition et une mise en scène minutieuses. »

Le Paradise Art Space a accueilli Overstated & Understated pour son exposition inaugurale en septembre 2018 et Quayola: Asymmetric Archeology, la toute première exposition complète en Asie de Quayola, l'artiste médiatique qui a remporté le Prix Ars Electronica en 2013. Le directeur général Choi a été élu coprésident de l'amfAR Gala Hong Kong 2019 organisé par l'amfAR, la fondation pour la recherche sur le sida, en mars dernier.

