Paradise Medical Group reabre sus puertas en Paradise; anuncia nuevos servicios de atención médica virtual en colaboración con Blue Shield of California

"Es una excelente noticia que Paradise Medical Group reabra sus puertas en Paradise. Agradecemos su compromiso de atender y ayudar a reconstruir nuestra comunidad", dijo Bradford Ogden, 65 años, paciente de Paradise Medical Group. "Como paciente, estoy entusiasmado de probar algunas de las tecnologías nuevas como PMG Connect, que será de gran ayuda especialmente para los que vivimos en las afueras de Paradise".

Más de 100 dignatarios, líderes comunitarios y personal de PMG se congregaron el viernes 24 de mayo en la clínica de PMG ubicada en Pentz Road en Paradise en ocasión de un evento comunitario para celebrar la reapertura.

"Las consecuencias del incendio Camp han sido graves para nuestra comunidad en el norte de California, pero cada día que pasa damos un pequeño paso hacia una sensación de normalidad", dijo el diputado Doug LaMalfa, quien representa a Paradise en el Congreso. "Con la reapertura de Paradise Medical Group regresarán sus capacitados doctores a la clínica en Paradise, mientras que la incorporación de tecnología que permitirá a los habitantes que debieron abandonar la zona consultar virtualmente a un médico aportará un elemento de cambio innovador. No es ningún secreto lo mucho que nos queda por recorrer en términos de recuperación, pero agradezco infinitamente a Blue Shield of California y a PMG por su compromiso de ayudar al condado de Butte".

El regreso de PMG es parte del largo camino hacia la recuperación y la renovación de la comunidad. El incendio dejó un saldo de 85 muertos y más de 18,000 inmuebles destruidos, incluyendo al edificio principal de la clínica de PMG. Blue Shield ha asumido un rol clave en su apoyo a PMG ya que sus médicos y personal debieron abandonar sus hogares después del incendio. Esta ayuda incluye la colaboración con Teladoc Health en el desarrollo de PMG Connect, un servicio muy necesario que permite a los proveedores de PMG atender a sus pacientes, muchos de los cuales han debido trasladarse a comunidades vecinas, así como asistencia para la reapertura de la clínica en Paradise.

Estas iniciativas de Blue Shield forman parte de los casi $2 millones en asistencia que el plan de salud no lucrativo otorgó para ayudar a restablecer la atención médica y otros servicios en respuesta a los incendios que azotaron al estado el otoño del año pasado.

"Después del incendio Camp, nos habíamos enfocado en reconectar las líneas telefónicas, recuperar los registros médicos, contestar las llamadas y reabastecer los medicamentos y suministros médicos destruidos cuando rápidamente nos dimos cuenta de que todo esto podía llevarnos a la bancarrota mientras seguíamos atendiendo a nuestra comunidad", dijo el Dr. Richard Thorp, presidente de Paradise Medical Group. "En respuesta a nuestras oraciones, Blue Shield of California, con el incentivo de la Asociación Médica de California, nos ofreció generosamente ayuda económica y operativa que nos permitió evitar el colapso".

Thorp agregó: "Gracias al apoyo incondicional que Blue Shield ha ofrecido y continúa ofreciéndonos, pudimos regresar a Paradise, atender a los pacientes que debieron trasladarse a comunidades distantes a través de PMG Connect y aprovechar la oportunidad de reinventar el futuro de la atención primaria en Paradise. PMG no estaría en condiciones de enfrentar un futuro nuevo sin la ayuda económica y operativa de Blue Shield".

Cuando el incendio Camp arrasó las colinas secas del condado de Butte el otoño pasado, los médicos y el personal de PMG estuvieron entre los últimos en abandonar su ciudad. Luego de poner a salvo su familia, un pediatra ayudó a varias mamás y a sus bebés recién nacidos a trasladarse a un hospital cercano mientras que otro empleado arriesgó su vida para salvar la información clínica de los pacientes guardada en unidades de discos, empacándolas desesperadamente y huyendo en su motocicleta unos pocos minutos antes del arribo de las llamas.

"Observando las secuelas de esta tragedia, nos inspiran la valentía y el compromiso de Paradise Medical Group con las comunidades de Paradise y el resto del condado de Butte, por lo que para todos los que integramos Blue Shield of California es un honor apoyarlos de una manera significativa", dijo el Dr. Jeff Bailet, vicepresidente ejecutivo de Blue Shield of California. "En Blue Shield, estamos dedicados a asegurar que las personas tengan acceso a atención médica que sea digna de nuestras familias y amigos, y nuestra colaboración con Paradise Medical Group nos ayuda a hacerlo realidad para los habitantes de esta zona".

Después del incendio, PMG, que atiende a unos 10,000 habitantes de la zona, se mudó provisoriamente a un espacio alquilado en la cercana ciudad de Chico, adonde los médicos del grupo continuarán atendiendo a sus pacientes. El incendio destruyó el más grande de los tres edificios originales en Paradise y los otros dos edificios tienen espacio clínico limitado. A fin de asegurar que el grupo regrese a Paradise más rápidamente, Blue Shield está colaborando en la renovación de las instalaciones restantes para maximizar la capacidad de la clínica.

"La reapertura de esta clínica es un ejemplo de lo que se puede lograr como resultado de la colaboración de la comunidad y los líderes de la salud", dijo David. H. Aizuss, presidente de la Asociación Médica de California. "Gracias a la dedicación y a la perseverancia de los médicos y del personal de PMG, y a una colaboración sin igual con Blue Shield, no sólo estamos creando un futuro mejor para la población de Paradise, sino además reinventando lo que se puede lograr para las comunidades rurales y los centros de salud a lo largo y ancho de California".

PMG Connect se usará con todos los pacientes de Paradise Medical Group, independientemente de su plan de salud. Los pacientes ahora pueden tener una consulta con los proveedores de PMG usando sus celulares, tablets o computadoras, dondequiera que estén ambos, y recibir diagnóstico y tratamiento para una amplia variedad de problemas de salud.

Los doctores podrán tratar problemas médicos como infecciones de las vías respiratorias superiores y otros problemas de respiración que quedan como secuelas de los incendios, así como muchas otras necesidades de atención rutinaria. Para los miembros de Blue Shield of California, el servicio estará disponible sin costo adicional.

Acerca de Paradise Medical Group

Establecido en 2001, Paradise Medical Group es un grupo de profesionales médicos multidisciplinarios que presta servicios de atención primaria. El grupo se formó después de que California Health Foundation cediera médicos a fines de la década de 1990. Los médicos del grupo están capacitados y ejercen en las áreas de medicina familiar, medicina interna y medicina pediátrica. Los médicos de Paradise Medical Group incluyen profesionales que han ejercido la medicina en la zona durante más de 30 años.

En los últimos 20 años, los médicos de Paradise Medical Group han ocupado importantes cargos de liderazgo en varias capacidades, incluyendo tres jefes de personal en el Hospital Feather River, un integrante de la junta directiva de Adventist Health, un presidente de la Sociedad Médica de Butte-Glenn y de la Asociación Médica de California (en inglés, California Medical Association), además de desempeñarse en juntas asesoras y como consultores.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.



CONTACTO: Mashi Nyssen Blue Shield of California 323-646-6445 media@blueshieldca.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/893292/Paradise_Medical_Group_Returns.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/893293/Paradise_Medical_Groups_James_Logan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

https://es.news.blueshieldca.com



SOURCE Blue Shield of California