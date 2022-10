PARADISO, BARCELLONA È IL NO.1 NELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2022

Paradiso , Barcellona è The World's Best Bar: la prima volta che il premio viene assegnato a un bar al di fuori di New York o Londra

, Barcellona è The World's Best Bar: la prima volta che il premio viene assegnato a un bar al di fuori di o Londra La classifica 2022 comprende bar di 26 città con 14 nuove entrate

con Firenze , Lisbona e Napoli per la prima volta in classifica

, e per la prima volta in classifica L'italiano Agostino Perrone è stato votato Roku Industry Icon

è stato votato Roku Industry Icon Röda Huset di Stoccolma è Campari One To Watch

di Stoccolma è Campari One To Watch Juliana (Guayaquil) vince il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu

(Guayaquil) vince il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu Little Red Door , Parigi riceve il Ketel One Sustainable Bar Award

, Parigi riceve il Ketel One Sustainable Bar Award Double Chicken Please di New York è Disaronno Highest New Entry, posizionandosi al No.6.

di è Disaronno Highest New Entry, posizionandosi al No.6. Sips, Barcellona si aggiudica il Nikka Highest Climber Award, salendo di 34 posti e piazzandosi al No.3.

Barcellona si aggiudica il Nikka Highest Climber Award, salendo di 34 posti e piazzandosi al No.3. Licorería Limantour di Città del Messico è Rémy Martin Legend of The List e The Best Bar in North America

di Città del Messico è Rémy Martin Legend of The List e The Best Bar in BKK Social Club , Bangkok è London Essence Best New Opening

, è London Essence Best New Opening L'inaugurale 50 Best The Blend Scholar è Drew Fleming di Kiki Lounge, Isola di Man

BARCELLONA, Spagna, 4 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2022, sponsorizzati da Perrier, sono stati presentati martedì 4 ottobre a Barcellona, Catalogna, Spagna. Ora alla 14a edizione, i premi uniscono la comunità globale dei bar per premiare i successi della scena internazionale del cocktail. Quest'anno è stata la prima volta che la cerimonia non si è tenuta a Londra.

Barcelona's Paradiso is crowned No.1 in The World’s 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, the first time the award has been won by a bar outside of London or New York 50 Best Bars Logo



Nascosto dietro a un frigorifero sul retro di un negozio di pastrami di Barcellona, Paradiso offre un'interpretazione maestosa dello speakeasy, combinando tecnica, precisione e creatività con un costante senso del divertimento. I proprietari Giacomo Giannotti e Margarita Sader e il loro team servono cocktail meticolosamente preparati con un impegno costante a favore della sostenibilità.

Altri bar tra i primi cinque sono Tayēr + Elementary di Londra (No.2), Sips di Barcellona (No.3), Licorería Limantour di Città del Messico (No.4) e Little Red Door di Parigi (No.5). L'elenco completo può essere visualizzato qui.

Mark Sansom, Content Director di The World's 50 Best Bars, ha dichiarato: "Questa è la prima volta che abbiamo incoronato un bar fuori da New York o Londra come The World's Best Bar, a testimonianza dei risultati di Giacomo, Margarita e del loro team. Nominato One To Watch nel 2017, Paradiso è stato uno dei punti di forza della classifica sin dall'apertura. Ci congratuliamo con tutti i bar in classifica e siamo lieti di essere ancora una volta in grado di mostrare l'incredibile diversità del settore a livello mondiale".

Registrazione e accesso al media center:

https://www.worlds50bestbars.com/mediacentre/media-contacts

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1913661/50_Best.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904553/50_Best.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1908603/Worlds_50_Best_Bars_2022.jpg

SOURCE 50 Best