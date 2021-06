Parallel Wireless annonce le premier et unique essai de RAN ouvert 2G et 4G utilisant un serveur x86 COTS et NFVi avec Axiata à Dialog, au Sri Lanka

NASHUA, New Hampshire, le 28 juin 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc , la société Open RAN basée aux États-Unis qui fournit la première solution Open RAN All G, native dans le cloud, est fière d'avoir été choisie par Axiata Group Berhad en tant que partenaire stratégique fournissant des réseaux O-RAN pour les opérateurs numériques du groupe en Asie du Sud-Est et du Sud, permettant la connectivité à large bande 2G et 4G.

Basé en Malaisie, Axiata est l'un des principaux opérateurs de réseau mobile (MNO) en Asie, qui exploite des telcos numériques, des entreprises et des infrastructures numériques, avec pour objectif de devenir le champion numérique de la prochaine génération d'ici 2024. Grâce à ses activités de télécommunication numérique en Malaisie (Celcom), en Indonésie (XL), au Sri Lanka (Dialog), au Bangladesh (Robi), au Cambodge (Smart) et au Népal (Ncell), qui desservent environ 157 millions de clients, Axiata se prépare à offrir une connectivité à large bande sans fil 2G et 4G à partir de la même radio utilisant le spectre 1800 MHz, fournissant des services vocaux et de données à l'aide d'une technologie de pointe.

Cet essai était unique, car il prévoyait le remplacement de l'infrastructure en place par des solutions Open RAN de Parallel Wireless. La planification, la conception, la mise en service, l'intégration, les tests et l'optimisation ont été réalisés à distance par l'équipe dans le cadre des restrictions Covid-19. Une seule unité radio avec la technologie 4G et 2G a été installée, avec une bande de base sur un SuperMicro (NASDAQ : SMCI) Intel (NASDAQ : INTC) x86 COTS et d'autres applications centralisées ont été installées sur l'infrastructure en cloud OpenStack existante d'Axiata. Les essais sur le terrain à 3, 4 et 6 secteurs se sont déroulés sans problème, avec un trafic commercial et des performances de réseau de qualité équivalente à celles des opérateurs historiques. Axiata vise un déploiement commercial au quatrième trimestre 2021.

Outre son expertise dans le déploiement de réseaux RAN ouverts, Parallel Wireless s'associera à un large écosystème de fournisseurs pour proposer des solutions rentables. En s'associant à un écosystème de fournisseurs de premier ordre, Parallel Wireless peut offrir un matériel de haute qualité à moindre coût, une grande souplesse de déploiement et des services innovants. Nos partenaires comprennent :

Les radios Open RAN autonomes de partenaires tels que GigaTera Communications et Comba Telecommunications (« Comba Telecom » ou « le Groupe », code boursier Hong Kong : 2342) fournissant des services 2G et 4G à partir de la même radio sur le spectre 1800 MHz.



Des serveurs de pointe fournis par SuperMicro.

En travaillant en partenariat avec Parallel Wireless, Axiata sera en mesure d'étendre et de développer ses réseaux sans fil, en fournissant des services numériques de nouvelle génération à ses clients dans toute l'Asie :

Mise en place d'une solution de réseau Open RAN de classe mondiale, native du cloud, qui repose sur l'architecture distribuée haute performance de Parallel Wireless.



Exploitation de leur infrastructure cloud OpenStack pour déployer un contrôleur NFVi Open RAN.



Améliorer l'agilité des services et réduire le coût total de possession (TCO) global sur des sites géographiquement distribués, grâce à l'introduction de l'automatisation du RAN.

Thomas Hundt, vice-président exécutif - Technologie chez Axiata, a déclaré : « Nous nous sommes engagés en faveur de l'Open RAN et cet essai prouve que les solutions Open RAN peuvent être déployées sur des infrastructures COTS et en nuage, tout en respectant les indicateurs clés de performance (KPI). Cela nous permet d'étendre et d'améliorer l'expérience des clients avec des services haut débit 2G et 4G dans toute notre empreinte en Asie, en particulier en étendant la couverture sur des marchés actuellement mal desservis. »

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à Axiata, en remplaçant l'équipement de leurs fournisseurs historiques par notre solution Open RAN de pointe, afin de permettre la mise en place de services haut débit 2G et 4G au Sri Lanka et dans d'autres filiales d'Axiata. Nous sommes ravis que les essais soient réussis et nous attendons avec impatience les déploiements commerciaux en 2021. »

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous sommes convaincus que les logiciels ont le pouvoir de libérer d'incroyables opportunités pour le monde. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous réimaginons la façon dont le matériel, les logiciels et le cloud fonctionnent ensemble afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. Notre plateforme logicielle conforme à la norme O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forme une architecture RAN ouverte, sécurisée et intelligente pour fournir une connectivité sans fil, afin que tous les gens puissent être connectés quand, où et comme ils le souhaitent. Nous procédons au déploiement avec les principaux opérateurs de réseau mobile à l'échelle mondiale et avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Au cœur de nos activités se trouve notre équipe de libres penseurs qui valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture et la réussite des clients. Pour plus d'informations, visitez le site www.parallelwireless.com . Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

À propos d'Axiata

Axiata, l'un des principaux groupes de télécommunications d'Asie, poursuit sa vision de devenir le champion numérique de la prochaine génération d'ici 2024. D'une entité holding dotée d'un portefeuille d'actifs mobiles purs, Axiata s'est transformée en une entreprise axée sur une triple stratégie de base, axée sur les télécommunications numériques, les entreprises numériques et l'infrastructure.

Au sein de l'ANASE et de l'Asie du Sud, le Groupe détient des participations majoritaires dans des opérateurs mobiles et fixes leaders du marché dans la région, notamment Celcom en Malaisie, XL en Indonésie, Dialog au Sri Lanka, Robi au Bangladesh, Smart au Cambodge et Ncell au Népal. Axiata s'efforce activement de transformer ses activités centrées sur le mobile en entreprises convergentes numériques.

Axiata Digital, la branche des services numériques d'Axiata, se concentre sur deux verticales numériques, à savoir les services financiers numériques (« Boost », « Aspirasi ») et l'analyse numérique et l'intelligence artificielle (« ADA »).

edotco, la société d'infrastructure du groupe, opère dans huit pays pour fournir des services d'infrastructure de télécommunications et compte environ 32 800 tours. Actuellement au 16e rang des entreprises indépendantes de pylônes au niveau mondial, elle vise à devenir l'une des principales entreprises régionales de pylônes de télécommunications et s'engage à mener des activités commerciales responsables et durables.

En tant qu'investisseur engagé et à long terme, et conformément à ses objectifs de durabilité, le groupe soutient et encourage activement le développement de jeunes talents, la réponse aux catastrophes et la récupération, ainsi que les initiatives écologiques. L'objectif plus large d'Axiata, Advancing Asia, vise à rassembler les meilleurs de la région en termes d'innovation, de connectivité et de talent.

