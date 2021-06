Parallel Wireless anuncia primeiro e único teste de Open RAN 2G e 4G usando servidor x86 COTS e NFVi com Axiata in Dialog do Sri Lanka

NASHUA, New Hampshire, 28 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa de Open RAN sediada nos EUA que oferece a solução líder mundial de Open RAN All G nativa da nuvem, tem o orgulho de ter sido selecionada pelo Axiata Group Berhad como parceira estratégica para oferecer redes O-RAN para os serviços de telecomunicações digitais do grupo no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia, permitindo conectividade de banda larga 2G e 4G.

Com sede na Malásia, a Axiata é uma das principais operadoras de redes móveis (MNOs) na Ásia que operam telecomunicações digitais, empresas e infraestrutura digitais com a visão de ser a campeã digital de última geração até 2024. Por meio de operações de telecomunicações digitais na Malásia (Celcom), Indonésia (XL), Sri Lanka (Dialog), Bangladesh (Robi), Camboja (Smart) e Nepal (Ncell) que atendem a aproximadamente 157 milhões de clientes, a Axiata está se preparando para oferecer conectividade de banda larga sem fio 2G e 4G a partir do mesmo rádio utilizando espectro de 1800 MHz, oferecendo serviços de voz e dados usando sua tecnologia líder de ponta.

Esse teste foi único, pois incluiu a substituição da infraestrutura existente por soluções de Open RAN da Parallel Wireless, em que o planejamento, projeto comissionamento, integração, testes e otimização foram realizados remotamente pela equipe em meio às restrições impostas pela Covid-19. Uma única unidade de rádio com tecnologia 4G e 2G foi instalada, com banda base em uma plataforma x86 COTS Intel (NASDAQ: INTC) da Supermicro (NASDAQ: SMCI) , e outras aplicações centralizadas foram instaladas na infraestrutura de nuvem OpenStack existente da Axiata. Os testes de campo de 3 setores, 4 setores e 6 setores foram perfeitos, com tráfego comercial e demonstrando desempenho de rede de qualidade no mesmo nível dos existentes. A Axiata tem como meta a implementação comercial no quarto trimestre de 2021.

Juntamente com nossa experiência em implementar redes de Open RAN, a Parallel Wireless fará parceria com um amplo ecossistema de fornecedores para soluções com boa relação custo-benefício. Ao fazer parceria com o melhor ecossistema de fornecedores da categoria, a Parallel Wireless pode oferecer hardware de custo mais baixo e alta qualidade, agilidade de implementação e serviços inovadores. Entre nossos parceiros estão:

Rádios Open RAN autônomos de parceiros como GigaTera Communications e Comba Telecommunications ("Comba Telecom" ou "o Grupo", código de ações de Hong Kong : 2342), que prestam serviços 2G e 4G a partir do mesmo rádio utilizando espectro de 1800 MHz.



: 2342), que prestam serviços 2G e 4G a partir do mesmo rádio utilizando espectro de 1800 MHz. Servidores de última geração fornecidos pela SuperMicro.

Trabalhando em parceria com a Parallel Wireless, a Axiata poderá expandir e ampliar redes sem fio e oferecer serviços digitais de última geração a clientes em toda a Ásia das seguintes formas:

Desenvolvendo uma solução de rede Open RAN nativa da nuvem de classe mundial com base na arquitetura distribuída de alto desempenho da Parallel Wireless.



Aproveitando sua infraestrutura de nuvem OpenStack para implementar um controlador de Open RAN NFVi.



Melhorando a agilidade dos serviços e reduzindo o custo total de propriedade (TCO) em locais geograficamente distribuídos, com a introdução da automação RAN.

Thomas Hundt, vice-presidente executivo de Tecnologia da Axiata, disse: "Estamos comprometidos com o Open RAN, e esse teste prova que as soluções de Open RAN podem ser implementadas em COTS e infraestrutura em nuvem, ao mesmo tempo que atendem aos indicadores-chave de desempenho (KPIs). Isso nos permite expandir e melhorar a experiência do cliente com serviços de banda larga 2G e 4G em todas as regiões em que atuamos na Ásia, ampliando principalmente a cobertura em mercados carentes atualmente."

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "Estamos honrados em fazer parceria com a Axiata, substituindo os equipamentos de seus fornecedores atuais por nossa solução de Open RAN de ponta para permitir serviços de banda larga 2G e 4G no Sri Lanka e com outras subsidiárias da Axiata. Estamos entusiasmados com o sucesso dos testes e ansiosos para fazer as implementações comerciais em 2021."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como hardware, software e nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software que atende O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Estamos envolvidos com operadoras de rede móvel líderes globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No cerne do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores", que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Axiata

Como um dos principais grupos de telecomunicações na Ásia, em busca de sua visão de ser o campeão digital de última geração até 2024, a Axiata se transformou, de uma holding com um portfólio de ativos móveis pure-play, em uma empresa orientada por uma estratégia centrada em três eixos, concentrando-se em telecomunicações digitais, negócios digitais e infraestrutura.

Dentro da ASEAN e do Sul da Ásia, o Grupo detém o controle acionário das operadoras móveis e fixas líderes do mercado na região, incluindo a "Celcom" na Malásia, a "XL" na Indonésia, a "Dialog" no Sri Lanka, a "Robi" em Bangladesh, a "Smart" no Camboja e a "Ncell" no Nepal. A Axiata está liderando ativamente os esforços para transformar suas operações centradas em serviços móveis em empresas digitais convergentes.

A Axiata Digital, o braço de serviços digitais da Axiata, concentra-se em duas verticais de negócios digitais: serviços financeiros digitais ("Boost", "Aspirasi") e Análises digitais & IA ("ADA").

A "edotco", a empresa de infraestrutura do Grupo, atua em oito países para prestar serviços de infraestrutura de telecomunicações, acumulando aproximadamente 32.800 torres. Sendo atualmente a 16a maior empresa de torres independentes do mundo, a empresa tem como objetivo ser uma das principais empresas regionais de torres de telecomunicações e está comprometida com operações comerciais responsáveis e sustentáveis.

Como investidor comprometido e de longo prazo e alinhado com seus objetivos de sustentabilidade, o Grupo apoia e impulsiona ativamente o desenvolvimento de jovens talentos, a resposta a desastres e recuperação, bem como iniciativas ecológicas. O objetivo mais amplo da Axiata de fazer avanços na Ásia tem como objetivo reunir os melhores da região em termos de inovação, conectividade e talento.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FONTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless