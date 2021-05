Parallel Wireless anuncia todos os marcos da solução O-RAN ALL G

NASHUA, Nova York, 5 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., uma empresa Open RAN sediada nos Estados Unidos que oferece a solução líder mundial em Open RAN All G, nativa em nuvem, em 6 continentes, atingiu marcos significativos habilitando redes sem fio rurais e urbanas.

A visão ORAN da Parallel Wireless sempre foi que o sucesso macro rural é um pré-requisito natural e necessário para habilitar o superconjunto de recursos necessários para cenários de rede urbana. Mais de 50 operadoras de rede móvel (MNOs), incluindo Inland Cellular e OptimEra na América do Norte, Vodafone na Irlanda, África e Turquia, e Optus na Austrália, implantaram ou testaram com sucesso os 2G, 3G e 4G rurais da Parallel Wireless. Simultaneamente, a Parallel Wireless avançou no roteiro de lançamento da 3GPP e O-RAN Alliance e agora nossa solução inovadora nativa de nuvem, Open RAN All-G, oferece suporte aos recursos e capacidades fundamentais para um forte desempenho de rede em ambientes urbanos de alta capacidade.

A Parallel Wireless oferece inovação em Open RAN urbano com:

conformidade O-RAN para permitir que 7.2 ecossistema de rádio e servidor implantem, atualizem, expandam e mantenham de forma econômica as redes sem fio. Os componentes incluem hardware vBBU comercial pronto para uso (COTS) que permite rádios Open RAN a partir de ecossistema, orquestração de recursos, divisão de rede e gerenciamento de assinantes em todos os padrões de conectividade móvel em ambientes de alta capacidade e alta densidade.

Escalabilidade por meio de uma implementação UC/UD baseada em contêineres, em todos os padrões de conectividade móvel, para oferecer economias de OPEXe CAPEX e acelerar o tempo de lançamento no mercado para novos serviços e recursos. Os recursos de última geração nativos da nuvem, como automação de RAN, autoconfiguração, testes de software sem as mãos, integração e entrega, inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (AM), permitem atualizações contínuas de software e a utilização de dados para otimizar o desempenho de rede em ambientes urbanos para oferecer volume de processamento e qualidade de serviços ideais para os assinantes.

Keith Johnson , presidente da Parallel Wireless: "A Parallel Wireless tem o orgulho de liderar a inovação em Open RAN, apoiando nossos clientes em sua jornada de evolução de rede de implantações em conformidade com O-RAN de rurais para urbanas. A implantação do Open RAN compatível com O-RAN nativo da nuvem em todos os padrões de conectividade móvel, com um amplo ecossistema de parceiros, reduz o custo para implantações rurais e agora urbanas e permite que os MNOs liberem de maneira econômica todo o potencial de suas redes conforme migram para 5G e posteriores."

Dimitris Mavrakis, analista da ABI Research: "O movimento Open RAN está permitindo a transição de um número limitado de fornecedores verticalizados com soluções proprietárias de "ponta a ponta" para um mercado aberto e hardware e software "best-of-breed" (melhor da marca) de um amplo ecossistema de fornecedores. De acordo com nossa pesquisa, estima-se que o Open RAN atinja um mercado total de US$ 30 bilhões em 2030, ascendendo mais do que o mercado tradicional de RAN. O Open RAN foi implementado com sucesso em redes rurais em todo o mundo e agora as condições de mercado atuais estão acelerando favoravelmente o desenvolvimento do Open RAN em ambientes urbanos à medida que as operadoras de rede móvel se preparam para o futuro do 5G."

Para saber mais sobre a nova Parallel Wireless Urban Solution, acesse o nosso site.

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como o hardware, o software e a nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para os nossos clientes. Nossa plataforma de software O-RAN ALL G forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão sempre, onde e como quiserem. Estamos engajados com mais de 50 MNOs globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No centro do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores" que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FONTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless