Parallel Wireless ayuda a impulsar la visión de conectividad del GIFEC

- Parallel Wireless ayuda a impulsar la visión de conectividad del Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) en Ghana

El GIFEC está previsto permita el despliegue de 2.000 sitios OpenRAN

NASHUA, New Hampshire, April 22, 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., destacada compañía OpenRAN con sede en Estados Unidos que proporciona las principales soluciones mundiales completas definidas por software OpenRAN para cobertura y capacidad, anunció hoy que el GIFEC, un Universal Access Service Fund (UASF), ha seleccionado Parallel Wireless OpenRAN para proporcionar conectividad de telefonía móvil a las comunidades sin servicio o poco servicio de Ghana. El Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) es un fondo especial establecido por el Gobierno de Ghana bajo la Electronic Communications Act 2008 (Act 775), designada para proporcionar telecomunicaciones y servicios ICT a los grupos sin servicio, con poco servicio y desfavorecidos y comunidades del país.

África es el continente más dividido a nivel digital, con solo un 44% de los usuarios móviles únicos. Aunque Ghana tiene uno de los mercados de telecomunicaciones más competitivos dentro de la región, hay cerca de 1.020 comunidades sin señales móviles. Las redes tradicionales 2G, 3G o 4G necesitan de equipamiento caro y abultado para desplegar y poner en marcha estas comunidades. Estas redes basadas en hardware son complicadas y caras de actualizar.

Parallel Wireless permite un avance hacia las arquitecturas en red basadas en software y virtulizadas OpenRAN que despliegan redes escalares basadas en software 2G, 3G, 4G y 5G. Estas presentan un coste contenido en relación a su despliegue, mantenimiento y pueden proporcionar la cobertura y capacidad para los usuarios finales y negocios de todo el país. Al final, los objetivos de la UASF en relación a la disponibilidad, coste contenido y accesibilidad para con los servicios inalámbricos se conseguirá con una línea de tiempo acelerada. Parallel Wireless OpenRAN ha demostrado un rendimiento muy fuerte, calidad de servicio y beneficios de coste en seis continentes gracias a:

La más madura OpenRAN RRUs de 2x2, 4x4, 8x8 y hardware Massive MIMO que se puede actualizar con el software para cualquier G y que es compatible con cualquier división RAN compatible 3GPP.

vBBU basados en COTS que despliegan una capacidad escalar.

Software OpenRAN Controller que rebaja los costes de RAN por medio de la simplificación, automatización por medio de SON en tiempo real y virtualización completa de las redes. Proporciona además movilidad integral, división local y baja latencia para la mejor experiencia de suscripción para voz 2G y datos 4G. EL software permite la arquitectura OpenRAN y división DU/CU por medio del uso de las interfaces abiertas y de estándares entre los componentes en red. Simplifica además la gestión de la red y la integración de nuevos productos RAN dentro del centro de la red.

Citas de apoyo

Abraham Kofi Asante, administrador del GIFEC, comentó: "El acceso universal y el fondo de servicios han estado al frente del impulso de la división digital y la conexión de lo no conectado por medio de la exploración de soluciones innovadoras y viables, incluyendo OpenRAN, esto es lo que necesitamos para acelerar la transformación digital en Ghana. Es imperativo que tanto el gobierno como los responsables políticos colaboren de forma metódica con el sector privado de cara a crear el ecosistema adecuado. Esta asociación con los servicios de Rainbow y con el líder de OpenRAN, Parallel Wireless, se centra en permitir la conectividad para los usuarios finales y numerosos verticales, incluyendo los servicios de transporte, salud, formación, seguridad, defensa y banca. El resultado sería un tiempo de mercado más rápido para estas ofertas inalámbricas y una mejor dedicación de los clientes. El objetivo final de este proyecto es conseguir una cobertura de servicio de telefonía móvil de un 100% por medio de Ghana al trabajar en asociación cercana con los operadores de redes móviles (MNOs)".

Christoph Fitih, director de ventas para África de Parallel Wireless, explicó: "El objetivo de nuestra cooperación con la UASF es el de ayudar a desplegar la visión de Ghana de conectar a las sociedades, negocios y personas de Ghana para permitir que todo el mundo disfrute de una conectividad inalámbrica al tiempo que cuenta con las inversiones de red a prueba de futuro para cualquiera de los servicios futuros. La UASF está creando un ecosistema para permitir la transformación digital que apoya a los gobiernos y a los objetivos del sector privado, y estamos emocionados de ayudarles a conseguir su misión. Este proyecto finalmente se abrirá a nuestras comunidades para el desarrollo y empoderamiento económico de las personas. Atraerá a los turistas, sabiendo que no se recortarán del todo del resto del mundo debido a unos servicios en red pobres cuando visitan".

Acerca de Parallel Wireless

Parallel Wireles es la única empresa con sede en los Estados Unidos que está afrontando el reto que presentan los sistemas desactualizados para los proveedores de todo el mundo, y lo hace con la única solución OpenRAN impulsada por software para todas las G (5G/4G/3G/2G) del sector. Su software de red en la nube nativa reimagina la economía de la red para los operadores móviles mundiales, tanto en términos de cobertura como en implementación de capacidad, a la vez que allana el camino al 5G. La empresa está comprometida con más de 50 operadores líderes en todo el mundo. La innovación y excelencia de Parallel Wireless en soluciones RAN virtualizadas abiertas y multitecnología ha sido reconocida con más de 72 premios del sector. Para obtener más información, visite: www.parallelwireless.com. Conecte con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter .

ACERCA DE GIFEC

El Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) es una agencia del Ministerio de Comunicaciones. El GIFEC tiene como finalidad proporcionar recursos financieros para la creación de un servicio universal y acceso para todas las comunidades, además de facilitar la provisión de la telefonía básica, servicio de Internet, servicio multimedia, banda ancha y emisiones para estas comunidades. El fondo cuenta con el mandato que facilita la provisión del acceso universal a todas las personas por medio del uso de ICTs de coste contenido para el desarrollo socio-económico.

