Parallel Wireless ayuda al Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) a cumplir con su visión de conectividad en todo el país

El GIFEC implementará 2.000 sitios OpenRAN

NASHUA, Nuevo Hampshire, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., empresa líder de OpenRAN con sede en Estados Unidos que ofrece las primeras soluciones del mundo de OpenRAN de extremo a extremo y definidas por software para cobertura y capacidad, anunció hoy que GIFEC, un Fondo Universal de Acceso y Servicio (Universal Access and Service Fund, UASF), eligió a Parallel Wireless OpenRAN para ofrecer conectividad de telefonía móvil a comunidades subatendidas y no atendidas de Ghana. El Fondo de Inversiones para Comunicaciones Electrónicas de Ghana (Ghana Investment Fund for Electronic Communications, GIFEC) es un fondo especial creado por el Gobierno de Ghana conforme a la Ley de Comunicaciones Electrónicas de 2008 (Ley Nro. 775), que tiene por objetivo ofrecer telecomunicaciones y servicios ICT para grupos y comunidades no atendidos, subatendidos y desaventajados del país.

África es el continente más dividido digitalmente, con apenas el 44 % de usuarios únicos de móviles. Aunque Ghana tiene uno de los mercados de telecomunicaciones más competitivos de la región, hay más de mil veinte (1.020) comunidades sin señal móvil. En estas comunidades, la implementación y operación de las redes tradicionales 2G, 3G o 4G exige equipos costosos y grandes. Es difícil y costoso actualizar estas redes basadas en hardware.

Parallel Wireless permite un cambio a arquitecturas OpenRAN abiertas, basadas en software y virtualizadas para ofrecer redes escalables 2G, 3G, 4G y 5G basadas en software. Son económicas de implementar y mantener, además de que pueden ofrecer cobertura y capacidad para los usuarios finales y las empresas de todo el país. Finalmente, los objetivos de UASF de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad para los servicios inalámbricos se lograrán con un cronograma acelerado. La OpenRAN de Parallel Wireless ha demostrado un rendimiento muy sólido, calidad de servicio y beneficios de costo en seis continentes con:

Los RRU OpenRAN más maduros de 2x2, 4x4, 8x8 y equipo Massive MIMO con software actualizable a cualquier G y compatibles con cualquier división RAN que cumpla con 3GPP.

vBBU basada en COTS para ofrecer capacidad escalable.

Software OpenRAN Controller para reducir el costo de RAN mediante la simplificación, la automatización mediante SON en tiempo real y la virtualización total de las redes. También ofrece movilidad fluida, breakout local y baja latencia para la mejor experiencia de suscriptor para voz 2G y datos 4G. El programa permite arquitectura OpenRAN y división DU/CU al usar interfaces basadas en normas y abiertas entre componentes de redes. También simplifica la gestión de redes y la integración de productos RAN nuevos en el núcleo de la red.

Citas de apoyo

Abraham Kofi Asante, administrador de GIFEC, declaró: "El Fondo Universal de Acceso y Servicio ha estado al frente en el esfuerzo por salvar la brecha digital y conectar a los desconectados explorando soluciones innovadoras y viables, incluida OpenRAN; es esto lo que necesitamos para acelerar la transformación digital en Ghana. Es imperativo que el Gobierno y los encargados de formular políticas colaboren metódicamente con el sector privado para crear el ecosistema adecuado. Esta alianza con los servicios de Rainbow y el líder de OpenRAN Parallel Wireless se centra en permitir la conectividad para los usuarios finales y muchos verticales, incluidos los servicios de transporte, de salud, de educación, de seguridad, de defensa y bancarios. El resultado sería un tiempo de lanzamiento al mercado más corto para estos ofrecimientos inalámbricos y mejor vinculación con el cliente. El objetivo final de este proyecto es lograr el 100 % de cobertura de servicio de telefonía móvil en Ghana trabajando en estrecha colaboración con los operadores de redes móviles".

Christoph Fitih, director de Ventas para África de Parallel Wireless, declaró: "El foco de nuestra cooperación con UASF es ayudar a cumplir la visión de Ghana de conectar a las sociedades, las empresas y las personas ghanesas para permitir que todos disfruten de conectividad inalámbrica al tiempo que se prueben a futuro las inversiones en las redes para los servicios futuros. UASF está construyendo un ecosistema para permitir la transformación digital a fin de apoyar los objetivos de los sectores públicos y privados, y nos entusiasma mucho poder ayudar en su misión. En última instancia, este proyecto abrirá a nuestras comunidades para el desarrollo y empoderará económicamente a las personas. Atraerá turistas, sabiendo que no estarán totalmente desconectados del resto del mundo debido a baja calidad en los servicios de redes cuando visiten".

Acerca de Parallel Wireless

Parallel Wireless es la única empresa con sede en Estados Unidos que desafía a los proveedores tradicionales con la única solución OpenRAN unificada ALL G (5G/4G/3G/2G) que tiene software habilitado del sector. Su software de red nativo en la nube reimagina la economía de red para los operadores móviles globales tanto en implementaciones de cobertura como de capacidad, al tiempo que también prepara el camino para 5G. La empresa está vinculada con más de 50 operadores líderes en todo el mundo. La innovación y excelencia de Parallel Wireless en las soluciones RAN multitecnología y virtualizadas abiertas han recibido más de 72 premios del sector. Para obtener más información, visite www.parallelwireless.com. Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter.

ACERCA DE GIFEC

El Fondo de Inversión de Ghana para las Comunicaciones Electrónicas (Ghana Investment Fund for Electronic Communications, GIFEC) es un organismo dependiente del Ministerio de Comunicaciones. El GIFEC tiene por fin ofrecer recursos financieros para el establecimiento de servicio y acceso universales para todas las comunidades, y también facilitar la provisión de telefonía básica, servicio de internet, servicio multimedia, servicios de banda ancha y de transmisión a estas comunidades. El Fondo tiene el mandato de facilitar la provisión de acceso universal a todas las personas mediante el uso de ICT accesibles para el desarrollo socioeconómico.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FUENTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless