Parallel Wireless et Robin.io étendent leur partenariat pour transformer le RAN traditionnel en une orchestration et une automatisation de bout en bout à l'échelle du Web

NASHUA, New Hampshire, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, le leader All G OpenRAN, et Robin.io, la société de la plateforme d'automatisation des applications, ont annoncé aujourd'hui une prolongation de leur partenariat de 2018, et ce afin d'aider les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) mondiaux à apporter les avantages de l'automatisation du centre de données à l'échelle du Web dans l'environnement de systèmes intégrés hétérogènes du RAN à travers les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.

Les MNO veulent depuis longtemps que la promesse de l'automatisation du centre de données leur permette de provisionner instantanément des suites complexes de VNF et de CNF, de s'auto-optimiser, de s'autoréparer et de se rétablir rapidement. La réalité est que l'utilisation des technologies des centres de données dans le RAN introduit un type différent de complexité opérationnelle que les MNO doivent résoudre.

La réunion de l'approche pionnière All G OpenRAN conçue pour le cloud de Parallel Wireless, complétée par la plateforme leader du secteur de Robin.io dédiée à l'automatisation et à la gestion du cycle de vie des technologies de centres de données telles que les conteneurs et la gestion de la charge de travail virtualisée, concrétise la promesse très attendue de la virtualisation du RAN.

Le RAN a historiquement été dominé par la pensée des systèmes intégrés, la vision commune est plutôt d'apporter au RAN les milliards d'investissements dans le centre de données à l'échelle du Web/cloud. À mesure que de nouveaux serveurs de centre de données seront introduits dans le RAN, les MNO voudront en fin de compte une seule plateforme d'orchestration pour couvrir tous les dispositifs, plutôt que de gérer plusieurs plateformes, qu'il s'agisse de têtes radio distantes sur une tour, de bande de base en temps réel en périphérie, de services de base dans le centre de données ou de périphériques de services 5G d'entreprise sur site. La plateforme de Robin permet de manière unique d'automatiser, sur la base d'analyses, le plus vaste éventail de scénarios hétérogènes « longue traîne » de provisionnement, de découpage, d'optimisation, de réparation, d'extension (externe et interne) et de récupération, afin de réaliser cette vision unique de la plateforme. Enfin, les opérateurs auront leur plateforme de virtualisation ou de conteneurs préférée. La plateforme de Robin est conçue pour interagir avec toutes ces plateformes, qu'il s'agisse de VMWare, Kubernetes, AWS, OpenStack, Whitestack, et bien d'autres.

Steve Papa, le PDG de Parallel Wireless, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé à travailler avec Robin en 2018 pour automatiser les défis liés aux mégadonnées dans le réseau, l'utilisation des V/CNF dans le RAN n'en était qu'à ses débuts. Deux ans plus tard, il est clair, avec le mouvement global OpenRAN, que le RAN sera bientôt entièrement défini par logiciel et mis en œuvre à l'aide de modèles de conception cloud natifs. Les opérateurs ont également besoin d'une plateforme capable d'assurer le découpage de bout en bout de ces ressources hétérogènes. Seul Robin.io est en mesure de réaliser cette vision. »

Jef Graham, le PDG de Robin.io, a déclaré : « Les opérateurs de téléphonie mobile sont en train de prendre rapidement conscience de la nécessité vitale de l'automatisation pour gérer le déploiement et le cycle de vie des réseaux 5G et des fonctions de réseau. Sans une automatisation massivement évolutive et conçue pour le cloud, le coût et la complexité du fonctionnement de ces réseaux deviennent rapidement intenables. Fonctionnant avec Parallel Wireless, Robin.io fournit cette automatisation, via une technologie de prise en compte de la topologie des applications et des infrastructures qui a été affinée et éprouvée. »

Au cours de l'année 2020, Parallel Wireless introduira des versions optimisées du logiciel Unified OpenRAN Controller et du logiciel Unified Edge Core de Robin pour des services automatisés, complexes et chaînés dynamiquement, compatibles avec DevOps. Les services 4G, 5G et Wi-Fi à haut débit d'Edge Core, distribués en périphérie du réseau, seront facilement gérés dans le cadre du RAN. Ce partenariat permettra également un déploiement transparent pour les 4G/5G d'entreprise ou privés, y compris les solutions hybrides MNO-entreprise.

Des démonstrations de la solution commune auront lieu lors du MWC, sur le stand de Parallel Wireless dans le hall 5, stand 5i5, ainsi que dans le village AWS, atrium CC1, du 24 au 27 février, à Barcelone.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société établie aux États-Unis qui met au défi les fournisseurs d'équipement traditionnel de la planète en proposant l'unique solution logicielle OpenRAN unifiée « ALL-G » (5G/4G/3G/2G) du secteur. Ses logiciels réseau conçus pour le cloud redéfinissent l'économie des réseaux des opérateurs de services mobiles de la planète en matière de couverture et de déploiements de capacité, tout en traçant la voie à la 5G. La société collabore avec plus de 50 opérateurs de télécommunications de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes et multitechnologiques sont saluées par plus de 65 prix décernés par le secteur. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Robin.io

Robin.io fournit une plateforme d'automatisation des applications qui permet aux entreprises de fournir des pipelines d'applications complexes sous forme de service. Développée sur des Kubernetes répondant aux normes du secteur, la plateforme Robin permet aux développeurs et aux ingénieurs de plateformes de déployer rapidement et de gérer facilement des applications centrées sur les données et le réseau, y compris les mégadonnées, le NoSQL et la 5G, indépendamment des ressources d'infrastructure sous-jacentes. La plateforme Robin est utilisée dans le monde entier par des entreprises telles que BNP Paribas, Palo Alto Networks, SAP, Sabre et USAA. Le siège de Robin.io est situé dans la Silicon Valley, en Californie. Plus d'informations sur www.robin.io et Twitter : @robin4K8S.

