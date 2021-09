Parallel Wireless expande centros de pesquisa e desenvolvimento de Open RAN em todo o mundo

Expansão de nossa presença mundial e contratação dos melhores talentos do setor em redes móveis

NASHUA, Nova York, 14 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa de software de Open RAN sediada nos EUA que oferece as soluções líderes mundiais em Open RAN All G (5G 4G 3G 2G) nativas em nuvem, está expandindo sua presença mundial com centros de pesquisa e desenvolvimento de Open RAN nos EUA, Reino Unido, Israel e Índia.

Os fornecedores de redes de acesso por rádio (RAN) legadas precisavam desenvolver tanto o hardware quanto o software de RAN. Essa abordagem limitava o alcance da inovação e a velocidade de desenvolvimento, resultando em altos custos de implementação para as operadoras móveis. Também dificultava a entrada de novas operadoras no setor. O movimento Open RAN permite que os novos atuantes desenvolvam produtos inovadores alavancando interfaces abertas entre os componentes, permitindo, assim, redes móveis econômicas, ágeis e escaláveis.

A Parallel Wireless foi fundada em 2012 e, nos últimos anos, tornou-se líder comprovada em redes sem fio Open RAN com a maior parte das implementações Open RAN em todo o mundo. Nos últimos dois anos, a equipe global da empresa em engenharia, TI, garantia de qualidade e gestão de programas e projetos dobrou de tamanho.

Os centros de pesquisa e desenvolvimento da Parallel Wireless continuam a se expandir no mundo todo a fim de acelerar os recursos de desenvolvimento e testes de Open RAN, à medida que as operadoras de rede móvel (MNOs) atualizam suas redes para o 5G e além. Abaixo estão os destaques de cada local:

EUA

A sede corporativa fica em Nashua, New Hampshire , nos arredores de Boston, Massachusetts , e é conhecida mundialmente como um excelente centro de inovação tecnológica.

A melhor unidade de testes de Open RAN do setor, reunindo um amplo ecossistema de fornecedores de hardware e software para garantir interoperabilidade e redes móveis de última geração.

Planos de expansão estão em andamento nas áreas de garantia de qualidade e engenharia de sistemas para fortalecer e continuar a desenvolver nosso portfólio líder em redes de Open RAN de All G (2G, 3G, 4G e 5G) que atendem O-RAN, que é o melhor da categoria e que está revolucionando o setor sem fio.

Reino Unido

Novo escritório e laboratório de Open RAN de última geração no centro de Bristol .

Equipe em rápido crescimento com profunda experiência em arquitetura, projeto, implementação e integração de produtos de infraestrutura sem fio e uma especialização rara em plataformas computacionais e aplicações comerciais prontas para uso (COTS) de alto desempenho.

Recentemente, a Parallel Wireless recebeu um subsídio Innovate U.K. e está participando de outras competições de tecnologia que oferecem inovações em O-RAN 5G para a rede de comunicações.

Israel

Novos laboratórios e recursos de teste em 5G de última geração no Atir Yeda em Kfar Saba, em Israel .

Essa equipe foi formada em 2018 e atualmente está contratando profissionais nas áreas de desenvolvimento e testes de software de engenharia 4G e 5G nativa em nuvem.

Recentemente, a Parallel Wireless ingressou no consórcio de tecnologia 5G israelense, em Israel , com foco em importantes avanços baseados em tecnologias de telecomunicações 5G com inteligência artificial.

Desenvolvimento de automação líder em redes Open RAN utilizando ferramentas como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para oferecer gerenciamento e operações inteligentes da rede sem fio.

Índia – Pune e Bangalore

A Parallel Wireless investiu em centros de P&D de Open RAN de ponta, que foram inaugurados em 2013 e continuam a crescer. Atualmente, existem dois centros de P&D de Open RAN na Índia, em Pune e Bangalore .

Os centros de pesquisa e desenvolvimento estão se expandindo na Índia para desenvolver e testar controladores inteligentes de RAN (RICs) nativos em nuvem, softwares DU e CU de 4G e 5G e rádios compatíveis com a Aliança 2x2 e 4x4 O-RAN.

Nos laboratórios de Pune e Bangalore , os membros da equipe têm ampla experiência no projeto e desenvolvimento dos melhores softwares e hardwares de Open RAN nativos em nuvem da categoria - unidades centralizadas (CUs), unidades distribuídas (DUs) e controladores inteligentes de RAN (RICS).

Planos ambiciosos de crescimento estão em andamento em áreas de pesquisa e desenvolvimento, engenharia de sistemas e suporte ao cliente.

As soluções da Parallel Wireless permitem aplicações de última geração, como e-learning, saúde digital, e-banking, Internet das Coisas (IoT), direção autônoma, robótica e muito mais. Confira nossa página de oportunidades de carreira e junte-se a nós para revolucionarmos juntos o futuro das redes de banda larga sem fio.

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "Com centros de pesquisa e desenvolvimento de Open RAN de última geração em todo o mundo, estamos revolucionando o futuro das redes móveis sem fio, permitindo que os clientes de operadoras de redes móveis (MNOs) ofereçam conectividade de banda larga All G econômica e de fácil escalabiilidade. Junte-se à Parallel Wireless e impulsione o futuro das comunicações móveis."

