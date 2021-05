Parallel Wireless faz parceria com Millicom para entregar as primeiras redes 4G O-RAN na América Latina

A solução O-RAN líder mundial permitirá conectividade à internet em novas áreas da Colômbia

NASHUA, New Hampshire, 12 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa de Open RAN sediada nos EUA que oferece a solução Open RAN líder mundial nativa da nuvem All G, tem o orgulho de anunciar que foi escolhida pela Millicom (NASDAQ: TIGO) como parceira estratégica para fornecer as primeiras redes que atendem O-RAN e permitem 4G na América Latina. A Millicom é um fornecedor líder de serviços de cabo e serviços móveis dedicado a mercados emergentes, principalmente na América Latina, com quase 55 milhões de clientes móveis. A empresa é o principal provedor de banda larga de alta velocidade e inovação, apoiando "The Digital Lifestyle" ("o estilo de vida digital") por meio de sua marca principal, a TIGO.

Atualmente, existem muitos locais rurais em toda a Colômbia que não têm banda larga móvel. Com essa primeira fase da parceria, a Parallel Wireless oferecerá soluções de Open RAN que atendem O-RAN utilizando espectro de 700MHz, o que permitirá conectividade de banda larga, que é fundamental para o desenvolvimento econômico da região. As redes 4G possibilitarão serviços como e-learning, bancos digitais e transmissões de vídeos, fornecendo a infraestrutura necessária para conectar milhões de cidadãos e ajudar a desenvolver o produto interno bruto (PIB) da Colômbia.

Como principal integrador de sistemas, a Parallel Wireless oferecerá soluções integrais como serviços de instalação e integração e monitoramento de rede, demonstrando, ao mesmo tempo, forte desempenho de rede e superando os indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Juntamente com nossa experiência em implementar Open RAN, a Parallel Wireless oferecerá inovação em software para ALL G Open RAN, habilitando o ecossistema de rádios e servidores mais maduro com base na plataforma Xeon® x86 da Intel.

Esses locais estão sendo construídos sobre uma arquitetura O-RAN com uma unidade de rádio remota (URR) fornecida por um ecossistema de parceiros, e software de unidade distribuída (UD) sem fio e de unidade central (UC) da Parallel Wireless será executado em uma vBBU (unidade de banda base virtual) fornecida por nossos parceiros de servidores, como a Supermicro, e implementada no local.

Trabalhando em parceria com a Parallel Wireless, a Millicom poderá expandir e ampliar redes sem fio e oferecer serviços digitais de última geração a clientes na América Latina das seguintes formas:

Construindo uma rede de classe mundial de Open RAN pronta para 5G, baseada em nuvem, que atende O-RAN e com base na arquitetura distribuída de alto desempenho da Parallel Wireless;

Melhorando a agilidade dos serviços e reduzindo o custo total de propriedade geral em locais geograficamente distribuídos, com a introdução da automação RAN;

Utilizando a experiência em engenharia da Parallel Wireless e de seus parceiros integradores de sistemas na construção e gerenciamento de estações rádio base.

Xavier Rocoplan, vice-presidente executivo de tecnologia e informação da Millicom, disse: "Para nós da Millicom, entregar tecnologia Open RAN baseada em O-RAN é um marco importante. Não significa apenas conectar mais pessoas em áreas rurais, começando com a Colômbia, mas é também uma abordagem inovadora para reduzir custos, aumentando a flexibilidade e a eficiência por meio da diversificação de nossa base de fornecedores. Esperamos levar essa tecnologia a mais locais em nossos mercados latino-americanos, à medida que cumprirmos nosso propósito de construir rodovias digitais que conectem pessoas, melhorem vidas e ajudem a desenvolver nossas comunidades."

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "A Millicom é uma empresa inovadora em conectividade móvel, e estamos empolgados em fazer parceria com eles, implementando nossas soluções líderes mundiais de Open RAN que atendem O-RAN, permitindo que eles deem o exemplo para as operadoras da região e apoiando seus esforços para que sejam os primeiros a levar a conectividade 4G para seus assinantes rurais e urbanos. Estamos orgulhosos de ter sido escolhidos como fornecedor e parceiro aprovado pela Millicom e esperamos expandir as implementações em muitas outras localidades de toda a América Latina nos próximos anos."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como hardware, software e nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software que atende O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Estamos envolvidos com operadoras de rede móvel líderes globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No cerne do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores", que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Para consultas, entre em contato com [email protected].

Sobre a Millicom

A Millicom (NASDAQ EUA: TIGO, Nasdaq Estocolmo: TIGO_SDB) é um fornecedor líder de serviços fixos e móveis dedicado a mercados emergentes na América Latina e África. A Millicom estabelece o ritmo quando se trata de oferecer banda larga de alta velocidade e inovação em torno de serviços The Digital Lifestyle® por meio de sua marca principal, a TIGO. Em 31 de dezembro de 2020, as subsidiárias operacionais e joint ventures da Millicom empregaram mais de 21 mil pessoas e prestaram serviços móveis a aproximadamente 55 milhões de clientes, com uma pegada de cabo de mais de 12 milhões de residências aprovadas. Fundada em 1992, a Millicom International Cellular S.A. está sediada em Luxemburgo.

