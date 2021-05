Parallel Wireless kündigt Meilenstein für ALL G O-RAN-Lösung an

Eine O-RAN-konforme Lösung, die alle Gs - 2G, 3G, 4G und 5G - für 7.2-Funkgeräte in städtischen und dichten städtischen Umgebungen unterstützt

NASHUA, New Hampshire, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc. , das in den USA ansässige Open-RAN-Unternehmen, das die weltweit führende All-G- und Cloud-native Open-RAN-Lösung auf sechs Kontinenten bereitstellt, hat jetzt wichtige Ziele erreicht, die sowohl ländliche als auch städtische Mobilfunknetze ermöglichen.

Die ORAN-Vision von Parallel Wireless war schon immer, dass der Erfolg im ländlichen Makrobereich eine natürliche und notwendige Voraussetzung ist, um die für urbane Netzwerkszenarien erforderliche Supermenge an Funktionen zu ermöglichen. Mehr als 50 Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), darunter Inland Cellular und OptimEra in Nordamerika , Vodafone in Irland , Afrika und Türkei , und Optus in Australien haben erfolgreich ländliche 2G-, 3G- und 4G-Systeme von Parallel Wireless eingesetzt oder getestet. Parallel dazu hat Parallel Wireless die Release-Roadmap von 3GPP und der O-RAN Alliance durchlaufen. Jetzt unterstützt unsere innovative Cloud-native All-G Open RAN-Lösung die grundlegenden Funktionen und Fähigkeiten für eine starke Netzwerkleistung in städtischen Umgebungen mit hoher Kapazität.

Parallel Wireless liefert Innovation im urbanen Open RAN mit:

O-RAN Compliance, um ein 7.2 Funk- und Server-Ökosystem zu ermöglichen, um drahtlose Netzwerke kosteneffizient zu implementieren, aufzurüsten, zu erweitern und zu warten. Zu den Komponenten gehören kommerzielle vBBU-Hardware (COTS), die Open RAN-Radios aus dem Ökosystem, Ressourcen-Orchestrierung, Netzwerk-Slicing und Abonnenten-Management über All Gs in Umgebungen mit hoher Kapazität und hoher Dichte ermöglicht.

Skalierbarkeit durch eine Container-basierte DU/CU-Implementierung, über alle Gs hinweg, um OPEX und CAPEX-Einsparungen bereitzustellen und die Markteinführung neuer Dienstleistungen und Funktionen zu beschleunigen. Cloud-native Funktionen auf dem neuesten Stand der Technik wie RAN-Automatisierung, Selbstkonfiguration, freihändiges Testen, Integration und Bereitstellung von Software, künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) ermöglichen nahtlose Software-Upgrades und die Nutzung von Daten zur Optimierung der Netzwerkleistung in städtischen Umgebungen, um einen optimalen Durchsatz der Abonnenten und die Qualität der Dienstleistung bereitzustellen.

Keith Johnson, President, Parallel Wireless, „Parallel Wireless ist stolz darauf, die Kosten für Open-RAN-Innovationen anzuführen und unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer Netze von ländlichen zu städtischen O-RAN-kompatiblen Implementierungen zu unterstützen. Der Einsatz von Cloud-nativem, O-RAN-konformem Open RAN für ALLE Gs mit einem breiten Ökosystem von Partnern senkt die Kosten für ländliche und jetzt auch städtische Implementierungen und ermöglicht es MNOs, das volle Potenzial ihrer Netze bei der Migration zu 5G und darüber hinaus kosteneffizient auszuschöpfen."

Dimitris Mavrakis, Analyst, ABI Research, „Die Open RAN-Bewegung ermöglicht den Übergang von einer begrenzten Anzahl von vertikalisierten Anbietern mit proprietären „End-to-End"-Lösungen zu einem offenen Markt und „Best-of-Breed"-Hardware und -Software von einem breiten Ökosystem von Anbietern. Unseren Untersuchungen zufolge wird Open RAN im Jahr 2030 voraussichtlich einen Gesamtmarkt von 30 Milliarden US-Dollar erreichen und damit stärker steigen als der traditionelle RAN-Markt. Open RAN wurde bereits erfolgreich in ländlichen Netzen auf der ganzen Welt eingesetzt, und jetzt beschleunigen die aktuellen Marktbedingungen die Entwicklung von Open RAN in städtischen Umgebungen, während sich die Mobilfunknetzbetreiber auf die Zukunft von 5G vorbereiten."

Um mehr über die neue Parallel Wireless Urban Solution zu erfahren, besuchen Sie unsere Website .

Informationen zu Parallel Wireless

Wir bei Parallel Wireless glauben, dass Software die Macht hat, erstaunliche Möglichkeiten für die Welt zu entfesseln. Wir verändern die Art und Weise, wie drahtlose Netzwerke aufgebaut und betrieben werden. Wir stellen uns neu vor, wie Hardware, Software und die Cloud zusammenarbeiten, um die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung für unsere Kunden zu verändern. Unsere ALL G O-RAN-Softwareplattform bildet eine offene, sichere und intelligente RAN-Architektur, die drahtlose Konnektivität bereitstellt, so dass alle Menschen verbunden sein können, wann, wo und wie sie wollen. Wir arbeiten mit über 50 globalen MNOs zusammen und wurden mit über 74 Branchenauszeichnungen gewürdigt. Das Herzstück unserer Arbeit ist unser Team von Reimaginers, die Innovation, Zusammenarbeit, Offenheit und Kundenerfolg schätzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com . Besuchen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter .

