Parallel Wireless participe à la concrétisation de la vision OpenRAN de Vodafone en Asie et en Afrique

NASHUA, New Hampshire, 7 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., société OpenRAN leader basée aux États-Unis qui délivre l'unique solution OpenRAN de bout en bout définie par logiciel au monde pour la couverture et la capacité, a annoncé aujourd'hui que Vodafone, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde, avait déployé un pilote OpenRAN macro de Parallel Wireless en Asie (Turquie) et en Afrique (République démocratique du Congo, RDC). Les deux essais de production entrent dans le cadre d'une initiative OpenRAN portant sur un projet interne de télécommunications visant à réduire les coûts de déploiement et de maintenance des plateformes RAN.

Compte tenu de la demande croissante en services de haut débit mobile, les opérateurs mobiles sont confrontés à des défis en matière de dépenses d'investissement et de dépenses d'exploitation, notamment concernant la maintenance de TOUS LES RÉSEAUX G, ou l'offre d'une nouvelle couverture ou capacité à leurs utilisateurs finaux. La solution Open RAN à technologies multiples virtualisée et innovante de Parallel Wireless désagrège le matériel et le logiciel afin que les déploiements soient entièrement virtualisés, faciles et abordables à installer, à entretenir et à mettre à jour vers les technologies futures, offrant une réduction potentielle des dépenses d'exploitation jusqu'à un tiers.

Parallel Wireless, unique solution RAN cloud-native entièrement virtualisée pour TOUS LES RÉSEAUX G au monde, se révèle très performante et offre des avantages en termes de qualité de service et de coûts, tout en délivrant pour la première fois de manière simultanée l'ensemble des 3 technologies RAN (2G, 3G, 4G/LTE) aux clients commerciaux.

En quoi la solution Open RAN de Parallel Wireless est-elle unique ?

Les stations de base GPP définies par logiciel et à technologies multiples ont permis à Vodafone de remplacer ses anciens systèmes 2G par une technologie 2G entièrement virtualisée, et de faire fonctionner simultanément la 2G et la 4G sur la même station de base, afin de fournir des données commerciales et des services de voix aux clients Vodafone de Turquie, situés dans les régions urbaines et rurales du pays. Dans le même temps, les clients de RDC bénéficieront simultanément d'un service 2G et 3G à partir de la même station de base, dans le cadre d'un prochain essai. Les RRU à technologies multiples sont définies par logiciel, facile à déployer et à entretenir.

L'Outil de contrôle OpenRAN est l'unique plateforme logicielle du secteur qui virtualise TOUS LES RÉSEAUX G RAN et les fonctions clés (i.e. vBSC pour la 2G, vRNC pour la 3G, petite cellule et passerelles clés pour la 4G), afin de réduire le coût du RAN via la simplification, l'automatisation et la pleine virtualisation des réseaux. Elle fournit également une mobilité fluide, un branchement local et une faible latence afin d'offrir la meilleure expérience aux abonnés Vodafone. Le logiciel offre une architecture Open RAN en utilisant des interfaces ouvertes basées sur les normes entre les composants du réseau et, par conséquent, rend possible un écosystème OpenRAN. Il simplifie également la gestion du réseau et l'intégration d nouveaux produits RAN dans le cœur du réseau grâce à sa couche d'automatisation, et offre une évolution technologique claire.

Déclarations à l'appui

Amrit Heer, responsable du développement commercial EME chez Parallel Wireless, a déclaré : « En tant qu'opérateur leader mondial, Vodafone établit le norme concernant la connexion de la population mondiale, des consommateurs, des entreprises et des objets. Les réseaux basés sur du matériel sont coûteux et difficiles à entretenir et mettre à jour. En migrant les réseaux vers l'OpenRAN virtualisé, les opérateurs de télécommunications peuvent "cloudifier" leurs réseaux pour délivrer une couverture à tous les abonnés à un coût nettement inférieur. Nous sommes fiers de soutenir Vodafone dans le cadre de la réimagination de son infrastructure sans fil à un coût nettement inférieur, en garantissant un accès plus équitable à la connectivité. »

Lux Maharaj, directeur des ventes en Afrique de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes engagés dans notre rôle consistant à innover dans l'écosystème de l'OpenRAN afin de contribuer à supprimer la fracture numérique. En dissociant les logiciels RAN programmables du matériel, et en leur permettant de fonctionner sur des plateformes de traitement d'usage général, Parallel Wireless rend possible les architectures cloud natives, en fournissant une plus grande flexibilité aux opérateurs. Par conséquent, les coûts associés à la création ou à la modernisation des réseaux mobiles sont réduits, et la connectivité peut être offerte à tous les individus de la planète. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est l'unique société américaine lançant un défi aux fournisseurs mondiaux historiques grâce à l'unique solution logicielle unifiée pour TOUS LES RÉSEAUX G (5G/4G/3G/2G). Son logiciel de réseau cloud-native redéfinit l'économie des réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux à la fois en termes de couverture et de déploiement de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société est engagée auprès de plus de 50 opérateurs leaders mondiaux. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes à technologies multiples ont été récompensées par plus de 65 prix dans le secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.parallelwireless.com . Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

