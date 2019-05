Parallel Wireless remporte le prix de la solution la plus innovante

Les opérateurs mobiles mondiaux sont prêts pour offrir de manière rentable des architectures cloud-natives ainsi qu'une migration vers la 5G grâce à une solution logicielle Open vRAN 2G/3G/4G/5G

NASHUA, New Hampshire, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., société 5G leader basée aux États-Unis délivrant l'unique solution au monde de réseau de bout en bout définie par logiciel destinée à TOUS LES RÉSEAUX G (2G, 3G, 4G, 5G) offrant couverture et capacité, a annoncé aujourd'hui avoir remporté cette semaine le Prix du produit le plus innovant de Leading Lights.

Cette récompense spéciale est décernée à la société qui a élaboré un produit leader sur le marché ou une stratégie ayant permis le déploiement de services mobiles/sans fil innovants et rentables.

La dépense la plus importante des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) a toujours été celle des réseaux d'accès radioélectrique (RAN), qui représentent près de 60 % des dépenses d'investissement et 65 % des dépenses d'exploitation. Grâce à des mises à niveau successives de la 2G à la 3G, puis à la 4G et désormais à la 5G, il a été nécessaire de remplacer les RAN d'ancienne génération. Ceci n'est plus le cas.

Inspirée par le modèle d'informatique ouverte, Parallel Wireless est en mesure de développer et déployer une approche logicielle de bout en bout destinée aux anciens réseaux 2G et 3G, ainsi qu'aux nouveaux réseaux 4G et 5G. La plateforme logicielle unifiée 2G/3G/4G/5G de Parallel Wireless rend possible l'Open vRAN grâce à un découplage complet de la fonctionnalité matérielle et logicielle. Cette séparation fonctionnelle permet à la plateforme logicielle unifiée de soutenir toutes les différentes divisions de protocole entre les unités distribuées et les unités centrales selon les options backhaul/fronthaul disponibles. Elle peut également prendre en charge d'importants MIMO, des microservices de périphérie, et des découpages en réseau pour TOUS LES RÉSEAUX G.

La solution offre de la flexibilité sur les réseaux physiques/virtuels COTS, en fournissant à TOUS LES RÉSEAUX G une unification, ainsi qu'en intégrant abstraction et orchestration en temps réel grâce à l'automatisation de réseau pour permettre aux FS mondiaux de conserver leur rentabilité malgré la pression sur les marges. En outre, l'approche basée dans le cloud permet une réduction des coûts d'exploitation et de maintenance d'au moins 30 %. Grâce aux interfaces ouvertes et pleinement conformes au 3GPP, la solution offre la souplesse nécessaire pour prendre en charge divers scénarios de déploiement. Recourant à une architecture de réseau virtualisé, Parallel Wireless virtualise, automatise et optimise TOUS LES RÉSEAUX G cellulaires, délivrant des expériences utilisateurs de qualité pour toutes les couvertures en intérieur et en extérieur, ou des cas d'utilisation de capacité.

Par conséquent, pour la première fois, les réseaux logiciels cloud-natifs de Parallel Wireless sont facilement convertibles à la 5G via une mise à niveau logicielle, plutôt que via de nouvelles dépenses coûteuses en matériel.

Déclarations à l'appui

Rajesh Mishra, fondateur, président et directeur technologique de Parallel Wireless, a déclaré : « L'approche innovante de Parallel Wireless consistant à résoudre le défi technologique historique ouvre désormais la voie aux nouveaux entrants et aux nouveaux investissements en capitaux dans l'univers 4G et 5G. Nous sommes très fiers d'avoir remporté le Prix du produit le plus innovant pour notre logiciel qui permet un architecture cloud-native pour TOUS LES RÉSEAUX G. C'est une reconnaissance de notre engagement consistant à révolutionner la manière dont les réseaux sont conçus, élaborés et exploités, en offrant aux opérateurs mobiles la flexibilité leur permettant d'utiliser cette approche basée dans le cloud afin de moderniser leur ancien réseau et bâtir des réseaux 5G. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est l'unique société américaine lançant un défi aux fournisseurs mondiaux historiques grâce à l'unique solution logicielle 2G/3G/4G/5G unifiée. Son logiciel de réseau cloud-native redéfinit l'économie des réseaux pour les ORM mondiaux à la fois en termes de couverture et de déploiement de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La Société s'engage auprès de nombreux opérateurs leaders à travers le monde, et a été désignée comme l'un des fournisseurs enregistrant les meilleures performances par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes à technologies multiples ont été récompensées par plus de 60 prix dans le secteur. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

