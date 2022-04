Parallel Wireless s'associe à Inatel, Telecom Infra Project (TIP), Brisanet, Claro, TIM et Vivo pour mener un essai sur le terrain du réseau Open RAN au Brésil

Inatel – L'Institut national des télécommunications est un centre d'enseignement, de recherche et de développement technologique créé en 1965 et situé à Santa Rita do Sapucaí, dans le sud du Minas Gerais, également connu sous le nom de « Vallée de l'électronique ». Il s'agit du premier établissement d'enseignement supérieur en ingénierie des télécommunications au Brésil.

Le Telecom Infra Project (TIP) est une communauté mondiale d'entreprises et d'organisations qui travaillent ensemble pour accélérer le développement et le déploiement de solutions technologiques ouvertes, désagrégées et basées sur des normes, afin de fournir la connectivité de haute qualité dont le monde a besoin, aujourd'hui et dans les décennies à venir.

Parallel Wireless fournira un réseau Open RAN prenant en charge toutes les normes de technologies (2G, 3G, 4G et 5G) en utilisant la bande 7 pour l'essai, comme Inatel l'a indiqué dans l'annonce faite sur son site Web : https://www.inatel.br/imprensa/noticias/negocios/3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field . Cet essai sur le terrain d'un réseau de pointe permettra d'offrir de nouveaux services et de nouvelles applications aux consommateurs et aux entreprises.

Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de la région d'Amérique latine sont encouragés à venir observer les solutions Open RAN et natives du cloud de Parallel Wireless, maintenant en action chez Inatel, au Brésil, dès maintenant et jusqu'en juin 2022. Contactez Russell Ribeiro à Parallel Wireless pour en savoir plus.

Russell Ribeiro, vice-président régional des ventes pour la région Amérique latine à Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Inatel et à TIP pour présenter nos solutions Open RAN de pointe, natives du cloud et conformes aux normes de l'O-RAN, qui permettent une connectivité à haut débit 4G et 5G et qui fournissent des applications de pointe aux citoyens du Brésil et d'autres pays de la région Amérique latine. Nous commençons ce programme Open Field avec la 4G et nous passerons à la 5G plus tard dans l'année. Nous pensons que ce programme est une très bonne vitrine pour les ORM de toute l'Amérique latine, qui pourront venir voir notre plateforme en fonctionnement dans un environnement réel. »

Gleyson A. dos Santos, spécialiste du développement commercial à Inatel, a déclaré : « Je suis ravi de participer à cet essai sur le terrain avec Parallel Wireless et TIP, où nous montrerons comment la technologie Open RAN permet d'obtenir des produits de télécommunications sans fil robustes avec une qualité logicielle améliorée, moins de maintenance, une adoption plus rapide des nouvelles technologies et de meilleures expériences pour les utilisateurs. »

L'installation testée est équipée de solutions Comba et Dell Technologies. Les opérateurs de réseaux mobiles Brisanet, Claro, TIM et Vivo sont partenaires du programme Open Field.

À propos de Parallel Wireless

La plateforme logicielle O-RAN de Parallel Wireless, conforme à la norme ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), a été déployée auprès d'opérateurs de réseaux mobiles sur les six continents. Elle constitue une architecture Open RAN sécurisée et intelligente permettant de fournir une connectivité sans fil, afin que chacun puisse être connecté à tout moment, en tout lieu et de la manière voulue. Pour plus d'informations, visitez le site : www.parallelwireless.com . Suivez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

À propos d'Inatel

Inatel – L'Institut national des télécommunications est un centre d'enseignement, de recherche et de développement technologique, créé en 1965, à Santa Rita do Sapucaí, au sud de Minas Gerais. Il a été le premier établissement d'enseignement supérieur en ingénierie des télécommunications au Brésil et propose actuellement sept cours de fin d'études, des cours lato sensu, des cours à distance et des diplômes de maîtrise et de doctorat en télécommunications. Inatel transfère les technologies vers les marchés dans les domaines des logiciels, du matériel, du conseil et de l'étalonnage. Il a conclu des partenariats avec des entreprises technologiques nationales et multinationales. Pour en savoir plus : www.inatel.br .

À propos du Telecom Infra Project (TIP)

Telecom Infra Project (TIP) est une communauté mondiale d'entreprises et d'organisations qui proposent des solutions d'infrastructure pour promouvoir la connectivité mondiale. La moitié de la population mondiale n'est pas encore connectée à Internet, et pour ceux qui le sont, la connectivité est souvent insuffisante. Cela limite l'accès à la myriade d'avantages commerciaux et de consommation offerts par Internet, ce qui a un impact sur la croissance du PIB au niveau mondial. Toutefois, le manque de souplesse des solutions actuelles, exacerbé par un choix limité de fournisseurs de technologies, fait qu'il est difficile pour les opérateurs de construire et de mettre à niveau efficacement leurs réseaux. Fondée en 2016, TIP est une communauté comprenant de nombreux membres appartenant à des centaines d'entreprises – des fournisseurs de services et partenaires technologiques aux intégrateurs de systèmes et autres acteurs de la connectivité. Nous travaillons ensemble pour développer, tester et déployer des solutions ouvertes, désagrégées et basées sur des normes qui fournissent la connectivité de haute qualité dont le monde a besoin – aujourd'hui et pour les décennies à venir. Pour en savoir plus : www.telecominfraproject.com

