Parallel Wireless s'associe à Millicom pour proposer les premiers réseaux de RAN ouvert 4G en Amérique latine

La principale solution de RAN ouvert au monde permet d'instaurer la connectivité Internet dans de nouvelles régions de la Colombie

NASHUA, New Hampshire, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- -- Parallel Wireless, Inc., société américaine spécialisée dans les réseaux d'accès radio (RAN) ouverts, qui propose la première solution cloud-native de RAN ouvert All G au monde, est fière d'annoncer que nous avons été sélectionnés par Millicom (NASDAQ: TIGO) en tant que partenaire stratégique pour fournir les premiers réseaux compatibles de RAN ouvert en Amérique latine prenant en charge la 4G. Millicom est l'un des principaux fournisseurs de services câblés et mobiles dédiés aux marchés émergents, principalement en Amérique latine, avec près de 55 millions de clients mobiles. Millicom est le premier fournisseur de services innovants haut débit large bande, soutenant « le style de vie numérique » par l'entremise de sa marque principale TIGO.

Aujourd'hui, de nombreuses localités rurales en Colombie n'ont pas de large bande mobile. Avec cette première phase du partenariat, Parallel Wireless fournira des solutions de RAN ouvert conformes à la norme O-RAN utilisant le spectre de 700 MHz, permettant une connectivité à large bande qui est essentielle au développement économique de la région. Les réseaux 4G permettront de proposer des services tels que l'apprentissage en ligne, la banque numérique et la vidéo en continu, fournissant l'infrastructure nécessaire pour connecter des millions de citoyens, contribuant à la croissance du produit intérieur brut (PIB) en Colombie.

En tant que principal intégrateur de systèmes, Parallel Wireless fournira des solutions de bout en bout, notamment des services d'installation, d'intégration et de surveillance du réseau, tout en démontrant une forte performance du réseau et en dépassant les indicateurs clés de performance (ICP).

En plus de son expertise dans le déploiement de solutions de RAN ouvert, Parallel Wireless proposera une innovation logicielle en matière de RAN ouvert ALL G, permettant la mise en œuvre de l'écosystème radio et serveur le plus mature basé sur la plateforme Xeon® x86 d'Intel.

Ces installations sont construites en fonction d'une architecture de RAN ouvert de réseau d'accès radioélectrique ouvert à l'aide d'une unité radio à distance fournie par un écosystème de partenaires et un logiciel de Parallel Wireless qui gère les unités réparties et les unités centrales qui fonctionneront grâce à une unité de bande de base fournie par nos partenaires de serveur, comme Supermicro, et déployée sur place.

En partenariat avec Parallel Wireless, Millicom sera en mesure d'étendre et de développer les réseaux sans fil, et de fournir des services numériques de nouvelle génération à ses clients en Amérique latine en :

construisant un réseau de RAN ouvert conforme aux normes O-RAN de classe mondiale, basé sur le cloud et prêt pour la 5G, basé sur l'architecture distribuée haute performance de Parallel Wireless ;

améliorant l'agilité du service et réduire le coût total de possession (TCO) global sur des sites géographiquement répartis, avec l'introduction de l'automatisation RAN ;

utilisant Parallel Wireless et l'expertise en ingénierie de ses partenaires intégrateurs de systèmes dans la construction et la gestion de sites cellulaires.

Xavier Rocoplan, directeur de la technologie et de l'information chez Millicom, a déclaré : « Pour nous, chez Millicom, la livraison de la technologie de RAN ouvert basée sur la norme O-RAN est une étape importante. Il s'agit non seulement de mettre en relation un plus grand nombre de personnes dans les régions rurales, à commencer par la Colombie, mais aussi d'adopter une approche novatrice pour réduire les coûts, accroître la flexibilité et l'efficacité en diversifiant notre base de fournisseurs. Nous espérons apporter cette technologie à plus de sites dans nos marchés latino-américains, tout en remplissant notre objectif de construire des autoroutes numériques qui connectent les gens entre eux, améliorent les conditions de vie et aident à développer nos collectivités. »

Keith Johnson, président de Parallel Wireless a déclaré : « Millicom innove dans le domaine de la connectivité mobile et nous sommes ravis de nous associer avec eux en déployant nos solutions de RAN ouvert conformes à la norme O-RAN, leur permettant de donner l'exemple aux opérateurs de la région et de soutenir leurs efforts pour être les premiers à apporter la connectivité 4G à leurs abonnés ruraux et urbains. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés comme fournisseur et partenaire approuvé de Millicom et nous avons hâte d'étendre les déploiements à de nombreux autres endroits en Amérique latine dans les années à venir. »

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous croyons que les logiciels ont le pouvoir de créer des occasions exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous repensons la façon dont le matériel informatique, les logiciels et le cloud fonctionnent ensemble afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. Notre plateforme logicielle offrant des solutions compatibles RAN ouvert ALL G (2G 3G 4G 5G), présente une architecture de RAN ouvert, sécurisée et intelligente visant à offrir une connectivité sans fil de sorte que l'ensemble de la population puisse profiter d'une connexion n'importe quand et n'importe où, avec le mode de son choix. Nous procédons au déploiement avec les principaux opérateurs de réseau mobile à l'échelle mondiale et avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Notre équipe de libres penseurs, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture d'esprit et la réussite des clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le service en charge des relations publiques à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de Millicom

Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) est un fournisseur majeur de services fixes et mobiles dédiés aux marchés émergents en Amérique latine et en Afrique. Millicom donne le ton à l'heure de proposer des solutions innovantes et le haut débit large bande via les services The Digital Lifestyle® par l'entremise de sa marque principale, TIGO. Au 31 décembre 2020, Millicom exploitait des filiales et des coentreprises qui employaient plus de 21 000 personnes et fournissaient des services mobiles à environ 55 millions de clients. Pour plus de 12 millions de foyers, ces services étaient transmis par câble. Fondée en 1992, Millicom International Cellular S.A. a son siège social au Luxembourg.

