Parallel Wireless traz o maior ecossistema de parceiros Open RAN de ponta para o MWC Barcelona de 2022

NASHUA, New Hampshire, 1º de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., empresa líder de Open RAN nativa em nuvem e compatível com a O-RAN sediada nos EUA, habilitando todas as tecnologias G - 3G, 4G e 5G - criou o maior ecossistema de parceiros e planeja demonstrar as últimas inovações em tecnologia Open RAN no Mobile World Congress 2022 em Barcelona, na Espanha, no Fira Gran, Hall 5, estande 5C61 de 28 de fevereiro a 3 de março de 2022.

A rede de acesso de rádio (RAN) aberta ganhou enorme impulso nos últimos anos e continuará a fazê-lo em 2022 e além. De acordo com o Dell'Oro Group, a receita cumulativa de Open RAN de 2020 a 2025 pode chegar a US$ 15 bilhões, com receitas de Open RAN respondendo por mais de 10% do mercado geral de RAN até 2025. A adoção da tecnologia 5G e a capacitação de implementações e atualizações de rede a custos mais baixos estão impulsionando mais operadoras a escolher uma abordagem Open RAN para sua arquitetura de rede.

À medida que as implantações de RAN aberta fazem decolar o ecossistema de parceiros em todos os aspectos da rede, desde rádio, servidor, RAN Intelligent Controllers (RIC), o núcleo e todo o necessário estão preparados para expandir. A Open RAN impulsiona maior diversidade de fornecedores e segurança da cadeia de suprimentos. Com hardware e software interoperáveis, as operadoras de rede móvel (MNOs) estão obtendo as redes mais flexíveis, facilmente escaláveis e acessíveis economicamente, habilitando comunicações de banda larga de última geração.

Nosso amplo ecossistema dos melhores parceiros da categoria inclui:

Unidades de rádio (RUs) 7.2 de split funcional de O-RAN mais maduras para oferecer acesso 2G, 3G, 4G e 5G. Nossos fornecedores de rádio de ponta incluem Comba Telecom e GigaTera Communications.

Os parceiros de servidor da mais alta qualidade incluem a capacidade de processamento Supermicro x86.

Nossa mais recente parceria é com a Juniper Networks para seu Controlador Inteligente RAN ( RIC) de classe mundial para hospedar diferentes xApp/rApps.

classe mundial para hospedar diferentes xApp/rApps. E para as soluções de rede central de última geração, estamos fazendo parceria com a Athonet e com a Microsoft.

Juntamente com um amplo ecossistema de parceiros de primeira classe, a Parallel Wireless pode permitir que as operadoras de rede móvel (MNOs) implementem redes de ponta, enquanto reduz custos e complexidade e aumenta as receitas. A Parallel Wireless implementou redes Open RAN com operadoras de todo o mundo, como Axiata Group, IpT, Vodafone, Etisalat, Millicom, BT EE e muitas outras.

"O futuro do RAN está aberto" é o lema da Parallel Wireless para o evento deste ano. Visite-nos no Hall 5, estande 5C61, para conhecer o poder da inovação Open RAN e sem fio.

E não deixe de juntar-se à Eugina Jordan, vice-presidente de marketing da Parallel Wireless, que será palestrante principal na quarta-feira, 2 de março, como parte do tema MWC 22 5G Connect, sessão intitulada "Open RAN: the Next Step".

Zahid Ghadialy, diretor sênior de estratégia de tecnologia e inovação da Parallel Wireless também participará da sessão do painel na segunda-feira, 28 de fevereiro para discutir, "Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G".

Esperamos vê-lo em breve em Barcelona!

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless disse: "O setor de telecomunicações está exigindo redes abertas e flexíveis para poder reduzir os custos de implementação e manutenção. Temos o prazer de trabalhar com um ecossistema largo e aberto de soluções RAN desagregadas usando hardware neutro de fornecedor e tecnologia definida por software com base em interfaces abertas e padrões desenvolvidos pela comunidade. O futuro de RAN está aberto, e estamos entusiasmados em liderar a transformação no setor sem fio."

Sobre a Parallel Wireless

A plataforma de software O-RAN compatível com todas as tecnologias G (2G, 3G, 4G, 5G) da Parallel Wireless foi implementada com operadoras globais de rede móvel de seis continentes e forma uma plataforma de software aberta, segura e de arquitetura RAN inteligente para fornecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Para mais informações, visite: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIne Twitter.

FONTE Parallel Wireless

