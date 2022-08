Parameta Solutions et PeerNova annoncent le lancement de ClearConsensus, un réseau transparent de consensus haute-fidélité pour l'évaluation indépendante des prix

SAN JOSÉ, Californie, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Parameta Solutions, la division Data & Analytics de TP ICAP Group, et PeerNova® ont annoncé le lancement de ClearConsensus™, un réseau transparent de consensus haute-fidélité pour l'évaluation indépendante des prix (IPV). Ce service améliore à la fois la résilience des entreprises et la réponse à la réglementation en répondant à l'évolution des environnements de risque pour les groupes d'évaluation et de contrôle des prix dans les banques du monde entier.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec PeerNova », a déclaré Eric Sinclair, PDG de Parameta Solutions. « En tirant parti de la technologie de PeerNova, une plateforme agile de gestion et d'analyse des données, nous pouvons fournir aux clients des informations plus approfondies et un processus de contestation simplifié pour un consensus plus efficace et plus rapide. C'est un excellent mariage entre la technologie de PeerNova et les données de transactions observables de Parameta Solutions. »

ClearConsensus combine l'Evaluated Price (EvP) de Parameta Solutions avec la plateforme technologique moderne Cuneiform® de PeerNova. Pour la première fois, ClearConsensus introduit directement des données de transactions observables via l'EvP, ce qui améliore considérablement le processus de cascade de la juste valeur. La solution offre visibilité et transparence, tout en préservant l'anonymat des participants et la confidentialité des données. Grâce à des contrôles rigoureux de la qualité des données et à un processus de contestation automatisé qui incorpore des données supplémentaires sur les participants, le prix final du consensus est enrichi, précis et opportun. Des analyses comparatives en temps réel permettent d'identifier les tendances du marché afin que les clients puissent mieux optimiser l'allocation du capital, atténuer les risques et réduire le coût de propriété.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Parameta Solutions et de lancer ClearConsensus », a déclaré Gangesh Ganesan, fondateur et PDG de PeerNova. « En tant que principal fournisseur de contenu OTC unique, bénéficiant d'une présence mondiale sur le marché des produits dérivés, Parameta Solutions apportera une expertise significative lorsqu'il s'agira de répondre aux exigences en matière de réglementation et d'enrichir les données des clients. Couplée aux capacités de PeerNova en matière de données et d'analyse, notre solution est particulièrement bien placée pour améliorer le processus global de consensus, aidant ainsi les clients à mieux se projeter dans l'avenir. »

À propos de Parameta Solutions :

Parameta Solutions est la division Data & Analytics de TP ICAP Group. L'entreprise fournit à ses clients un contenu OTC authentique et des données exclusives, des informations approfondies sur la découverte des prix, la gestion des risques, les indices de référence et les indices, ainsi que des analyses pré et post-négociation. Son offre de solutions post-négociation aide les acteurs du marché à contrôler leurs risques en termes de contrepartie et de réglementation grâce à une gamme croissante d'outils permettant de gérer l'exposition du bilan, ainsi que des services de compression et d'optimisation.

À propos de PeerNova :

La mission de PeerNova est de permettre aux entreprises de prendre des décisions en toute confiance et en temps voulu en utilisant des données de haute qualité. Les plateformes de PeerNova permettent aux utilisateurs de surveiller les paramètres de qualité des données, d'identifier et de résoudre les exceptions et les valeurs aberrantes à fort impact, et d'effectuer une analyse plus rapide des causes profondes dans les paysages de l'entreprise et du réseau en temps réel.

En partenariat avec Parameta Solutions, la solution ClearConsensus™ établit une vue consensuelle à haute transparence des prix des produits dérivés sur les marchés de gré à gré. Les acteurs du marché peuvent ainsi optimiser l'allocation du capital-risque. La plateforme Cuneiform® de PeerNova assure la réconciliation, le contrôle de la qualité des données et l'accueil des clients, ce qui réduit les processus manuels et améliore l'efficacité opérationnelle dans des flux de travail complexes.

Fondée en 2013 par des entrepreneurs possédant une expertise approfondie en matière de données et d'infrastructures financières, PeerNova est une société technologique de la Silicon Valley qui possède des filiales commerciales à New York et à Londres. Pour plus d'informations sur PeerNova, rendez-vous sur https://peernova.com .

