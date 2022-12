PARAMOUNT+ ARRIVE EN ALLEMAGNE, EN AUTRICHE ET EN SUISSE, CLÔTURANT UNE ANNÉE D'EXPANSION MONDIALE

Des stars mondiales et locales comme Dani Levy et le casting de THE SHEIK, ainsi que Anson Mount de STAR TREK : STRANGE NEW WORLDS et Marc Rissmann de 1883 ont célébré le lancement lors d'un événement exclusif à Berlin

Après le lancement de la semaine dernière en France et celui d'aujourd'hui en Allemagne, en Autriche et en Suisse, Paramount+ est désormais disponible sur 45 marchés dans le monde

Téléchargez les actifs ICI

BERLIN, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, le service mondial de streaming de Paramount (NASDAQ : PARA, PARAA), est lancé aujourd'hui en Allemagne, en Suisse et en Autriche avec des milliers d'heures de divertissement disponibles, après le lancement du service en France le 1er décembre et faisant suite à une année d'expansion mondiale, le service étant maintenant disponible sur 45 marchés.

Pour célébrer son dernier lancement, Paramount a déroulé son tapis bleu emblématique à l'UCI Luxe de Berlin et a organisé un événement inoubliable présentant en avant-première certains des contenus premium de Paramount+. Des stars mondiales et locales se sont réunies pour cet événement exclusif, dont la star de STAR TREK : STRANGE NEW WORLDS, Anson Mount, Marc Rissmann de 1883, Dani Levy et la distribution de THE SHEIK, ainsi que des membres du casting de GERMANY SHORE ainsi que tout le casting de SPOTLIGHT. Au cours de l'événement, il a également été annoncé que la saison 2 de YELLOWJACKETS débutera en mars sur plusieurs marchés dans le monde.

Le service de streaming propose un large éventail de programmes pour toute la famille, comprenant de nouvelles séries exclusives et inédit Paramount+, des émissions à succès et des films populaires en tous genres, issus des marques et des studios de production Paramount de renommée mondiale, notamment CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® et Smithsonian Channel™, offrant le meilleur des titres internationaux exclusifs ainsi que du contenu local.

En plus de la série STAR TREK : STRANGE NEW WORLDS, très attendue et salué par la critique, ainsi que du drame américain YELLOWSTONE et de son prequel 1883, les séries mondiales qui seront disponibles sur Paramount+ en Allemagne, en Suisse et en Autriche comprennent SUPER PUMPED : THE BATTLE FOR UBER, qui raconte l'histoire de l'une des licornes les plus prospères et les plus destructrices de la Silicon Valley ; THE OFFER, basée sur les expériences extraordinaires et inédites du producteur Albert S. Ruddy, lauréat d'un Oscar, sur le tournage du « Parrain », THE MAN WHO FELL TO EARTH, qui suit un nouveau personnage extraterrestre qui arrive sur Terre à un tournant de l'évolution humaine, et TULSA KING, avec Sylvester Stallone dans le rôle de Dwight « The General » Manfredi juste après sa libération d'une peine de 25 ans de prison et son exil sans cérémonie par son patron pour s'installer à Tulsa, Oklahoma, qui a récemment été approuvé pour une deuxième saison.

En outre, Paramount+ accueillera une sélection de nouveaux films à succès après leur sortie en salle et en salle de cinéma, notamment « Top Gun : Maverick , qui arrivera sur le service le 22 décembre.

Paramount+ investit dans le contenu et les talents locaux, avec une gamme inégalée de contenu original allemand, tels que DER SCHEICH (The Sheik) (22 décembre), SPOTLIGHT (8 décembre), la série Nickelodeon à succès sur les talentueux étudiants en théâtre, danse et chant de l'école des arts de Berlin, et SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH (janvier 2023), une série policière captivante basée sur les romans à succès, entre autres.

Marco Nobili, Vice-président et Directeur générale international de Paramount+, a commenté : « Il ne fait aucun doute que 2022 a été l'année de l'expansion mondiale pour Paramount+. Avec le dernier lancement en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi qu'en France la semaine dernière, nous sommes désormais présents en streaming sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, d'Australie et bientôt d'Inde. Avec notre offre de contenu imbattable pour divertir toute la famille, déployée sur une empreinte aussi vaste, nous sommes bien positionnés pour continuer sur notre lancée en 2023. »

UN PORTEFEUILLE DE CONTENU ROBUSTE

Un éventail inégalé de contenus allemands

Scénarisés :

DER SCHEICH. Le cinéaste primé Dani Levy raconte l'histoire d'un escroc unique en son genre. En huit épisodes, le père de famille Ringo (Björn Meyer) se réinvente et conquiert le monde de la finance zurichois en se faisant passer pour le fils illégitime d'une dynastie arabe milliardaire - avec rien d'autre que des histoires fantaisistes et un faux relevé de compte de 8 milliards de dollars. La femme de Ringo, Carla (Petra Schmidt-Schaller), se retrouve simultanément prise dans un dangereux réseau de mensonges, d'argent et de cupidité.

Sixième saison de SPOTLIGHT, la série à succès de Nickelodeon sur les talentueux étudiants en théâtre, danse et chant de la Berlin School of Arts. Dans cette saison, le casting familier s'agrandit pour inclure de nouveaux élèves et est soutenu comme toujours par des stars invitées de la télévision, de la musique et du monde des influenceurs, comme les chanteuses Lotte et Madeline Juno, les stars de TikTok JulesBoringLife et Twenty4Tim, et l'entrepreneur, chorégraphe et auteur Nikeata Thompson.

SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH (janvier 2023), une série policière captivante basée sur les romans à succès acclamés sur l'anthropologue légiste Dr David Hunter. Hunter, qui a abandonné sa carrière dans la police après un coup du sort, recherche la paix et la tranquillité en tant que médecin de famille dans la campagne anglaise. Mais lorsqu'un corps est découvert dans les bois, la police locale lui demande de l'aide. La distribution anglo-allemande comprend Harry Treadaway dans le rôle du Dr David Hunter, l'actrice franco-allemande Jeanne Goursaud et l'acteur allemand Hardy Krüger Jr.

La série de thrillers écologiques A THIN LINE (début 2023) tourne autour de deux jeunes sœurs jumelles, Anna (Saskia Rosendahl) et Benni (Hanna Hilsdorf), qui utilisent tous les outils numériques à leur disposition pour révéler les crimes contre l'environnement. Lorsque leur piratage d'un serveur gouvernemental conduit à une descente de police, l'introvertie Anna est arrêtée tandis que la charismatique Benni disparaît. Peu après, Anna reçoit la visite du chef d'une unité de police (Peter Kurth) contre la cybercriminalité. Lorsqu'il lui révèle que Benni fait partie d'un nouveau groupe terroriste radical qui mène des attaques violentes contre des politiciens et des entreprises, Anna doit décider quel camp choisir.

La série KOHLRABENSCHWARZ (en 2023) est basée sur la série audiodramatique mystérieuse du même nom. L'acteur Michael Kessler, qui a eu l'idée avec l'auteur Tommy Krappweis, reprend le rôle principal du psychologue Stefan Schwab, récemment divorcé, qui s'est retiré dans les paisibles contreforts des Alpes. Mais contrairement à ses plans, il ne trouve pas la paix, car tout à coup, d'anciennes légendes semblent s'y être réveillées : des enfants disparaissent, des « pécheurs » sont assassinés, des légendes archaïques deviennent réalité.

Non scénarisés :

En plus d'une large sélection d'émissions de télé-réalité internationales, Paramount+ lancera également des émissions de télé-réalité allemandes exclusives à partir de décembre. Le 15 décembre, Paramount+ diffusera de nouveaux épisodes de la populaire téléréalité de MTV, GERMANY SHORE, anciennement connue sous le nom de Reality Shore. Les stars de la télé-réalité, avides de fête, n'épargnent aucun conflit, aucun contact physique et font tout pour faire la fête et se battre sous le soleil de Croatie. Des défis fous poussent les stars de la télé-réalité à leurs limites et les rapprochent en tant que famille, tandis que les émotions se déchaînent.

Paramount+ Enfants et Famille

Il y a aussi une grande variété de contenu pour les enfants et la famille, comme BIG NATE, une nouvelle série d'animation sur un enfant de sixième année qui a un besoin incessant de prouver sa génialité au monde entier ; PAW PATROL : THE MOVIE ainsi que les 217 épisodes de la série, dont de nouveaux épisodes exclusifs de la saison 9 ; les films phares SECRET HEADQUARTERS, avec Owen Wilson, et SONIC THE HEDGEHOG 2 ; la série animée en images de synthèse STAR TREK : PRODIGY ; le reboot des RUGRATS et THE FAIRLY ODDPARENTS : FAIRLY ODDER, une nouvelle série mixte d'action en direct et d'animation, basée sur la série animée historique de Nickelodeon.

Paramount+ offre également une bibliothèque des franchises pour enfants et familles les plus appréciées comme « Bob l'éponge », « PAW Patrol » et bien d'autres.

Inédit Paramount+

Parmi les films originaux de Paramount+, citons TULSA KING, avec Sylvester Stallone dans le rôle d'un capo de la mafia new-yorkaise qui vient d'être libéré de prison après 25 ans de détention et qui est exilé sans cérémonie par son patron pour s'installer à Tulsa, dans l'Oklahoma ; THE OFFER, une série limitée basée sur l'expérience extraordinaire et inédite du producteur oscarisé Albert S. Ruddy, sur le tournage du « Parrain », avec Miles Teller, Matthew Goode et Juno Temple ; 1883, le très attendu préquel de « Yellowstone » de Taylor Sheridan, qui suit la famille Dutton dans son voyage vers l'ouest, à travers les Grandes Plaines, vers le dernier bastion de l'Amérique sauvage, avec la star allemande Marc Rissmann ; 1923, également de Sheridan, avec Helen Mirren et Harrison Ford dans le prochain épisode de l'histoire d'origine de « Yellowstone » qui présente une nouvelle génération de la famille Dutton et explore le début du vingtième siècle ; et HALO, une série basée sur la franchise emblématique de Xbox qui met en scène un conflit épique du 26ème siècle entre l'humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant.

De plus, Paramount+ est la destination des fans de « Star Trek » en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le service propose STAR TREK : DISCOVERY, qui suit les voyages de Starfleet lors de leurs missions de découverte de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie, et un officier de Starfleet qui doit apprendre que pour vraiment comprendre tout ce qui est étranger, il faut d'abord se comprendre soi-même ; et STAR TREK : STRANGE NEW WORLDS, qui s'inspire des années où le capitaine Christopher Pike a tenu la barre de l'U.S.S. Enterprise. La série mettra en vedette les favoris des fans de la deuxième saison de STAR TREK : DISCOVERY, Anson Mount dans le rôle du capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn dans le rôle de Numéro Un et Ethan Peck dans celui de l'officier scientifique Spock. La série suivra le capitaine Pike, l'officier scientifique Spock et Number One dans les années précédant l'arrivée du capitaine Kirk à bord de l'U.S.S. Enterprise, alors qu'ils explorent de nouveaux mondes dans la galaxie.

Parmi les émissions exclusives de SHOWTIME®, citons AMERICAN GIGOLO, une réimpression contemporaine du film emblématique de 1980; SUPER PUMPED : THE BATTLE FOR UBER, qui raconte l'histoire de l'une des licornes les plus prospères et les plus destructrices de la Silicon Valley, Uber ; et THE MAN WHO FELL TO EARTH, basé sur le roman et le film emblématique du même nom, qui suit un extraterrestre qui arrive sur Terre à un tournant de l'évolution humaine.

Ces programmes s'ajoutent aux programmes internationaux inédits de qualité de Paramount+, produits en association avec des sociétés de production indépendantes sur divers marchés internationaux. En plus de la série allemande, les séries originales du monde entier annoncées précédemment et qui seront disponibles en 2023 comprennent SEXY BEAST et A GENTLEMAN IN MOSCOW, en provenance du Royaume-Uni ; BOSÉ, en provenance d'Amérique latine et d'Espagne ; SINALOA'S FIRST LADY et ONE MUST DIE, en provenance du Mexique.

REGARDEZ MAINTENANT

À partir d'aujourd'hui, Paramount+ en Allemagne, en Suisse et en Autriche sera disponible en ligne sur https://paramountplus.de , sur les appareils mobiles et sur une large gamme d'appareils de télévision connectés grâce à la distribution par Apple, Amazon, Google, Samsung, Roku et plus encore. Les utilisateurs pourront s'inscrire au prix de 7,99 € ou 12 CHF après une période d'essai de 7 jours. Paramount+ sera également lancé sur les plateformes Sky en Allemagne et en Autriche le 8 décembre. Grâce à cet accord, les abonnés Sky équipés de Sky Cinema auront accès aux contenus Paramount+ sans frais supplémentaires, et l'application Paramount+ sera lancée sur Sky Q. En Suisse romande, Paramount+ sera exclusivement distribué par Canal+ dans le cadre des offres CANAL+ Famille, CANAL+ Ciné Séries et CANAL+ La Totale.

À propos de Paramount+

Paramount+ est un service mondial de streaming vidéo numérique par abonnement de Paramount qui propose une montagne de divertissements de qualité pour des publics de tous âges. À l'échelle internationale, le service de streaming propose une vaste bibliothèque de séries originales, d'émissions à succès et de films populaires dans tous les genres, provenant de marques et de studios de production de renommée mondiale, notamment SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel™, en plus d'une offre solide de contenu local de qualité. Le service est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en France, en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Corée du Sud.

Pour plus d'informations sur Paramount+, veuillez consulter www.paramountplus.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1956021/Paramount_Plus_Logo.jpg

SOURCE Paramount Global