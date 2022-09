PARAMOUNT+ ARRIVE EN ITALIE AVEC UNE OFFRE IMBATTABLE, COMBINANT UNE IMPORTANTE LISTE DE SÉRIES ET DE FILMS ITALIENS AVEC DES ORIGINAUX MONDIAUX EXCLUSIFS

Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano et Carlo Verdone sont parmi les stars italiennes alignées sur Paramount+, aux côtés des stars mondiales Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone et Miles Teller

L'engagement de longue date de Paramount Global envers l'Italie se poursuit avec Paramount+, alors que le service investit dans le contenu et les talents locaux avec une gamme d'originaux

Lors d'un événement exclusif sur le tapis bleu dans les studios emblématiques de Cinecittà à Rome, le service de streaming a dévoilé sa liste complète de contenus, y compris de nouveaux originaux italiens

MILAN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, le service de streaming mondial de Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), sera lancé demain 15 septembre en Italie avec plus de 8 000 heures de divertissement.

Paramount Global a déroulé le tapis bleu et a organisé un événement éblouissant réunissant des stars aujourd'hui, le 14 septembre, dans les emblématiques studios Cinecittà à Rome pour célébrer le lancement italien de Paramount+. Après l'événement, le service a dévoilé sa liste de contenus qui présente les plus grandes stars et les histoires les plus fascinantes. Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano et Carlo Verdone font partie des stars italiennes alignées sur Paramount+, aux côtés de talents mondiaux tels que Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Miles Teller et bien d'autres.

Le service de streaming offre un large éventail de programmes pour toute la famille, avec des séries originales Paramount+ nouvelles et exclusives, des émissions à succès et des films populaires dans tous les genres des marques et studios de production de renommée mondiale de Paramount, notamment Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® et la Smithsonian Channel™, offrant le meilleur des titres internationaux exclusifs et du contenu local.

Les séries internationales qui seront disponibles sur Paramount+ en Italie incluent THE OFFER, basée sur les expériences extraordinaires et inédites du producteur oscarisé Albert S. Ruddy de la réalisation de « The Godfather », THE MAN WHO FELL TO EARTH, qui suit un nouveau personnage extraterrestre qui arrive sur Terre à un tournant de l'évolution humaine, et TULSA KING, avec Sylvester Stallone jouant le rôle de Dwight « The General » Manfredi juste après avoir été libéré d'une peine de 25 ans de prison et exilé sans ménagement par son patron pour s'installer à Tulsa, Oklahoma.

De plus, Paramount+ accueillera une sélection de nouveaux films à succès après leurs sorties en salles et à domicile, notamment « Top Gun : Maverick », qui arrivera sur le service en Italie en 2022.

Le service investit dans le contenu et les talents locaux, avec une gamme inégalée d'originaux italiens, tels que le tout nouveau FRANCESCO IL CANTICO, une lecture immersive de l'un des textes les plus emblématiques dédiés à l'amour, animé par l'italien oscarisé vedette Roberto Benigni ; une nouvelle saison de VITA DA CARLO, qui voit le comédien et acteur italien bien-aimé Carlo Verdone en tant que réalisateur et chef de file de cette série très attendue autour de sa vie ; TI MANGIO IL CUORE, le film basé sur le roman-enquête de Carlo Bonini et Giuliano Foschini sur la mafia à Foggia, et mettant en vedette Elodie dans son premier rôle d'actrice ; en plus de CIRCEO, MISS FALLACI, QUATTORDICI GIORNI, CORPO LIBERO, EX ON THE BEACH et ARE YOU THE ONE? Des séries animées telles que les derniers épisodes de « Beavis and Butt-Head » et « South Park » auront également une touche italienne avec des voix locales. Les grille des programmes comprendra également tous les originaux scénarisés annoncés précédemment, dont BOSÉ, une série de six épisodes qui raconte l'histoire de la vie incroyable de Miguel Bosé, une superstar internationale qui a commencé sa carrière à la fin des années 1970.

« Ce soir, nous célébrons les débuts de Paramount+, qui combine parfaitement Hollywood avec la narration et la créativité italiennes. L'Italie est le foyer de Paramount depuis de nombreuses années et maintenant nous réunissons les meilleurs films et séries italiens - et mondiaux - en un seul endroit, sur Paramount+ », a déclaré Tom Ryan, président et chef de la direction, Streaming, Paramount, lors de la présentation de l'événement Blue Carpet.

« Nous sommes le seul service de streaming où vous verrez Sylvester Stallone, « Bob l'éponge », « Star Trek », « South Park » et d'incroyables stars italiennes comme Elodie et Verdone... au même endroit », a déclaré Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+, lors de la présentation de l'événement. « Avec plus de 100 ans d'expérience dans la narration, de notre célèbre studio hollywoodien à nos centres de production internationaux, Paramount sait comment créer un excellent divertissement pour tout le monde. »

PIPELINE DE CONTENU SOLIDE

Liste inégalée de contenu italien

Dans le cadre du plan du service de streaming visant à diffuser 150 originaux internationaux d'ici 2025, Paramount+ fait venir Hollywood en Italie, en proposant au public italien une montagne de divertissements, dont des contenus créés localement :

FRANCESCO IL CANTICO, animé par la star italienne oscarisée Roberto Benigni ; et une nouvelle saison de VITA DA CARLO, la première production avec Carlo Verdone pour Paramount+, jouant un double rôle de réalisateur et de principal dans la série suivant sa propre vie, montrant la vie privée frugale d'un homme qui ne se refuse jamais à son public, entre selfies dans la rue et autographes aux aires de repos.

CIRCEO, la série produite par Cattleya en collaboration avec VIS, la division studio internationale de Paramount, Paramount+ et RAI Fiction qui raconte les événements entourant l'affaire tristement célèbre de 1975 qui a changé à jamais la société italienne.

QUATTORDICI GIORNI, une production italienne originale Paramount+, écrite et réalisée par Ivan Cotroneo et débarquant sur la plateforme plus tard ce mois-ci, suit l'histoire d'un couple contraint à deux semaines d'isolement.

CORPO LIBERO, une série d'Indigo Film et Network Movie, en coproduction avec ZDFneo, en collaboration avec Rai Fiction et Paramount+, en association avec All3Media International Limited, sera disponible fin octobre. Basé sur le roman d'Ilaria Bernardini et écrit avec Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi et Giordana Mari, c'est un thriller dramatique pour adolescents captivant qui se déroule dans le monde de la gymnastique.

TI MANGIO IL CUORE, basé sur le roman-enquête de Carlo Bonini et Giuliano Foschini sur la mafia à Foggia, en Italie, ce film met en vedette Elodie dans son premier rôle d'actrice en tant que Marilena, l'épouse d'un des patrons locaux qui est amoureuse de l'héritier à la famille ennemie. Chaleureusement acclamé au 79ème Festival international du film de Venise, le film sera disponible dans les cinémas en septembre 2022 et en exclusivité sur Paramount+ d'ici janvier 2023.

MISS FALLACI, dont la première aura lieu en 2023, la série Paramount+ Original détaille l'histoire vraie de l'une des icônes du journalisme italien et international les plus controversées de tous les temps, Oriana Fallaci.

BOSÉ, la série TV mettra en scène la vie incroyable d'un artiste à la personnalité unique et très reconnaissable : Miguel Bosé. La série de six épisodes transportera les téléspectateurs dans différentes parties de la carrière de l'auteur-compositeur-interprète qui a commencé à la fin des années 1970, révélant les histoires derrière l'inspiration, la composition et l'enregistrement de certaines de ses œuvres les plus emblématiques, et comment ce succès a affecté sa vie personnelle. La série révélera des secrets inconnus, nous donnera un aperçu de son cercle d'amis et démontrera la relation extraordinaire entre Miguel et ses parents.

La liste locale non scénarisée comprend une nouvelle saison de l'émission EX ON THE BEACH de MTV, avec Cecilia Rodriguez et Ignazio Moser comme animateurs, et la toute première version italienne de ARE YOU THE ONE?, l'émission de rencontres emblématique de MTV.

Animation pour adultes avec une touche italienne

Le service réintroduira Beavis et Butt-Head, l'un des duos animés les plus emblématiques des années 1990, dans BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE, un conte qui s'étend techniquement sur deux siècles et promet de figurer au sommet de toutes les futures listes de la science la plus stupide films de fiction jamais réalisés. La saga commence lorsque Beavis et Butt-Head se retrouvent au camp spatial à la suite d'une « condamnation créative » d'un juge de la jeunesse en 1998. Après avoir ruiné une mission, ils sont laissés pour morts dans l'espace et finissent par traverser un trou noir et réapparaître sur Terre en 2022, pour découvrir un monde très différent.

Le film mettra en vedette les voix des humoristes et scénaristes italiens Edoardo Ferrario et Luca Ravenna.

SOUTH PARK THE STREAMING WARS suit Cartman, qui s'oppose à sa mère dans un rapport de force, alors qu'un conflit épique se déroule et menace l'existence même de South Park, tandis que dans SOUTH PARK THE STREAMING WARS - PART 2 une sécheresse a conduit la ville de South Park au bord du désastre.

Dans ces films, Riccardo Zanotti et Elio Biffi, membres du groupe musical Pinguini Tattici Nucleari, interpréteront plusieurs personnages : Riccardo jouera un journaliste météo dans le premier épisode et l'actrice Gwyneth Paltrow dans le second, tandis qu'Elio, qui interprète un guide dans le premier opus, prêtera sa voix au comédien Larry David dans le deuxième film.

Paramount+ originaux

Les titres originaux de Paramount+ incluent TULSA KING, avec Sylvester Stallone en tant que capo de la mafia new-yorkaise juste après sa sortie de prison après 25 ans et exilé sans cérémonie par son patron pour s'installer à Tulsa, Oklahoma ; THE OFFER, une série limitée basée sur les expériences extraordinaires et inédites du producteur primé aux Oscars Albert S. Ruddy lors de la réalisation de « The Godfather » ; avec Miles Teller, Matthew Goode et Juno Temple ; 1883, la préquelle très attendue de « Yellowstone » de Taylor Sheridan qui suit la famille Dutton alors qu'ils se lancent dans un voyage vers l'ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l'Amérique sauvage ; 1923, également de Sheridan, présente Helen Mirren et Harrison Ford dans le prochain épisode de l'histoire d'origine « Yellowstone » qui présente une nouvelle génération de la famille Dutton et explore le début du XXème siècle; et HALO, une série basée sur la franchise Xbox emblématique qui met en scène un conflit épique du 26ème siècle entre l'humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant.

De plus, Paramount+ est la destination des fans de « Star Trek » en Italie. Le service comprend STAR TREK: DISCOVERY, qui suit les voyages de Starfleet dans leurs missions pour découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie, et un officier de Starfleet qui doit apprendre que pour vraiment comprendre tout ce qui est extraterrestre, vous devez d'abord vous comprendre vous-même ; et STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, basé sur les années où le capitaine Christopher Pike a dirigé l'U.S.S. Enterprise. La série mettra en vedette les favoris des fans de la deuxième saison de STAR TREK: DISCOVERY, Anson Mount en tant que capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn en tant que numéro un et Ethan Peck en tant qu'officier scientifique Spock. La série suivra le capitaine Pike, l'officier scientifique Spock et le numéro un dans les années précédant l'embarquement du capitaine Kirk sur l'U.S.S. Enterprise, alors qu'ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie.

Les temps forts exclusifs de SHOWTIME® incluent AMERICAN GIGOLO, une réinvention actuelle du film emblématique de 1980 ; SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, racontant l'histoire de l'une des licornes les plus prospères et les plus destructrices de la Silicon Valley, Uber ; et THE MAN WHO FELL TO EARTH, basé sur le roman et film emblématique du même nom, suivant un extraterrestre qui arrive sur Terre à un tournant de l'évolution humaine.

Ceux-ci rejoignent les originaux Paramount+ scénarisés internationaux de qualité supérieure produits par VIS en association avec des sociétés de production indépendantes sur divers marchés internationaux. Les originaux scénarisés précédemment annoncés du monde entier qui seront disponibles incluent SEXY BEAST et A GENTLEMAN IN MOSCOW, du Royaume-Uni ; BOSÉ d'Amérique latine et d'Espagne ; SINALOA'S FIRST LADY et ONE MUST DIE du Mexique ; MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER de France ; et A THIN LINE, THE SHEIKH (DER SCHEICH) et SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH d'Allemagne.

Paramount+ Enfants et famille

Il existe également une grande variété de contenus pour les enfants et la famille. La renaissance de la série ICARLY est disponible avec l'actrice Miranda Cosgrove reprenant son rôle de Carly Shay alors qu'elle et ses amis naviguent entre le travail, l'amour et la famille dans la vingtaine ; ainsi que BIG NATE, une nouvelle série animée sur un enfant de sixième année qui a un besoin sans fin de prouver au monde qu'il est génial ; le reboot des RAZMOKET et MES PARRAINS SONT MAGIQUES : ENCORE + MAGIQUES, une nouvelle série multimédia mixte d'action en direct et d'animation, basée sur la série animée historique Nickelodeon.

Paramount+ propose la série animée en images de synthèse STAR TREK: PRODIGY, développé par les lauréats des Emmy® Award Kevin et Dan Hageman (« Trollhunters » et « Ninjago »), il s'agit de la première série « Star Trek » destinée à un public plus jeune et suit une équipe hétéroclite de jeunes extraterrestres qui doivent comprendre comment travailler ensemble tout en naviguant dans une plus grande galaxie à la recherche d'un avenir meilleur. Ces six jeunes parias ne savent rien du vaisseau qu'ils ont réquisitionné - une première dans l'histoire de la franchise « Star Trek » - mais au fil de leurs aventures ensemble, ils découvriront chacun Starfleet et les idéaux qu'elle représente.

Paramount+ propose également une bibliothèque des franchises pour enfants et familles les plus appréciées telles que « Bob l'éponge », « La Pat'Patrouille » et bien d'autres.

Films à succès

En plus de nouvelles versions telles que « Top Gun : Maverick » et « Scream 5 », Paramount+ propose des classiques emblématiques sur la plateforme, tels que « Grease », « The Godfather », la franchise « Star Trek », « Transformers » et bien plus encore.

DIFFUSEZ MAINTENANT

En Italie, Paramount+ est disponible en ligne sur https://paramountplus.it/ , sur les appareils mobiles et sur une large gamme d'appareils de télévision connectés via une distribution via Apple, Amazon, Google, Samsung et plus encore. Les utilisateurs peuvent s'inscrire au prix de 7,99 € après une période d'essai de 7 jours, ou pour un abonnement annuel à 79,90 €. Pendant les dix premiers jours (du 15 au 25 septembre), les utilisateurs peuvent bénéficier d'une promotion spéciale sur paramountplus.it pour accéder au service pour 4,99 €, avec une période d'essai de 7 jours.

Paramount+ sera également lancé sur les plateformes Sky en Italie dans le cadre d'un nouvel accord de distribution pluriannuel. Grâce à cet accord, le 23 septembre, les abonnés Sky avec Sky Cinema auront accès au contenu Paramount+ sans frais supplémentaires, et l'application autonome Paramount+ sera également lancée sur Sky Q et Sky Glass.

PARA-IR

À propos de Paramount+

Paramount+ est un service mondial de streaming vidéo numérique par abonnement de Paramount qui propose une montagne de divertissements haut de gamme pour un public de tous âges. À l'échelle internationale, le service de diffusion en continu propose une vaste bibliothèque de séries originales, d'émissions à succès et de films populaires dans tous les genres de marques et de studios de production de renommée mondiale, notamment SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et le Smithsonian. Channel™, en plus d'une solide offre de contenu local de premier ordre. Le service est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Australie, en Italie et en Corée du Sud.

Pour plus d'informations sur Paramount+, veuillez visiter www.paramountplus.com