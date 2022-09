PARAMOUNT+ CHEGA À ITÁLIA COM OFERTA IMBATÍVEL, COMBINANDO UMA FORTE PROGRAMAÇÃO DE SÉRIES E FILMES ITALIANOS COM ORIGINAIS GLOBAIS EXCLUSIVOS

Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone estão entre as estrelas italianas presentes no Paramount+, juntamente com os astros globais Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone e Miles Teller

O compromisso de longa data da Paramount Global com a Itália continua com o Paramount+, à medida que o serviço investe em conteúdo e talentos locais com série de originais

Durante um evento de tapete azul exclusivo no icônico Cinecittà Studios de Roma, a emissora revelou seu conteúdo completo, incluindo novos originais italianos

MILÃO, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Paramount+, serviço global de streaming da Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), será lançado amanhã, 15 de setembro, na Itália, com mais de oito mil horas de entretenimento.

A Paramount Global desenrolou o tapete azul e organizou um evento deslumbrante repleto de estrelas hoje, 14 de setembro, no icônico Cinecittà Studios em Roma, para comemorar o lançamento do Paramount+ na Itália. Após o evento, a emissora revelou sua programação de conteúdo, que inclui as maiores estrelas e as histórias mais interessantes. Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone estão entre as estrelas italianas presentes no Paramount+, juntamente com talentos globais como Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Miles Teller e muitos outros.

O serviço de streaming oferece uma ampla variedade para toda a família, que inclui originais do Paramount+, shows de sucesso e filmes populares de todos os gêneros dos estúdios de produção e marcas de renome mundial da Paramount como Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® e Smithsonian Channel™, oferecendo o melhor dos títulos exclusivos internacionais e conteúdo local.

Entre as séries globais que estarão disponíveis no Paramount+ na Itália estão A OFERTA, baseada nas experiências inéditas e extraordinárias dos bastidores de "O Poderoso Chefão" do produtor ganhador do Oscar® Albert S. Ruddy O HOMEM QUE CAIU NA TERRA, que acompanha um novo personagem alienígena que chega à Terra em um momento decisivo na evolução humana, e TULSA KING, Com Sylvester Stallone desempenhando o papel de "o General" Manfredi logo após ser solto de uma pena de 25 anos e sem cerimônia exilado por seu chefe para abrir uma loja em Tulsa, Oklahoma.

Além disso, o Paramount+ contará com uma seleção de novos filmes de sucesso após seus lançamentos teatrais e de entretenimento doméstico como "Top Gun: Maverick", que chegará ao serviço na Itália em 2022.

O serviço está investindo em conteúdo e talento locais, com uma linha inigualável de originais italianos como o recém-anunciado FRANCESCO IL CANTICO, uma leitura imersiva de um dos textos mais icônicos dedicados ao amor, apresentado pelo vencedor italiano do Oscar® Roberto Benigni; uma nova temporada de VITA DA CARLO, com o amado comediante e ator italiano Carlo Verdone como diretor e protagonista dessa tão esperada série sobre sua vida; TI MANGIO IL CUORE, o filme baseado na obra investigativa da máfia em Foggia de Carlo Bonini e Giuliano Foschini, estrelando Elodie em seu primeiro papel como atriz; e ainda CIRCEO, MISS FALLACI, QUATTORDICI GIORNI, CORPO LIBERO, EX ON THE BEACH e ARE YOU THE ONE? Séries de animação como as mais recentes temporadas de "Beavis e Butt-Head" e "South Park" também receberão um toque italiano com talentos de dublagem locais. A programação também incluirá todos os roteiros originais já anunciados, como BOSÉ, uma série de seis episódios que narra a história da vida incrível de Miguel Bosé, um superastro internacional que começou sua carreira no final dos anos 70.

"Esta noite, estamos comemorando a estreia do Paramount+, que combina perfeitamente Hollywood com a narrativa e a criatividade italianas. A Itália é um lar para a Paramount há muitos anos, e agora estamos reunindo os melhores filmes e séries italianos – e globais – em um só lugar, no Paramount+", disse Tom Ryan, presidente e CEO de streaming da Paramount, durante a apresentação do evento de tapete azul.

"Somos o único serviço de streaming em que você verá Sylvester Stallone, "Bob Esponja", "Star Trek", "South Park" e incríveis estrelas italianas como Elodie e Verdone... tudo em um só lugar", disse Marco Nobili, vice-presidente executivo e gerente geral internacional do Paramount+, durante a apresentação do evento. "Com mais de 100 anos de experiência em narrativa de nosso renomado estúdio de Hollywood para nossos centros de produção internacionais, a Paramount sabe como fazer um grande entretenimento para todos."

ROBUSTO PIPELINE DE CONTEÚDO

Pacote inigualável de conteúdo italiano

Como parte do plano da emissora de disponibilizar 150 originais internacionais até 2025, o Paramount+ está trazendo Hollywood para a Itália, uma vez que o público italiano encontrará uma montanha de entretenimento, incluindo conteúdo criado localmente:

FRANCESCO IL CANTICO, apresentado pelo vencedor italiano do Oscar® Roberto Benigni, e uma nova temporada de VITA DA CARLO, a primeira produção com Carlo Verdone para o Paramount+, que representa o papel duplo de diretor e protagonista na série sobre sua própria vida, mostrando a vida particular frugal de um homem que nunca diz não a seu público, entre selfies nas ruas e autógrafos em paradas na estrada.

CIRCEO , a série produzida por Cattleya em colaboração com a VIS, a divisão internacional de estúdio da Paramount, o Paramount+ e a RAI Fiction que conta os eventos em torno do infame caso de 1975 que mudou a sociedade italiana para sempre.

QUATTORDICI GIORNI, uma produção original italiana do Paramount+, escrita e dirigida por Ivan Cotroneo e lançada na plataforma no final deste mês, segue a história de um casal forçado a passar duas semanas em isolamento.

CORPO LIBERO, uma série da Indigo Film e Network Movie, em coprodução com a ZDFneo, em colaboração com a Rai Fiction e o Paramount+, em associação com a All3Media International Limited, estará disponível no final de outubro. Baseado no romance de Ilaria Bernardini e escrito com Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari, é um suspense repleto de drama adolescente ambientado no mundo da ginástica.

TI MANGIO IL CUORE, baseado na obra investigativa da máfia em Foggia, na Itália, de Carlo Bonini e Giuliano Foschini, esse filme estrela Elodie em seu primeiro papel como Marilena, a esposa de um dos chefes locais que está apaixonada pelo herdeiro da família inimiga. Aclamado calorosamente no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza, o filme estará disponível nos cinemas em setembro de 2022 e será transmitido exclusivamente no Paramount+ até janeiro de 2023.

MISS FALLACI , que estreará em 2023, a série original do Paramount+ conta a história real de um dos ícones mais controversos do jornalismo italiano e internacional, Oriana Fallaci.

BOSÉ, a série de TV retrata a vida incrível de um artista com uma personalidade única e altamente reconhecível: Miguel Bosé. A série de seis episódios levará os espectadores a diferentes fases da carreira do cantor e compositor, que começou no final dos anos 70, revelando as histórias por trás da inspiração, composição e gravação de algumas de suas obras mais icônicas, e como esse sucesso afetou sua vida pessoal. A série revelará segredos desconhecidos, nos permitirá conhecer seu círculo de amigos e demonstrará a relação extraordinária entre Miguel e seus pais.

A programação local sem roteiro inclui uma nova temporada da EX ON THE BEACH, com Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser como apresentadores, e a primeira versão italiana de ARE YOU THE ONE?, o icônico programa de namoro da MTV.

Desenhos animados para adultos com um toque italiano

O serviço reapresentará Beavis e Butt-Head, uma das duplas mais icônicas dos desenhos animados dos anos 90, em BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE, uma história que tecnicamente abrange dois séculos e promete ficar no topo de todas as listas futuras de filmes de ficção científica mais idiotas já feitos. A saga começa quando Beavis e Butt-Head acabam no acampamento espacial por meio de "sentença criativa" de um juiz da vara da juventude em 1998. Depois de arruinar uma missão, eles são deixados para morrer no espaço e acabam passando por um buraco negro, ressurgindo na Terra em 2022, onde descobrem um mundo muito diferente.

O filme apresentará as vozes dos comediantes de stand-up e escritores de comédia italianos Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

SOUTH PARK THE STREAMING WARS acompanha Cartman, que trava uma batalha épica de vontades com sua mãe, enquanto um conflito épico se desenrola e ameaça a existência de South Park; já em SOUTH PARTK THE STREAMING WARS - PART 2 uma estiagem levou a cidade de SOUTH PARK à beira do desastre.

Os filmes estrelarão Riccardo Zanotti e Elio Biffi, membros do grupo musical Pinguini Tattici Nucleari, dublando vários personagens: Riccardo atuará como um repórter da previsão do tempo no primeiro episódio, e a atriz Gwyneth Paltrow no segundo, enquanto Elio, que dubla um guia no primeiro filme, emprestará sua voz ao comediante Larry David no segundo filme.

Originais do Paramount+

Entre os títulos originais do Paramount+ estãp TULSA KING, estrelando Sylvester Stallone como um criminoso de Nova York logo após ser solto da prisão após 25 anos e, sem cerimônia, ser exilado por seu chefe para abrir uma loja em Tulsa, Oklahoma; A OFERTA, uma série limitada baseada nas experiências inéditas e extraordinárias dos bastidores de "O Poderoso Chefão" do produtor ganhador do Oscar® Albert S. Ruddy, com Miles Teller, Matthew Goode e Juno Temple; 1883, a tão esperada prequela de "Yellowstone" de Taylor Sheridan, que acompanha a família Dutton ao embarcar em uma jornada para o oeste passando pela Grande Planície em direção à última fronteira dos EUA inexplorado; 1923, também de Sheridan, conta com Helen Mirren e Harrison Ford na próxima parte da história da origem de "Yellowstone", que apresenta uma nova geração da família Dutton e explora o início do século XX; e HALO, uma série baseada na icônica franquia Xbox, que dramatiza um conflito épico no século XXVI entre a humanidade e uma ameaça alienígena conhecida como "o Pacto".

Além disso, o Paramount+ é o destino para os fãs de "Star Trek" na Itália. O serviço apresenta STAR TREK: DISCOVERY, que acompanha as viagens da Starfleet em suas missões para descobrir novos mundos e novas formas de vida, e um oficial da Starfleet que precisa aprender que, para realmente entender todas as coisas alienígenas, você deve primeiro entender a si mesmo; e STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, que é baseado nos anos em que o Capitão Christopher Pike comandou a U.S.S. Enterprise. A série contará com os favoritos dos fãs da segunda temporada de STAR TREK: DISCOVERY, Anson Mount como Capitão Christopher Pike, Rebecca Romijn, como Number One, e Ethan Peck como o cientista Spock. A série acompanhará o Capitão Pike, o cientista Spock e Number One nos anos antes do embarque do Capitão Kirk na U.S.S. Enterprise, à medida que eles exploram novos mundos em toda a galáxia.

Entre os destaques exclusivos da SHOWTIME® estão GIGOLÔ AMERICANO, uma reimaginação atual do icônico filme de 1980; SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, que conta a história de um dos unicórnios mais bem-sucedidos e destrutivos do Vale do Silício, a Uber; e O HOMEM QUE CAIU NA TERRA, baseado no romance e filme icônicos com o mesmo nome, que acompanha um alienígena que chega à Terra em um momento decisivo na evolução humana.

Esses títulos se unem aos roteiros originais internacionais de primeira linha do Paramount+ produzidos pela VIS em associação com empresas de produção independentes em vários mercados internacionais. Entre os roteiros originais do mundo todo já anunciados que estarão disponíveis estão SEXY BEAST e A GENTLEMAN IN MOSCOW, do Reino Unido; BOSÉ da América Latina e Espanha; SINALOA'S FIRST LADY e ONE MUST DIE do México; MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER da França e A THIN LINE, THE SHEIKH (DER SCHEICH) e SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH da Alemanha.

Paramount+ para crianças e família

Também há uma ampla variedade de conteúdo infantil e para a família. O relançamento da série ICARLY está disponível, com a atriz Miranda Cosgrove representando novamente seu papel como Carly Shay, enquanto ela e seus amigos de vinte e poucos anos enfrentam situações no trabalho, no amor e na família; bem como BIG NATE, uma nova série de animação sobre um garoto no sexto ano escolar que tem uma necessidade sem fim de provar seu brilhantismo para o mundo; o reinício de RUGRATS e THEFAIRLY ODDPARENTS: ANCORA PIÙ FANTA, uma nova série para diversas mídias de ação ao vivo e animação, baseada na histórica série de animação da Nickelodeon.

O Paramount+ oferece a série STAR TREK: PRODIGY com animação CG, desenvolvida pelos vencedores do Emmy® Kevin e Dan Hageman ("Caçadores de Trolls" e "Ninjago"). Essa é a primeira série "Star Trek" voltada para públicos mais jovens e acompanha uma equipe de jovens alienígenas que precisam descobrir como trabalhar juntos enquanto viajam por uma galáxia maior em busca de um futuro melhor. Esses seis jovens exilados não sabem nada sobre a nave que comandaram – o que é inédito na história da franquia "Star Trek" – mas ao longo de suas aventuras juntos, cada um será apresentado à Starfleet e aos ideais que ela representa.

O Paramount+ também oferece uma biblioteca com as franquias mais apreciadas pelas crianças e famílias, como "Bob Esponja","Patrulha Canina" e muitas outras.

Sucessos de bilheteria

Além de novos lançamentos como "Top Gun: Maverick" e "Pânico 5", o Paramount+ oferece clássicos icônicos na plataforma, como "Grease", "O Poderoso Chefão", a franquia "Star Trek", "Transformers" e muito mais.

ASSISTA JÁ POR STREAMING

Na Itália, o Paramount+ está disponível on-line em https://paramountplus.it/, em dispositivos móveis e em diversos dispositivos de TV conectados via distribuição pela Apple, Amazon, Google, Samsung e muito mais. Os usuários podem se inscrever ao preço de 7,99 euros após um período de teste de sete dias, ou por uma assinatura anual de 79,90 euros. Nos primeiros dez dias (15 a 25 de setembro), os usuários podem se beneficiar de uma promoção especial no site paramountplus.it para acessar o serviço por 4,99 euros, com um período de teste de sete dias.

O Paramount+ também será lançado nas plataformas Sky na Itália como parte de um novo contrato plurianual de distribuição. Por meio desse acordo, em 23 de setembro, os assinantes da Sky com Sky Cinema terão acesso ao conteúdo do Paramount+ sem custo adicional, e o aplicativo autônomo Paramount+ também será lançado na Sky Q e Sky Glass.

