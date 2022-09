PARAMOUNT+ LLEGA A ITALIA CON UNA OFERTA INIGUALABLE QUE COMBINA UNA CARTELERA INTERESANTE DE SERIES Y PELÍCULAS ITALIANAS CON PRODUCCIONES ORIGINALES EXCLUSIVAS INTERNACIONALES

Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano y Carlo Verdone están entre las estrellas italianas de Paramount+, junto con estrellas internacionales como Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone y Miles Teller

El compromiso de larga data de Paramount Global con Italia continúa con Paramount+, ya que el servicio invierte en contenido y talento locales con una cartelera de producciones originales

Durante un exclusivo evento denominado alfombra azul realizado en los icónicos estudios Cinecittà de Roma, el servicio de streaming dio a conocer su lista completa de contenidos, incluidas nuevas producciones originales italianas

MILÁN, 16 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, el servicio de streaming global de Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), debuta en Italia mañana 15 de septiembre con más de 8.000 horas de entretenimiento.

Paramount Global desplegó la alfombra azul y organizó un deslumbrante evento con estrellas hoy, 14 de septiembre, en los icónicos estudios de Cinecittà en Roma para celebrar el lanzamiento de Paramount+ en Italia. Después del evento, el servicio reveló su lista de contenidos que presenta a las estrellas más famosas y las historias más interesantes. Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano y Carlo Verdone están entre las estrellas italianas de Paramount+, junto con talentos internacionales como Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Miles Teller, entre otras

El servicio de streaming ofrece una amplia cartelera para toda la familia, con producciones originales nuevas y exclusivas de Paramount+, programas destacados y películas populares en todos los géneros de marcas y estudios de producción de renombre mundial de Paramount, como Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® y el Smithsonian Channel™, que ofrecen los mejores títulos exclusivos internacionales y contenido local.

Las series internacionales que estarán disponibles en Paramount+ en Italia incluyen THE OFFER, basada en las experiencias extraordinarias e inéditas del rodaje de "El Padrino" del extraordinario productor ganador del Oscar® Albert S. Ruddy, EL HOMBRE QUE CAYÓ A LA TIERRA, que trata sobre un nuevo personaje alienígena que llega a la tierra en un momento decisivo de la evolución humana, y TULSA KING, con Sylvester Stallone en el papel de Dwight "El General" Manfredi justo después de su liberación tras una sentencia de 25 años de prisión y exiliado sin contemplaciones por su jefe para abrir una tienda en Tulsa, Oklahoma.

Además, Paramount+ será el hogar de una selección de nuevos éxitos de taquilla tras sus exhibición en cines y sistemas de entretenimiento en el hogar, como "Top Gun: Maverick", que llegará al servicio en Italia en 2022.

El servicio está invirtiendo en contenido y talento locales, con una insuperable cartelera de producciones originales italianas, como la recientemente anunciada FRANCESCO IL CANTICO, una lectura inmersiva de uno de los textos más icónicos dedicados al amor, presentado por Roberto Benigni, estrella italiana ganadora del Oscar®; una nueva temporada de VITA DA CARLO, que tiene al querido comediante y actor italiano Carlo Verdone como director y líder de esta muy esperada serie sobre su vida; TI MANGIO IL CUORE, la película se basa en la novela-investigación sobre la mafia en Foggia de Carlo Bonini y Giuliano Foschini, y protagonizada por Elodie en su primer papel como agente; además de CIRCEO, MISS FALLACI, QUATTORDICI GIORNI, CORPO LIBERO, EX ON THE BEACH y ARE YOU THE ONE? Las series animadas, como las entregas más recientes de "Beavis y Butt-Head" y "South Park", también tendrán un toque italiano con talento vocal local. Los guiones también incluirán todas las producciones originales anunciadas anteriormente, como BOSÉ, una serie de seis episodios que cuenta la historia de la increíble vida de Miguel Bosé, una superestrella internacional que comenzó su carrera a finales de la década de 1970.

"Esta noche, celebramos el debut de Paramount+, que combina a la perfección Hollywood con la narración y creatividad italianas. Italia ha sido el hogar de Paramount durante muchos años y ahora estamos reuniendo las mejores películas y series italianas (e internacionales) en un solo lugar, en Paramount+" , afirmó Tom Ryan, presidente y director ejecutivo de Streaming de Paramount, durante la presentación del evento denominado alfombra azul.

"Somos el único servicio de streaming en el que verás a Sylvester Stallone, 'Bob Esponja', 'Star Trek', 'South Park' y a estrellas italianas increíbles como Elodie y Verdone... todo en un solo lugar", afirmó Marco Nobili, vicepresidente ejecutivo y gerente general internacional de Paramount+, durante la presentación del evento. "Con más de 100 años de experiencia narrativa desde nuestro reconocido estudio de Hollywood hasta nuestros centros de producción internacionales, Paramount sabe cómo crear entretenimiento a lo grande para todos".

SÓLIDA CARTERA DE CONTENIDO

Una gama inigualable de contenido italiano

Como parte del plan del servicio de streaming para dar luz verde a 150 producciones originales internacionales para 2025, Paramount+ lleva Hollywood a Italia, y el público italiano podrá encontrar una montaña de entretenimiento que incluirá contenido creado localmente:

FRANCESCO IL CANTICO, presentado por Roberto Benigni, estrella italiana ganadora del Oscar®; y una nueva temporada de VITA DA CARLO, la primera producción para Paramount+ con Carlo Verdone en un papel doble como director y protagonista en la serie acerca de su propia vida, en la que se muestra la vida privada frugal de un hombre que nunca le dice que no a su público, entre selfies en las calles y autógrafos en sus momentos de descanso.

CIRCEO, la serie producida por Cattleya en colaboración con VIS, la división de estudios internacionales de Paramount, Paramount+ y RAI Fiction, que relata los eventos ocurridos en 1975 que rodearon un infame caso judicial que cambió la sociedad italiana para siempre.

QUATTORDICI GIORNI, una producción italiana de Paramount+ escrita y dirigida por Ivan Cotroneo y que llega a la plataforma a fines de este mes, relata la historia de una pareja forzada a dos semanas de aislamiento.

lo CORPO LIBERO, una serie de Indigo Film y Network Movie, en coproducción con ZDFneo, en colaboración con Rai Fiction y Paramount+ y en asociación con All3Media International Limited, estará disponible a fines de octubre. Basada en la novela de Ilaria Bernardini y escrita con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi y Giordana Mari, es un apasionante thriller juvenil sobre el mundo de la gimnasia.

TI MANGIO IL CUORE, basada en la novela-investigación de la mafia en Foggia, Italia, de Carlo Bonini y Giuliano Foschini, esta película tiene como protagonista a Elodie en su primer papel como Marilena, la esposa de uno de los capos locales que está enamorada del heredero de la familia enemiga. Aclamada apoteósicamente durante el 79.º Festival Internacional de Cine de Venecia, la película estará disponible en cines en septiembre de 2022 y se transmitirá exclusivamente en Paramount+ en enero de 2023.

MISS FALLACI, la serie de Paramount+ Original que se estrenará en 2023, relata la historia real de uno de los íconos del periodismo italiano e internacional más polémicos de la historia, Oriana Fallaci.

BOSÉ, la serie de televisión retratará la increíble vida de un artista con una personalidad única que habla por sí sola: Miguel Bosé. La serie de seis episodios transportará a los espectadores a diferentes partes de la carrera del cantautor que comenzó a fines de la década de 1970, revelando las historias detrás de la inspiración, composición y grabación de algunas de sus canciones más icónicas, y cómo este éxito afectó su vida personal. La serie revelará secretos desconocidos, nos permitirá acceder a detalles de su círculo de amigos y demostrará la extraordinaria relación entre Miguel y sus padres.

La cartelera local sin guion incluye una nueva temporada de EX ON THE BEACH de MTV, con Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser como anfitriones, y la primera versión italiana de ARE YOU THE ONE?, el icónico programa de citas de MTV.

Animación para adultos con un toque italiano

El servicio volverá a presentar a Beavis y Butt-Head, uno de los dúos animados más icónicos de la década de 1990, en BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE, una historia que abarca técnicamente dos siglos y promete ubicarse en los primeros lugares de todas las listas futuras de las películas de ciencia ficción más absurdas jamás realizadas. La saga comienza cuando Beavis y Butt-Head terminan en un campamento espacial a través de la "sentencia creativa" de un juez de menores en 1998. Después de arruinar una misión, los abandonan en el espacio pensando que están muertos y terminan atravesando un agujero negro y resurgiendo en la tierra en 2022, solo para descubrir un mundo muy diferente.

La película contará con las voces de los comediantes y guionistas de comedias italianos Edoardo Ferrario y Luca Ravenna.

SOUTH PARK THE STREAMING WARS sigue a Cartman, quien se enfrenta a su madre en una batalla de voluntades mientras se desarrolla un conflicto épico que amenaza la existencia misma de South Park, mientras que en SOUTH PARK THE STREAMING WARS - PARTE 2, una sequía ha llevado a la ciudad de South Park al borde del desastre.

Las películas contarán con Riccardo Zanotti y Elio Biffi, miembros del grupo musical Pinguini Tattici Nucleari, quienes pondrán voz a varios personajes: Riccardo interpretará a un reportero del tiempo en el primer episodio y a la actriz Gwyneth Paltrow en el segundo, mientras que Elio pondrá voz a un guía en la primera entrega y al cómico Larry David en la segunda.

Producciones originales de Paramount+

Entre los títulos originales de Paramount+ se incluyen TULSA KING, protagonizada por Sylvester Stallone como un capo de la mafia de Nueva York justo después de su liberación tras una sentencia de 25 años de prisión y exiliado sin contemplaciones por su jefe para abrir una tienda en Tulsa, Oklahoma; THE OFFER, una serie de edición limitada basada en las experiencias extraordinarias e inéditas de la filmación de "El Padrino" del productor ganador del Oscar® Albert S. Ruddy, con Miles Teller, Matthew Goode y Juno Temple; 1883, la muy esperada precuela de Taylor Sheridan de "Yellowstone" que sigue a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje al oeste a través de las grandes llanuras hacia el último reducto de la América indómita; 1923, también de Sheridan, presenta a Helen Mirren y a Harrison Ford en la próxima entrega de la historia original "Yellowstone" que presenta a una nueva generación de la familia Dutton y explora los principios del siglo XX; y HALO, una serie basada en la icónica franquicia Xbox que dramatiza un épico conflicto del siglo XX entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como The Covenant (Pacto Infernal).

Además, Paramount+ es el destino de los fanáticos de "Star Trek" en Italia. El servicio presenta STAR TREK: DISCOVERY, que relata los viajes de la Flota Estelar en sus misiones para descubrir nuevos mundos y nuevas formas de vida, y a un oficial de la Flota Estelar que deberá aprender que para entender todo lo relacionado con los alienígenas, primero debes conocerte y comprenderte a ti mismo; y STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, que se basa en los años en que el capitán Christopher Pike estuvo al mando de la U.S.S Enterprise. La serie contará con favoritos de los fanáticos de la segunda temporada de STAR TREK: DISCOVERY, Anson Mount como el capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como la número uno y Ethan Peck como el oficial científico Spock. La serie seguirá al capitán Pike, al oficial científico Spock y a la número uno en los años anteriores a la incorporación del capitán Kirk a la U.S.S. Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia.

Entre los títulos destacados exclusivos de SHOWTIME® se incluyen AMERICAN GIGOLO, una versión actualizada de la icónica película de 1980; SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER, que relata la historia de una de las empresas unicornio más exitosas y destructivas de Silicon Valley, Uber; y EL HOMBRE QUE CAYÓ A LA TIERRA, basada en la nueva e icónica película del mismo nombre, que sigue a un alienígena que llega a la tierra en un momento decisivo de la evolución humana.

Estas películas se suman a los guiones originales de Paramount+ producidos por VIS en asociación con productoras independientes en varios mercados internacionales. Entre los guiones originales de todo el mundo anunciados anteriormente que estarán disponibles se encuentran SEXY BEAST y A GENTLEMAN IN MOSCOW, del Reino Unido; BOSÉ de Latinoamérica y España; SINALOA'S FIRST LADY y ONE MUST DIE de México; MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER, de Francia; y A THIN LINE, THE SHEIKH (DER SCHEICH) y SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH, de Alemania.

Paramount+ para niños y la familia

También hay una amplia variedad de contenido para niños y familias. El relanzamiento de la serie ICARLY está disponible con la actriz Miranda Cosgrove quien vuelve a interpretar a Carly Shay mientras ella y sus amigos navegan por el trabajo, el amor y la familia en sus 20 años; así como BIG NATE, una nueva serie de animación sobre un niño de sexto grado que tiene una necesidad incesante de demostrar su genialidad al mundo; el retorno de los RUGRATS y LOS PADRINOS MÁGICOS: ANCORA PIÙ FANTA, una nueva serie mixta de acción real y animación, basada en la histórica serie de animación de Nickelodeon.

Paramount+ presenta la serie animada por computadora (CG) STAR TREK: PRODIGY, desarrollada por los ganadores del premio Emmy® Kevin y Dan Hageman ("Trollhunters" y "Ninjago"). Se trata de la primera serie de "Star Trek" dirigida al público más joven y sigue a una variopinta tripulación de jóvenes alienígenas que deben averiguar cómo trabajar juntos mientras navegan por una galaxia más grande en busca de un futuro mejor. Estos seis jóvenes marginados no saben nada de la nave que han secuestrado —una primicia en la historia de la franquicia "Star Trek"—, pero en el transcurso de sus aventuras juntos, cada uno de ellos conocerá la Flota Estelar y los ideales que representa.

Paramount+ también ofrece una biblioteca de las franquicias familiares e infantiles más queridas como "Bob Esponja", "La patrulla canina" y muchas más.

Películas taquilleras

Además de nuevos lanzamientos como "Top Gun: Maverick" y "Scream 5", Paramount+ ofrece clásicos icónicos en la plataforma, como "Grease", "El Padrino", la franquicia "Star Trek", "Transformers" y mucho más.

EL SERVICIO YA ESTÁ DISPONIBLE

En Italia, Paramount+ está disponible en línea en https://paramountplus.it/, en dispositivos móviles y en una amplia gama de dispositivos de televisión conectados mediante la distribución a través de Apple, Amazon, Google, Samsung y otros. Los usuarios pueden inscribirse al precio de 7,99 euros tras un período de prueba de 7 días, o por una suscripción anual por 79,90 euros. Durante los primeros diez días (del 15 al 25 de septiembre), los usuarios pueden beneficiarse de una promoción especial en paramountplus.it para acceder al servicio por 4,99 euros, con un período de prueba de 7 días.

Paramount+ también se lanzará en las plataformas de Sky en Italia como parte de un nuevo acuerdo de distribución plurianual. A través de este acuerdo, el 23 de septiembre, los suscriptores de Sky con Sky Cinema tendrán acceso a los contenidos de Paramount+ sin costo adicional, y la aplicación independiente de Paramount+ también se lanzará en Sky Q y Sky Glass.

