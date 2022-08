Paramount mianuje Pamelę Kaufman prezesem i dyrektorem generalnym ds. rynków międzynarodowych, światowych produktów konsumenckich i doświadczeń

*Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia

NOWY JORK, 1 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) poinformowała dzisiaj, że Pamela Kaufman, prezes ds. międzynarodowych produktów konsumenckich i doświadczeń w firmie Paramount, została mianowana prezesem i dyrektorem generalnym ds. rynków międzynarodowych, globalnych produktów konsumenckich i doświadczeń, ze skutkiem natychmiastowym. To nowo utworzone stanowisko podlega Bobowi Bakishowi, prezesowi i dyrektorowi generalnemu spółki Paramount, i odzwierciedla realizowaną przez Paramount strategię globalizacji działalności. Raffaele Annecchino podjął decyzję o opuszczeniu firmy i ustąpieniu ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Paramount International Networks, Studios and Streaming.

W ramach rozszerzonych obowiązków, Kaufman będzie odpowiedzialna za kierowanie ciągłym rozwojem międzynarodowej działalności Paramount i dbanie o międzynarodową pozycję działalności firmy na sześciu kontynentach, w tym w sieciach telewizyjnych i kablowych, streamingu i w ramach wytwórni oraz w zakresie możliwości handlowych firmy. W tym celu będzie ściśle współpracować z międzynarodowym zespołem kierowniczym Paramount, jak również ze światową organizacją ds. treści i transmisji strumieniowej, w tym asystować przy dalszym międzynarodowym wprowadzaniu Paramount+ i Pluto TV. Kaufman pozostanie przy swoich dotychczasowych obowiązkach, nadzorując międzynarodową organizację ds. produktów konsumenckich i doświadczeń o wartości wielu miliardów dolarów.

„Pam stanowiła strategiczną siłę napędową rozwoju i ekspansji niektórych z najbardziej kultowych globalnych franczyz i serii w branży rozrywkowej - powiedział Bakish. - Jest uznaną i zaufaną, wizjonerską liderką, która odmieniła sposób, w jaki przygotowujemy nasze produkty konsumenckie, wprowadzając innowacje i działając jako przedsiębiorstwo globalne. Pam ma wyjątkowe kwalifikacje, aby kierować naszą międzynarodową działalnością, w miarę jak będziemy rozszerzać i dywersyfikować własną obecność na świecie oraz przyspieszać transformację Paramount w spółkę z prawdziwie globalną perspektywą."

Bakish dodał: „Chciałbym podziękować Raffaele Annecchino za kluczową rolę, jaką odegrał w budowaniu i globalizacji międzynarodowej działalności Paramount. Jestem wdzięczny za jego zaangażowanie w ciągu 25 lat pracy w Paramount i życzę mu samych sukcesów w przyszłości."

„Jestem zaszczycona, że mogę objąć tę funkcję w tak ważnym momencie dla międzynarodowej działalności Paramount - powiedziała Kaufman. - Miałam okazję bezpośrednio poznać międzynarodową siłę naszego portfela marek i cieszę się na współpracę z Bobem i niesamowitym zespołem International, który kontynuuje wdrażanie strategii światowego wzrostu, inwestując w kluczowe partnerstwa, kontynuując ekspansję na platformy mobilne i cyfrowe na nowych rynkach oraz działając jako jeden zespół na całym świecie."

W listopadzie 2021 r. Kaufman objęła stanowisko prezesa ds. światowego rozwoju produktów i doświadczeń konsumenckich w Paramount, nadzorując światowy rozwój produktów i biznesu, marketing, planowanie franczyzy, strategię kreatywną, sprzedaż detaliczną i badania konsumenckie dla wszystkich marek z portfolio. W ciągu niespełna roku Kaufman przeprowadziła transformację biznesu produktów konsumenckich, ujednolicając organizację poprzez skoncentrowanie całej siły ekosystemu Paramount wokół najbardziej wartościowych produkcji. Jej zaangażowanie w transformację, innowacyjność i kształtowanie marki doprowadziło do powstania jednych z najbardziej przełomowych przedsięwzięć partnerskich w historii firmy, w tym do nawiązania współpracy z największymi nazwiskami w mediach społecznościowych. Kaufman była również odpowiedzialna za pierwszy bezpośredni sklep internetowy Viacom w 2019 r. – The SpongeBob Shop – i od tego czasu kierowała ekspansją w kierunku dodatkowego bezpośredniego segmentu internetowego dla towarów związanych z różnymi głównymi programami CBS i Showtime, w tym podobnych samodzielnych inicjatyw dla takich marek jak Star Trek, South Park i MTV.

Przed objęciem stanowiska prezesa ds. międzynarodowych produktów konsumenckich i doświadczeń, Kaufman pełniła funkcję prezesa ds. produktów konsumenckich i dyrektora ds. marketingu w Nickelodeon, gdzie była odpowiedzialna za budowanie najbardziej rozpoznawalnych serii Nickelodeon, od Psiego Patrolu po SpongeBoba Kanciastoportego, przeprowadzając je przez najważniejsze kampanie i uroczystości.

Przed dołączeniem do Nickelodeon w 1997 r. Kaufman zajmowała stanowiska w Turner International, Equity Marketing i Grey Advertising. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji społecznej na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie, a w 2019 r. przyznano jej tytuł doktora honoris causa The American University. Kaufman, zaangażowana orędowniczka równości płci oraz różnorodności i integracji, zasiada w zarządzie Fundacji Rock and Roll Hall of Fame, a także Bottomless Closet, organizacji non-profit, która ma na celu przygotowanie kobiet do osiągnięcia sukcesu w miejscu pracy, oraz w organizacji Pace Women's Justice Center.

Spółka Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) jest wiodącą międzynarodową firmą medialną i rozrywkową, która tworzy treści i materiały klasy premium dla widzów na całym świecie. Portfolio marek konsumenckich Paramount, stymulowane przez kultowe studia, sieci i usługi streamingowe, obejmuje między innymi CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV oraz Simon & Schuster. Paramount dociera do największej części amerykańskiej widowni telewizyjnej i może pochwalić się jedną z najważniejszych i najobszerniejszych bibliotek tytułów telewizyjnych i filmowych w branży. Oprócz oferowania innowacyjnych usług streamingowych i cyfrowych produktów wideo, firma zapewnia zaawansowane możliwości w zakresie produkcji, dystrybucji i rozwiązań reklamowych.

Więcej informacji na temat Paramount można znaleźć na stronie www.paramount.com i obserwować @ParamountCo na platformach społecznościowych.

